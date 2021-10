Pavel Filip se retrage de la conducerea PDM

Pavel Filip se retrage de la conducerea Partidului Democrat din Moldova (PDM). Decizia a fost anunţată în cadrul unui briefing după şedinţa Biroului Executiv al formaţiunii. „Rămân convins că dacă PDM era astăzi parte a guvernării, ar fi contribuit semnificativ pentru ca această criză de proporţii prin care trece ţara să fie soluţionată mai uşor. Rămân convins că Moldova are nevoie de oameni competenţi, că PDM încă mai are ce oferi ţării noastre şi că are dreptul de a se reinventa şi a reveni în forţă, cu altă conducere”, a declarat Pavel Filip.



Politicianul este de părere că „PDM are dreptul de a se reinventa și a reveni în forță, cu altă conducere”.

„Plec împăcat. Aşa cum spunea Theodore Roosevelt, trebuie să faci ceea ce poţi cu resursele pe care le ai, acolo unde eşti. Asta am făcut noi la Guvern. Am făcut ceea ce am putut să facem cu resursele pe care le aveam în acele circumstanţe. Am majorat salarii şi pensii, am construit drumuri şi grădiniţe, am oferit tinerilor Prima casă şi am examinat gratuit oamenii din toată ţară în cadrul proiectului Un doctor pentru tine. Am pus bazele pentru digitizarea economiei, atunci când am simplificat obţinerea actelor prin introducerea unui ghişeu unic la ASP, am lansat parcurile IT virtuale, am elaborat strategia Moldova Digitală 2020. Trebuie să recunosc că cel mai mult sunt mândru de realizările în domeniul IT, când văd că astăzi exporturile IT au depăşit domeniile tradiţionale de export. Să ştiu că acest proiect, pe care îl consider ca un copil al meu, a fost pornit de noi, de la o idee pe care am avut-o încă acum 10 ani. Au fost ani în care din punct de vedere economic şi social, ţara s-a mişcat înainte. Şi mă bucur sincer că am avut ocazia să fiu parte la acele schimbări şi beneficii aduse oamenilor”, a precizat acesta.