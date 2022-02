Președinta R. Moldova, Maia Sandu, susține că l-a invitat pe Cancelarul german, Olaf Scholz, la Chișinău

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a anunțat printr-un mesaj pe Facebook că, în cadrul Conferinței pentru Securitate de la München, a avut o întrevedere cu Olaf Scholz, Cancelarul Republicii Federale Germania, în cadrul căreia au discutat despre provocările de securitate din regiune.

Președinta Sandu susține că i-a mulțumit Cancelarului german pentru sprijinul pe care Germania i l-a oferit de R. Moldova și că l-a invitat să viziteze țara noastră. În replică, cancelarul german a asigurat-o pe președinta R. Moldova că Germania rămâne un partener de încredere.

„Astăzi, în cadrul Conferinței pentru Securitate de la München, am avut o întrevedere cu domnul Olaf Scholz, Cancelarul Republicii Federale Germania. Am discutat despre provocările de securitate din regiune, despre dinamica foarte bună a relațiilor moldo-germane și despre proiectele comune de viitor. Am apreciat sprijinul de care Republica Moldova a beneficiat de-a lungul anilor din partea Berlinului, în diverse domenii, prin Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și prin Ministerul Federal al Cooperării Economice și Dezvoltării. Datorită acestui ajutor, multe comunități din Moldova au infrastructură modernizată, acces la apă și canalizare, servicii publice de calitate. Am menționat totodată impactul investițiilor germane în țara noastră, datorită cărora au fost create mii de locuri de muncă în regiuni, precum și importanța ajutorului acordat sistemului nostru sanitar pe durata pandemiei. Vrem să continuăm și să extindem această cooperare. Ne dorim mai multe investiții germane, care să dea un impuls economiei și să asigure venituri concetățenilor noștri acasă la ei, în Moldova. Mizăm pe sprijinul Germaniei în procesul de reformare a justiției și de combatere a corupției. De asemenea, suntem interesați în proiecte comune ce vor consolida independența energetică a Republicii Moldova, inclusiv prin programe de energie regenerabilă, domeniu în care Germania are o mare experiență. Domnul Cancelar Olaf Sholz m-a asigurat că Republica Federală Germania va rămâne un partener de nădejde al țării noastre, așa cum a fost în toți cei 30 de ani de relații diplomatice. I-am mulțumit și am profitat de ocazie pentru a-l invita să viziteze Republica Moldova, atunci când îi va permite agenda”, se arată în mesajul postat de către președinta Sandu.