Elevi de nota 10: Gânduri despre examene, studii, viitor și R. Moldova

Cristian Braga, Bianca Iordachi, Andrian Banaru și Dumitrița Delev sunt patru dintre cei 89 de elevi care au obținut 10 pe linie în sesiunea de Bacalaureat 2025. Am discutat cu ei despre experiența BAC-ului, planurile de viitor, dar și despre cum arată R. Moldova de mâine în viziunea lor.

Cum au sărbătorit reușitele?

Dumitrița Delev, absolventă a Liceul Teoretic „Ștefan-Vodă”, a organizat o cină în aer liber împreună cu familia și rudele apropiate după ce a aflat că este printre absolvenții cu 10 pe linie la BAC. „M-am simțit cu adevărat mândră de reușita mea, dar și de faptul că munca asiduă depusă pe parcursul anilor de liceu a dat roade. 10 pe linie a fost un obiectiv stabilit încă din clasa a zecea”. Și Bianca Iordachi, absolventă a Liceul Teoretic „Orizont”, a ales să se bucure alături de cei apropiați. „Nu pot să zic că a fost un rezultat la care nu mă așteptam, pentru că am muncit mult și constant, dar totuși m-am bucurat enorm în momentul în care am văzut notele. Am sărbătorit alături de familie, într-un cadru liniștit, dar plin de emoții frumoase”, mărturisește eleva.

„Datorită faptului că rezultatele de la bacalaureat au venit în dimineața de după balul de absolvire, am avut ocazia să sărbătoresc acest moment special după acea seară de neuitat, alături de colegii mei, susținându-ne unii pe alții înainte de verificarea fiecărei note și plângând de bucurie pentru rezultatele obținute”, spune Cristian Braga, un alt elev care a obținut 10 pe linie la examene, care a absolvit Liceul Teoretic „Orizont”.

Andrian Banaru, absolvent al Liceul Teoretic „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, a marcat momentul printr-o introspecție: „Am făcut, cu recunoștință, o retrospectivă asupra formării mele de până acum ca elev și, mai ales, ca om, îndemnându-mă să merg mai departe brav și demn pe calea devenirii mele”.

Bianca Iordachi/ Sursa foto: arhiva personală

Materii preferate: de la chimie, la română și matematică

Cristian Braga a apreciat bacalaureatul la Limba și literatura română: „A fost un examen deosebit, nu doar din cauza exercițiilor de dificultate rezonabilă, dar și datorită accentului pus pe o problemă majoră în societatea noastră: tendința tinerilor de a pleca din țară. Exercițiile propuse ne-au încurajat să medităm asupra acestui dezechilibru – o acțiune onorabilă pentru soluționarea problemei date”.

Pentru Dumitrița, chimia a fost domeniul care a interesat-o cel mai mult. „Pasiunea pentru disciplina dată se trage din curiozitatea de a afla compoziția tuturor obiectelor care mă înconjoară. Mai mult ca atât, este o materie interactivă, unde pe lângă teorie, avem lucrări de laborator fascinante. La chimie nu scrii pagini întregi, nu e nimic abstract și datorită acestui fapt, nu reușesc să mă plictisesc vreodată”, relatează tânăra. În schimb, Biancăi i-a plăcut cel mai mult matematica: „Este o materie pe care am explorat-o în profunzime de-a lungul anilor, participând la olimpiade naționale și internaționale. Mi-a plăcut logica din spatele ei, provocările și satisfacția de a găsi soluții corecte la probleme complexe.”

Andrian a apreciat multiple discipline: „Cu toate că am studiat la profilul umanist în liceu, fizica m-a făcut să conștientizez importanța legilor naturii. Totuși, dacă ar fi să mă limitez la câteva, mi-au trezit curiozitatea în chip deosebit limba și literatura română, istoria românilor și universală și limba engleză”.

Ce le-a lipsit în pregătirea pentru BAC?

Cristian consideră că, deși nu s-a pregătit într-un centru specializat, resursele oferite în școală au fost suficiente pentru obținerea rezultatelor dorite. Cu toate acestea, tânărul crede că manualele nu sunt structurate pe înțelesul elevilor. „De exemplu, manualele de matematică nu explică nici temele, nici necesitatea folosirii acestora pentru viitorul profesional al elevilor”, explică acesta. Pentru Dumitrița, timpul liber a fost cel mai sacrificat: „Mi-au lipsit plimbările în aer liber cu prietenii”.

Începând pregătirea încă din toamnă și dedicând constant cel puțin două ore pe săptămână studiului, Bianca a reușit să-și organizeze timpul eficient. „Nu pot spune că mi-a lipsit ceva în mod special, mai ales pentru că am avut un singur examen de bacalaureat de susținut”, mărturisește eleva. Andrian a simțit lipsa timpului: „Am ajuns să recapitulez ceea ce am studiat la liceu pentru examene, îndeosebi din mai”.

Cristian Braga/ Sursa foto: arhiva personală

Cât de dificil a fost BAC-ul?

„Pentru mine, examenele propuse în acest an au fost de greutate medie”, afirmă Cristian. Matematica i s-a părut mai complicată, dar româna a compensat. Dumitrița spune că fiecare sarcină necesită o atenție deosebită, fiind esențial să înțelegi cerințele și să rămâi concentrat. „Engleza, româna și istoria mi s-au părut complicate, datorită faptului că trebuia să formulez idei subiective, coerente și să tratez într-un mod original subiectele”, recunoaște aceasta. Pentru Bianca însă, proba la limba și literatura română a fost mai ușoară decât în anii precedenți: „Tema eseului a fost clară, accesibilă și subiectele, în general, bine structurate”. Iar Andrian consideră că itemii pe care i-a rezolvat au fost de dificultate medie, însă examenul de istorie i s-a părut mai complicat.

Amintiri din liceu

Cristian își amintește cu entuziasm de orele de limbă și literatură română. „Acolo am avut cele mai amuzante și memorabile momente – de la regizarea unor scene dramatice până la crearea meme-urilor despre personajele operelor lecturate. Acolo am râs și am plâns, nu doar din cauza notelor, dar și datorită glumelor făcute împreună cu profesoara Galina Lupu”, povestește elevul. Dumitrița relatează cu drag despre festivitatea de absolvire: „A fost ziua noastră și am avut grijă să ne luăm rămas bun frumos, memorabil și cu demnitate”.

Bianca, însă, mărturisește că momentul care i-a rămas cel mai aproape de suflet a fost careul de la „Ultimul sunet”, din 31 mai. „A fost o zi emoționantă, în care am simțit cu adevărat că se încheie o etapă importantă din viața mea”, spune aceasta. În cazul lui Andrian, momentele petrecute la orele de studiu rămân cele mai dragi amintiri.

Dumitrița Delev/ Sursa foto: arhiva personală

Viitorul: în țară sau peste hotare?

Cristian va studia inginerie mecanică la KU Leuven (Belgia): „Deși nu voi fi în Moldova pentru următorii 3 ani, știu sigur că voi căpăta cunoștințele necesare pentru că, la momentul întoarcerii, să pot aduce un impact pozitiv în țară”. Bianca a ales University of Amsterdam (UvA) (Nederland). „Am ales să studiez peste hotare pentru a profita la maximum de toate oportunitățile pe care le am în acest moment și pentru a obține cele mai bune studii într-un mediu academic internațional și provocator.” Andrian planifică să-și continue studiile la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. În viziunea sa, România este o țară cu multiple oportunități pentru studenți.

Dumitrița intenționează să aplice la Facultatea de Medicină Generală a Universității ,,Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca. A ales să studieze în afara țării pentru că își dorește un mediu nou. „Percep acest fapt ca pe o provocare care m-ar ajuta să devin mai descurcăreață, fiind un stimul al independenței și autonomiei personale, în contextul părăsirii zonei mele de confort”, spune tânăra.

Cum arată R. Moldova ideală în viziunea elevilor cu 10 pe linie?

Pentru Cristian Braga, R. Moldova ideală este acea țară care are curajul să se transforme, chiar dacă acest lucru presupune sacrificii: „Deși poate aduce consecințe neplăcute, schimbarea este unealta care va pava calea viitoarelor generații”. Deși recunoaște că perfecțiunea nu poate fi atinsă, Andrian Banaru consideră că idealul R. Moldova se bazează pe valori precum respectul, statul de drept, cinstea, munca și pacea. „Reflectându-se o dezvoltare multilaterală continuă în acest ideal, dragostea înălțătoare poate înflori în tihnă”, afirmă elevul.

Pentru Bianca Iordachi, R. Moldova ideală este o țară în care tinerii nu mai sunt nevoiți să plece pentru a-și construi un viitor. Este o țară europeană, cinstită, cu un parcurs clar, în care valorile și educația sunt priorități. Iar Dumitrița Delev crede că o Moldovă ideală este țara care valorifică potențialul fiecărui copil. „Este locul în care li se oferă posibilitatea de a se dezvolta în domeniile care-i pasionează, punându-se accent pe abilitățile și preferințele fiecărui individ, în loc să-i uniformizeze. În așa mod, este asigurată crearea unei societăți de profesioniști, care-și cunosc domeniul la perfecție, punându-se bazele unui viitor prosper”, susține tânăra.

Dacă R. Moldova ar fi o persoană, ce sfat i-ar da?

Cristian Braga i-ar aminti Moldovei să nu-și piardă esența: „Continuă să-ți păstrezi tradițiile, valorile și scopurile care te fac specială nu doar în inimile cetățenilor, dar și în ochii persoanelor din toată lumea.” Andrian Banaru ar încuraja-o să-și urmeze drumul cu încredere: „Să treacă înțelept peste momentele bune și cele rele. Să fie recunoscătoare pentru ceea ce reprezintă, inclusiv pentru destinul ei, ca stat european, ce se află acum într-o lume caracterizată de globalizare și digitalizare mai mult ca oricând.”

Bianca Iordachi i-ar cere să-și recunoască valoarea. „I-aș spune să creadă mai mult în potențialul ei și să investească în educație, în tineri și în dezvoltarea durabilă”, spune eleva. Iar Dumitrița Delev i-ar da un sfat sincer și curajos: „Să nu-i fie frică să acționeze și să-și dea frâu liber voinței. Indiferent de contextul social în care s-ar afla, i-aș sugera să nu-și plece capul în fața altora, ci să-și valorifice interesele și potențialul de care dispune din plin”.

Andrian Banaru/ Sursa foto: arhiva personală

Sfaturi pentru viitorii elevi care vor să ia 10 pe linie

Cristian Braga recomandă elevilor să învețe constant în liceu și să nu lase pregătirea pentru bacalaureat pe ultima clipă. „De asemenea, trebuie să înțelegeți că examenul de bacalaureat nu vă definește ca oameni ce vor schimba această țară. Filosofia acestor examene nu este doar sârguința, dar și norocul, fapt ce face obținerea notei de 10 pe linie un rezultat imprevizibil. Focusați-vă pe obținerea culturii generale”, spune tânărul. Andrian Banaru încurajează elevii care își propun să ia media 10 la bacalaureat, să se pregătească serios, să-și organizeze bine timpul, să mențină un echilibru între studiu și odihnă. „Examenele de nota 10 cer să fie scrise impecabil, fiecare greșeală sau netemeinicie a răspunsului constă în puncte, ceea ce pentru nota respectivă sunt nespus de prețioase. Deoarece examenele de bacalaureat cer nu doar multă muncă și responsabilitate, ci și dezvoltare personală, le dau sfatul să cultive în fiecare zi un echilibru dintre muncă și odihnă”, recomandă tânărul.

Bianca Iordachi sugerează elevilor să înceapă pregătirea pentru examene cât mai devreme pentru a evita stresul din ultimele luni. „Le-aș sugera să susțină din timp cât mai multe examene de bacalaureat — de exemplu, să susțină examenul la limba engleză în clasa a 10-a sau a 11-a și să ia în considerare certificările internaționale, cum sunt cele de la Certiport. Organizarea, consecvența și un echilibru între studiu și odihnă sunt cheia”, susține tânăra. Iar Dumitrița Delev pune accentul pe echilibru emoțional și încredere în sine. „Le recomand să nu pună prea multă presiune pe ei înșiși, în contextul în care stabilitatea emoțională este extrem de importantă pentru a avea succes. Cheia obținerii notelor de zece este exersarea, dar întâi de toate, ar fi bine ca elevii să revizuiască toată teoria. Să nu lase stresul să-i domine și să între în sală cu încredere în propriile forțe”, spune absolventa.

În sesiunea de Bacalaureat 2025, peste 18500 de candidați din toată R. Moldova au susținut examenele naționale. Dintre aceștia, 89 de elevi, adică circa 0,5% au obținut 10 pe linie.

Dumitru PANIȘ, stagiar ZdG