Președintele CEC, Dorin Cimil, despre organizarea alegerilor parlamentare anticipate: „Am primit asigurări că se vor întreprinde toate măsurile pentru a găsi bani din buget”

Președintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Dorin Cimil, susține că a transmis Guvernului hotărârea prin care a fost aprobat devizul de cheltuieli pentru organizarea alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie. Acesta mai spune că a primit asigurări din partea premierului interimar, Aureliu Ciocoi, că se vor întreprinde toate măsurile pentru a găsi bani din buget pentru desfășurarea anticipatelor.

Declarațiile au fost făcute luni seara, 3 mai, în cadrul emisiunii „Ora Expertizei” de la postul de televiziune Jurnal TV.

„Am avut o întâlnire cu prim-ministrul interimar, Aureliu Ciocoi. Am discutat despre potențialul de finanțare a cheltuielilor pentru campania electorală. Am primit asigurări că se vor întreprinde toate măsurile pentru a găsi bani din buget și a pune în contul CEC-ului sumele necesare. De asemenea, am transmis în adresa Guvernului hotărârea prin care am aprobat devizul de cheltuieli și așteptăm reacții din partea Guvernului pe anumite capitole sau pe anumite dimensiuni de finanțare. Domnul Ciocoi a menționat că va fi transmis în adresa Ministerului Finanțelor al R. Moldova acest document pentru a fi procesat și, ulterior, vor veni cu o reacție în decurs de o zi”, a declarat președintele CEC.