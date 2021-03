„Regretabil că s-a comportat așa”. Reacția lui Igor Dodon la decizia Marianei Durleșteanu de a-și retrage candidatura pentru funcția de prim-ministru

„Nu cred că o să mai avem careva discuții, în timpul apropiat, după această abordare“, a declarat Igor Dodon, astăzi, 19 martie, cu referire la decizia Marianei Durleșteanu de a-și retrage candidatura pentru funcția de prim-ministru, în timp ce deputații PSRM se aflau la Președinție. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii sale „Președintele Igor Dodon răspunde“.

„ Regretabil că s-a comportat așa (…) Stranie poziție, cel puțin pentru mine, emotivă, dar foarte bine pusă la punct și calculat când trebuia să fie făcut acest pas. Se putea de făcut cu o zi înainte, cu o zi mai târziu, dar nu exact când eu eram în discuții cu Maia Sandu (…) Nu cred că noi o să mai avem careva discuții în timpul apropiat(…) Eu nu cred în coincidențe. Eu cred că aici s-au făcut presiuni, a fost o operațiune specială și un joc pe sub masă. “.

Igor Dodon a mai spus că Mariana Durleșteanu era candidatul de rezervă al PSRM, pe 11 februarie.

„Noi am avut alt candidat, care a tras pisica de coadă vreo două zile și cu trei-patru minute înainte de conferința mea de presă, de la Parlament, când eu am ieșit și am anunțat despre Mariana Durleșteanu, m-a sunat și mi-a spus că eu sunt gata să fiu candidat. I-am spus gata, trenul a plecat, așteptați alt tren”.