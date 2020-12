După ce, în pofida dezacordului deputaților din opoziție, PSRM-Șor au votat la miezul nopții proiectele bugetelor, socialiștii explică astăzi că proiectele „sunt foarte bune”: „Noi am promis, noi am făcut”

După ce într-o ședință nocturnă, aproape de miezul nopții, la 16 decembrie, deputații PSRM – ȘOR au votat în lectură finală proiectele bugetelor anuale, fără a ține cont de solicitările și amendamentele propuse de către deputații din opoziție, deputații socialiști au ieșit astăzi în fața presei pentru a declara că „proiectele sunt extrem de bune”. Socialiștii spun că „formula în care au fost elaborate proiectele este tot ceea ce își poate permite R. Moldova în aceste momente”.

Socialistul Vladimir Golovatiuc susține că PSRM a făcut „tot ce este posibil ca R. Moldova să intre în anul 2021 cu bugetele anuale votate”. Tot el spune că documentele au fost aprobate „pentru a-și îndeplini obligațiunile față de cetățenii R. Moldova”.

„Vreau să menționez că proiectele bugetelor reprezintă un pas înainte în ceea ce privește îndeplinirea obligațiunilor statului față de cetățenii Republicii Moldova, sectorul bugetar, sănătății și cel social și de asemenea față de business în condițiile actuale. Ce este prevăzut în aceste documente importante aprobate ieri de către plenul Parlamentului: nu nu am lăsat ca țara să intre în anul 2021 fără acceptarea documentelor privind bugetele anuale. (…) Noi am făcut tot ce este posibil ca țara să intre în 2021 cu bugetele anuale votate. Da, noi suntem criticați, dar ceea ce a fost făcut este ceea ce R. Moldova își permite să facă în acest moment”, a declarat deputatul PSRM, Vladimir Golovatiuc.

Deputatul socialist, Radu Mudreac, care a ieșit miercuri, cu mai multe declarație de consiliere, în fața fermierilor care protestau în fața Parlamentului, a declarat că prin aprobarea proiectelor bugetelor anuale „socialiștii îndeplinesc programul electoral al lui Igor Dodon, dar și cel al PSRM”.

„Noi am promis, noi am făcut. Programul domnului Igor Nicolaevici noi îl îndeplinim. Noi am promis, noi facem. Noi am găsit bani pentru proiectele sociale”, a declarat socialistul Radu Mudreac.

Într-o ședință desfășurată miercuri noaptea, 16 decembrie, pe fundalul scandărilor deputaților PAS și PPDA, cu mai puțin de o oră până la miezul nopții, deputații Partidului Socialiștilor și cei din Pentru Moldova, din care fac parte transfugii Pro Moldova și deputații Partidului Politic Șor, au votat proiectele bugetelor anuale în două lecturi, lectură finală.

Deputați din opoziție și-au exprimat dezacordul față de proiectele respective și au declarat că documentele „nu au fost elaborate pentru beneficiul cetățenilor R. Moldova ci pentru a acoperi mai multe scheme de corupție”.

Și fermieri din mai multe raioane ale țării, care de câteva zile protestează la Chișinău, le solicită guvernanților să anuleze proiectele bugetelor, care potrivit lor, îi va sărăci și mai mult.