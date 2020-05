Președintele Dodon explică de ce a acționat ZdG în judecată: „Trebuie să spuneți mulțumesc că vă fac publicitate”

„Trebuie să spuneți mulțumesc că vă fac publicitate”. Astfel a explicat șeful statului Igor Dodon, în cadrul emisiunii „Președintele răspunde”, de vineri, 15 mai, de ce a acționat în judecată Ziarului de Gardă. Întrebat de redacția ZdG care informație anume din articolul „Vacanțele de lux ale președintelui”, publicat de redacție nu ar corespunde realității, așa cum reclamă în cererea de judecată, președintele Dodon nu a oferit niciun răspuns concludent și clar.

Întrebarea acordată de către Ziarul de Gardă:

„Dle Igor Dodon, în câteva zile va avea loc prima ședință de judecată în procesul pe care l-ați intentat Ziarului de Gardă. În cererea de chemare în judecată ne-ați solicitat să dezmințim următoarea frază din articolul despre vacanțele dvs: „Cel puțin, în 2018, familia președintelui a fost cazată în unul dintre cele mai luxoase hoteluri din peninsula grecească Halkidiki: „Pomegranate Wellness Spa Hotel”. De fapt, președintele ar fi fost cazat într-o vilă de lux amplasată pe teritoriul hotelului, în care doar o noapte de cazare poate costa chiar și 20 de mii de euro”. Dar, nici astăzi nu am înțeles ce anume contestați în această frază? Ce nu este corect? Anul, numele hotelului sau prețul pentru o noapte? Or, noi când am scris articolul v-am întrebat, iar dvs nu ați negat, ba chiar ați spus cine v-a plătit acea vacanță. Mulțumim anticipat pentru concretizările pe care le veți face. Apropo, știți că sunteți primul șef de stat care a acționat în judecată Ziarul de Gardă în toți cei 16 ani de existență?

Răspunsul oferit de președintele Igor Dodon:

„În câteva zile va avea loc prima ședință de judecată în procesul pe care l-ați intentat Ziarului de Gardă. În cererea de chemare în judecată ne-ați solicitat să dezmințim următoarea frază din articolul despre vacanțele dvs….. Eu nu o să citesc pentru că o să vă fac publicitate acuș la toate prostiile, consider că sunt prostii. Ce nu este corect? Anul, numele și așa mai departe? Știți că sunteți primul șef de stat care a acționat în judecată Ziarul de Gardă în toți cei 16 ani de experiență?

Trebuie să spuneți mulțumesc că vă fac publicitate și nu cer cotă din vânzări. Eu glumesc, acuș o să mă dați și o să faceți show-uri din aceasta. Eu am o stimă deosebită față de toți colegii din presă, dar atunci când promovează falsuri, inclusiv despre viața familiară, evident că eu voi face tot posibilul să fiți penalizați, conform legii. Eu o să verific într-o zi, iar în următoarele episoade o să vă dau toate adresările în judecată, nu doar față de dvs. ci față de toți acei care au repartizat falsuri. Sunt zeci de adresări în judecată doar în ultimul un an și jumătate. Sunt deja 5,6, 7 decizii finale a instanțelor de judecată care îmi dau dreptate mie, că au fost informații eronate. Da cum altfel cu voi să lucrăm? Dacă voi tot felul de prostii publicați, despre mine, depre membrii familiei mele. Eu încurajez pe toți politicienii care văd că presa promovează fake news-uri să se adreseze în instanțele de judecată. Altfel cum o să facem regulă? Dacă nu răspunzi și nu te adresezi în judecată însemna că confirmi. În rest, eu sunt deschis presei, orice întrebări aveți”, a declarat Dodon în cadrul emisiunii „Președintele Răspunde”.

Președintele Igor Dodon a acționat în judecată Ziarul de Gardă. Șeful statului solicită dezmințirea unor fraze care au apărut în ancheta „Vacanțele de lux ale președintelui”, publicată în luna ianuarie 2020. Șeful statului reclamă faptul că publicarea imaginilor din vacanțele sale de lux din Maldive și Seychelles, în perioada în care era deputat în Parlamentul R. Moldova, i-ar fi încălcat dreptul la viața privată. Prima ședință de judecată a fost stabilită de instanță pentru data de 19 mai 2020.

Șeful statului cere instanței să considere false și defăimătoare şi care-i lezează onoarea, demnitatea și reputația profesională următoarele afirmații: „Cel puțin, în 2018, familia președintelui a fost cazată în unul dintre cele mai luxoase hoteluri din peninsula greacă Halkidiki: „Pomegranate Wellness Spa Hotel”. De fapt, președintele ar fi fost cazat într-o vilă de lux amplasată pe teritoriul hotelului, în care doar o noapte de cazare poate costa chiar și 20 de mii de euro”. Totodată, în cerere, președintele cere instanței ca ZdG „să publice și să răspândească dezmințirea, inclusiv pe site-ul www.zdg.md, la aceeași rubrică, pagină, durată de timp, iar textul dezmințirii să fie scris cu aceleași caractere ca și informația dezmințită”.