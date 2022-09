Președinta Comisiei Europene, mesaj către cetățenii R. Moldova: „Faceți parte din familia noastră, viitorul vostru este în Uniunea Europeană, iar Uniunea nu este întreagă fără voi”

„Vreau ca cetățenii din Balcanii de Vest, Ucraina, R. Moldova și Georgia să știe: faceți parte din familia noastră, viitorul vostru este în Uniunea Europeană, iar Uniunea nu este întreagă fără voi” a afirmat președinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen în cadrul discursului său despre starea UE, ținut în Parlamentul European.

I want the people of the Western Balkans, of Ukraine, Moldova and Georgia to know:



You are part of our family, your future is in our Union, and our Union is not complete without you!

#SOTEU pic.twitter.com/JcjI2LY6hD