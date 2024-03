Exclus din partid, dar nedespărțit de membrii acestuia. Întâlnirea „volens nolens” a lui Vasile Bolea, unul dintre fruntașii partidului „Renaștere”, cu primarul de Chiștelnița Alexandru Isac, exclus din formațiune

După ce singurul reprezentant în Consiliul Raional Telenești, tot el și primarul satului Chiștelnița, Alexandru Isac, a fost exclus din lista membrilor partidului „Renaștere”, acțiunile acestuia fiind declarate „incompatibile cu statutul formațiunii”, unul dintre fruntașii partidului, Vasile Bolea, a participat „absolut întâmplător” la o activitate de comemorare a victimelor războiului de pe Nistru, chiar în localitatea condusă de cel care a ignorat poziția conducerii partidului „Renaștere”.

La evenimentul de comemorare a victimelor războiului de pe Nistru, actualul membru al partidului „Renaștere”, Vasile Bolea, care nu a recunoscut vreodată Rusia drept agresor în războiului din Ucraina, s-a „volens nolens” cu fostul membru al formațiunii, Alexandru Isac.

Ziarul de Gardă a discutat cu fruntașii partidului „Renaștere” pentru a afla dacă aceasta este o încercare de a „renaște” colaborarea dintre formațiune și fostul membru al acesteia.

În decembrie 2023, după ce a susținut prin vot exponenții partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) în funcțiile de președinte și vicepreședinte în Consiliul Raional Telenești (CR), Alexandru Isac, singurul reprezentant al partidului „Renaștere” în CR Telenești, a fost exclus din rândurile formațiunii.

După excluderea sa din partid, Isac a menționat că „trebuie să ne înțelegem și să muncim împreună”.

,,Mă așteptam la o asemenea situație dar pasul meu a fost cât se poate de bine conștientizat. Am fost timp de patru ani vicepreședinte de raion, timp în care am reușit să constat că doar conlucrarea, spiritul de echipă sunt necesare. S-a dorit ca să fiu un fel de opoziție bătăioasă când de fapt avem doar puțină lume care trebuie să găsească mai întâi punți de colaborare între ei. Adică trebuie să ne înțelegem și să muncim împreună”, și-a explicat decizia sa Alexandru Isac, scrie ecoul.md .

La începutul lunii martie, pe pagina de Facebook a Gimnaziului Tudor Brădescu din satul Chiștelnița, raionul Telenești, au fost publicate mai multe fotografii de la „activitatea dedicată eroului Tudor Brădescu”, unde au fost prezenți și „veteranii războiului de pe Nistru, veteranii războiului din Afganistan, participanții la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl”.

Contactat telefonic, Alexandru Isac, auzind numele redacției, a refuzat să discute cu noi. „Ooo! Ziarul de Gardă, eu cu voi nu am ce discuta!”, a declarat Isac.

L-am telefonat și pe deputatul Bolea pentru a afla dacă a primit o invitație la acest eveniment și cine este autorul acesteia, însă ne-a spus că a ajuns acolo „absolut întâmplător”.

„Pentru a merge prin sate ai nevoie de invitație? Eu n-am știut că acolo are loc un eveniment, eu am venit cu totul o altă ocazie acolo. Am mers în localitate să mă uit starea monumentelor eroilor căzuți în războiul pentru apărarea patriei, deoarece el se află pe teritoriul școlii, am aflat, absolut întâmplător, evident, telefonându-l pe primar, că acolo este eveniment și deja, volens nolens, am mers la eveniment, unde era prezent și primarul”, a declarat Bolea.