Precizările CEC privind modalitatea de participare a studenților și elevilor cu drept de vot la anticipatele din 11 iulie

Comisia Electorală Centrală (CEC) a emis luni, 24 mai, un comunicat de presă în care a precizat care sunt modalitățile de votare pentru studenții și elevii cu drept de vot pentru alegerile parmanentare anticipate din 11 iulie.

Potrivit CEC, dreptul de vot se exercită în localitatea în care alegătorul își are domiciliul sau reședința. În cazul în care alegătorul are și domiciliu, și reședință, în perioada valabilității reședinței, el votează în localitatea în care își are reședința.

Conform legislației electorale, la alegerile parlamentare studenții și elevii cu drept de vot, înmatriculați în instituții de învățământ într-o localitate în care nu au înregistrare la domiciliu sau reședință, pot vota la orice secție de votare deschisă în această localitate, fiind obligați să respecte următoarele condiții:

să prezinte buletinul de identitate cu fișa de însoțire;

să prezinte carnetul de student/elev al instituției de învățământ din localitatea respectivă;

să completeze și să semneze o declarație pe propria răspundere privind abținerea de la votarea multiplă, fiind informați despre răspunderea penală în caz de încălcare a acestei obligații.

Totodată, ținând cont de faptul că alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie curent vor avea loc în timpul vacanței de vară, iar studenții și elevii se pot afla în altă localitate decât cea unde își au domiciliul sau reședința valabilă, Comisia Electorală Centrală atenționează că aceștia pot:

să declare locul nou de ședere, cel târziu până pe 10 iunie inclusiv, la organul administrației publice locale (primăria sau pretura de sector (ultima în cazul municipiului Chișinău), pentru a putea fi înscrişi în lista electorală de la secţia de votare corespunzător locului şederii. Declaraţia se depune personal de către solicitant la prezentarea buletinului de identitate cu fişa de însoţire în original şi în copie. După depunerea declaraţiei, persoanele vor fi înscrise în lista electorală de bază a secţiei de votare în care urmează să voteze.

să-şi ia un certificat pentru drept de vot, care le va permite să voteze în oricare altă secţie de votare din țară. Certificatul poate fi obținut de la biroul electoral al secției de votare corespunzător domiciliului precedent, în perioada 21 iunie – 10 iulie curent. În baza acestuia, în ziua alegerilor, cetățenii se înscriu în lista suplimentară, iar certificatul rămâne la biroul electoral al secției de votare şi se anexează la lista suplimentară.

Pe 11 iulie 2021 în Republica Moldova vor avea loc alegeri parlamentare anticipate.