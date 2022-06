Președinta Maia Sandu a discutat despre parcursul european al R. Moldova cu fostul Cancelar german, Angela Merkel

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a vorbit luni, 20 iunie, la telefon cu fostul cancelar german, Angela Merkel. Potrivit instituției prezidențiale, discuția s-a referit la parcursul european al țării noastre, precum și la opinia Comisiei Europene, prin care statelor membre ale UE li se recomandă ca, la Consiliul European din 23 și 24 iunie, să acorde R. Moldova statutul de candidat pentru aderarea la UE.

Astfel, Maia Sandu și Angela Merkel au vorbit despre procesul de reforme din țara noastră, inclusiv în domeniile menționate în opinia Comisiei, care sunt esențiale pentru avansarea procesului de euro-integrare, mai anunță instituția prezidențială.

Comisia Europeană recomandă Consiliului să confirme perspectiva R. Moldova, Ucrainei și Georgiei de a deveni membre ale UE și își oferă avizul cu privire la acordarea statutului de candidat. O notă în acest sens a fost publicată vineri, 17 iunie, pe site-ul oficial al Comisei Europene.

„Recomandăm acordarea statutului de candidat Moldovei, în condițiile în care țara va efectua reforme. Moldova este pe o adevărată cale pro-reformă, anticorupție și europeană. Mai are un drum lung de parcurs. Dar credem că are potențialul de a se ridica la nivelul criteriilor”, a scris Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene pe Twitter.

We also recommend to grant Moldova the candidate status, on the understanding that the country will carry out reforms.

⁰🇲🇩 is on a real pro-reform, anti-corruption and European path.

⁰It still has a long way to go. But we believe it has the potential to live up to the criteria. pic.twitter.com/m7nEnGTbBY