Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va întreprinde o vizită oficială în R. Moldova

Președinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, anunță duminică, 6 noiembrie, că va întreprinde săptămâna viitoare o vizită în R. Moldova. Anunțul vine după ce oficiala UE a avut o conversație telefonică cu președinta Maia Sandu.

Good conversation with President @sandumaiamd



We discussed the dire energy situation in Moldova.



We are working on additional support to help Moldova with its immediate gas and electricity needs.



I look forward to meeting @sandumaiamd when I visit Moldova mid-week.