Ministrul Voicu, despre deplasările lui Dodon fără mască și mănuși: „Nu am văzut careva abateri”

Ministrul Afacerilor Interne (MAI), Pavel Voicu, spune că nu a văzut careva abateri din partea președintelui Igor Dodon în ceea ce ține de respectarea regulilor impuse de pandemie. Ministrul a declarat în cadrul emisiunii „Puterea a Patra” de la N4 că autoritățile urmează totuși să analizeze o sesizare depusă de un deputat în vederea sancționării contravenționale a președintelui, pe motiv că acesta nu a respectat măsurile de profilaxie, prevenire și combatere a bolilor epidemice.

„Nu l-am amendat pentru că are și imunitate. Deocamdată, nu am văzut careva abateri de la acele dispoziții sau hotărâri ale Comisiei. Avem înregistrată adresare unui deputat și vom examina sub toate aspectele, or noi, poliția, nu ar trebui să stăm doar cu ochii la micul ecran și să urmărim chiar toate activitățile pentru că acolo se spune de deplasări și că, cumva, nu au fost respectate normele. Pe de altă parte, trebuie să nu încurcăm lucrurile. Obligația de a purta măști și mănuși este atunci când se intră în localuri închise. În cazul președintelui nu am văzut abateri, dar noi vom examina”, a precizat ministrul, chiar dacă președintele Igor Dodon a plasat imagini foto pe pagina sa de Facebook de la întâlniri cu cetățeni care au avut loc, inclusiv în spații închise, iar acesta nu a purtat mască de protecție.