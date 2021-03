Ultima oră! Mariana Durleșteanu anunță că își retrage candidatura pentru funcția de premier: „Nu sunt păpușa nimănui”

Mariana Durleșteanu, pe care socialiștii au înaintat-o la funcția de prim-ministru, a anunțat marți, 16 martie, că își retrage candidatura. Despre retragerea candidaturii ei la funcția de premier, Durleșteanu a anunțat printr-un mesaj publicat pe pagina ei de Facebook, în timp ce deputații fracțiunii PSRM se află, la Președinție, la consultările cu președinta R. Moldova, Maia Sandu.

„Nu sunt păpușa nimănui, așa cum unii din clasa politică încearcă să manipuleze. Am acceptat această provocare pentru că nu sunt indiferentă față de situația gravă din țară, am acceptat fiindcă am obosit să observ cum cetățenii sunt capturați de către politicienii certați cu morala. (…) Am decis să îmi retrag candidatura de la funcția de Prim-Ministru al Republicii Moldova. Nu îmi pot permite ca numele și reputația mea să fie folosite pentru reglări de conturi între clanurile politice, eu am acceptat nominalizarea doar din dorința de a contribui la depășirea crizelor și a mișca țara înainte. Mă retrag acum, însă promit că nu plec din viața publică, iar experiența amară din ultimile luni, m-au determinat să mă implic și mai mult în viitor în viața țării, să îmi ajut cetățenii, să lupt pentru ei. Vreau sa cred și sper puternic că în viitoarele alegeri anticipate va fi loc pentru o nouă clasă politica, cu o veritabilă fibra morală, iar toate vor permite să transformăm spre bine țara, să aducem mai multă Europă acasă. Eu contez pe solidaritatea, specifică nouă, moldovenilor, și promit să mă implic plenar a face schimbarea pentru care mi-am dat votul. Doresc să mulțumesc doamnei Președinte al Parlamentului pentru invitație și doresc tuturor sănătate multă și prosperitate”, a scris Durleșteanu pe Facebook