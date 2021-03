Durleșteanu, după ce socialiștii au declarat că Președinția trebuia să verifice dacă mesajul ei despre retragere este autentic: „Rog să nu faceți filme de groază. Singura presiune a fost existența acestui „mariaj și fățărnicie” – PSRM-Șor-Candu-Filip”

Mariana Durleșteanu, pe care socialiștii au înaintat-o anterior la funcția de prim-ministru, susține că asupra ei nu a fost pusă nicio presiune în legătură cu decizia de a-și retrage candidatura de la funcția de premier și că mesajul de pe Facebook, de pe 16 martie, a fost făcut de către ea, iar decizia de a se retrage îi aparține în totalitate. Despre asta anunță Durleșteanu printr-o nouă postare făcută marți, 23 martie, pe Facebook.

Precizările făcute de către Mariana Durleșteanu vin după ce luni, 22 martie, în argumentarea sesizării făcută la Curtea Constituțională (CC) cu privire la suspendarea decretului președintei R. Moldova prin care Igor Grosu a fost desemnat candidat la funcția de premier, deputatul socialist Vasile Bolea a declarat că Președinția trebuia să verifice dacă mesajul Marianei Durleșteanu, postat pe Facebook, prin care a anunțat că își retrage candidatura de la funcția de premier, este veridic și dacă Durleșteanu, candidata PSRM la funcția de premier, a postat mesajul „nesilită de nimeni”.

În postarea făcută marți, Mariana Durleșteanu menționează că decizia de a-și retrage candidatura de la funcția de premier „îi aparține ei personal și declarația de retragere a fost scrisă de ea cu ceva timp înainte”.

„În contextul mesajului meu plasat pe FB din 16 martie 2021, țin să menționez că decizia îmi aparține mie personal și declarația de retragere a fost scrisă de mine cu ceva timp înainte. Rog să nu mai faceți filme de groază privind presiunile asupra mea. Singura presiune a fost existența acestui „mariaj și fățărnicie” PSRM-Sor-Candu-Filip și alții cu care nu am fost de acord.

Mesajele inconsecvente din partea politicienilor m-au împins la aceasta decizie, însă cum am mai zis, voi continua sa rămân in viața publica pentru a duce schimbarea până la capăt. Consider că decizia mea a fost în beneficiul cetățenilor și depășirii crizei politice”, scrie Mariana Durleșteanu pe Facebook.

În argumentarea sesizării făcută la Curtea Constituțională (CC) cu privire la suspendarea decretului președintei R. Moldova prin care Igor Grosu a fost desemnat candidat la funcția de premier, deputatul socialist Vasile Bolea a declarat luni, 22 martie, în cadrul ședinței CC, că Președinția trebuia să verifice dacă mesajul Marianei Durleșteanu, postat pe Facebook la data de 16 martie, prin care a anunțat că își retrage candidatura de la funcția de premier, este veridic și dacă Durleșteanu, candidata PSRM la funcția de premier, a postat mesajul „nesilită de nimeni”.

În contextul sesizării făcute de către PSRM, socialistul Vasile Bolea a declarat că până a desemna un nou candidat la funcția de premier, președinta R. Moldova, Maia Sandu, trebuia să verifice dacă postarea făcută de Durleșteanu este autentică.

Mariana Durleșteanu, pe care socialiștii au înaintat-o la funcția de prim-ministru, a anunțat marți, 16 martie, că își retrage candidatura. Despre retragerea candidaturii ei la funcția de premier, Durleșteanu a anunțat printr-un mesaj publicat pe pagina ei de Facebook, în timp ce deputații fracțiunii PSRM se află, la Președinție, la consultările cu președinta R. Moldova, Maia Sandu.

Tot marți, 16 martie, după consultările cu fracțiunile parlamentare, președinta R. Moldova Maia Sandu a semnat decretul prin care l-a desemnat pe Igor Grosu, președintele interimar al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) în calitate de candidat la funcția de prim-ministru.