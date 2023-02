LIVE Declarațiile președintei Maia Sandu după ce a anunțat consultări cu fracțiunile parlamentare

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, susține vineri, 10 februarie, declarații de presă după demisia Guvernului Gavrilița. Șefa statului ar urma să înainteze candidatul pentru funcția de prim-ministru.

„Noul Guvern va trebui să accelereze curățarea justiției. Am promis și avem responsabilitatea să facem dreptate în țara noastră. Noul Guvern are obligația de a curăți țara de corupție. Am avut consultări cu fracțiunile parlamentare. În urma discuțiilor, l-am desemnat pe Dorin Recean în calitate de candidat la funcția de prim-ministru (…)”, a spus Maia Sandu.

Prim-ministra Natalia Gavrilița a demisionat. Anunțul a fost făcut vineri, 10 februarie, de șefa Cabinetului de miniștri, într-un briefing de presă. Potrivit legislației, mandatul Executivului încetează în cazul în care premierul își dă demisia.

„Dacă Guvernul ar fi avut acasă aceeași susținere și încredere pe care am simțit-o la partenerii noștri europeni, am fi reușit să avansăm mai mult și mai repede”, a afirmat Natalia Gavrilița.

Guvernul Gavrilița a fost învestit în funcție pe 6 august 2021, zi în care a și depus jurământul în fața președintei Maia Sandu.