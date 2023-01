Președinta Parlamentului European, după întâlnirea cu Natalia Gavrilița: „Vom continua să sprijinim Moldova ca țară candidată. Îi mulțumim că a crezut în Europa și a susținut valorile europene”

„Moldova a dat dovadă de o mare hotărâre în a promova reformele, a apăra valorile europene și a respinge amenințările hibride. Vom continua să o sprijinim în calitate de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană”, a scris sâmbătă, 7 ianuarie 2023, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, după o întâlnire cu prim-ministra Natalia Gavrilița în Germania.

Gavrilița se află, în perioada 6-8 ianuarie, într-o vizită de lucru în Germania, unde participă la ședința închisă a Grupului parlamentar al Uniunii Creștin-Sociale (CSU) din Bundestagul german.

„Sunt încântată să fiu astăzi în frumoasa Bavarie. Mulțumesc Grupului parlamentar al Uniunii Creștin-Sociale din Bundestag pentru găzduirea unei discuții atât de importante despre următorii pași ai Europei. Despre cum am putea continua să combatem consecințele războiului din Ucraina, despre cum să abordăm provocările de securitate și economice cu care se confruntă Uniunea noastră, despre cum putem transforma provocările în oportunități pentru creștere, pentru locuri de muncă, pentru securitate și demnitate.

Despre modul în care vom continua să sprijinim Moldova ca țară candidată la aderarea la UE. A fost grozav să o avem alături pe prim-ministra Natalia Gavrilița, să mulțumim țării ei pentru că a crezut în Europa și pentru că a susținut valorile europene”, a scris Roberta Metsola pe facebook, publicând și o poză alături de Natalia Gavrilița și Alexander Dobrindt, liderul grupului parlamentar al CSU din Bundestagul german.

Și pe Twitter președinta Parlamentului European a scris că „Moldova a dat dovadă de o mare hotărâre în a promova reformele, a apăra valorile europene și a respinge amenințările hibride” .

Great to meet again Prime Minister @natgavrilita, today in Bavaria.



Moldova has shown great determination in pushing forward reforms, defending European values and pushing back against hybrid threats.



As an EU candidate country, we will continue supporting Moldova 🇪🇺🇲🇩 pic.twitter.com/FBcKz80Wle