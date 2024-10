DOC „Vlad” din Rusia, „Serghei” din Moldova, agenți sub acoperire și „femeile frumoase” care „conduc lumea”. Cum au fost racolate persoanele ce urmau să spargă cordonul de poliție la protestele grupului Șor pentru a-i face loc Marinei Tauber

„Vlad” din Rusia și „Serghei” din Moldova, cu suportul unei Companii Militare Private rusești, au fost stabiliți ca fiind coordonatorii acțiunilor de dezordine în masă ce urmau să se producă la protestele organizate de grupul Șor în martie 2023, potrivit sentinței pronunțate de Judecătoria Chișinău la 30 septembrie 2024.

În dosar figurează ca martori mai mulți agenți sub acoperire care s-au infiltrat în acest grup, dar și unii bărbați racolați. Potrivit declarațiilor acestora, scopul era de a organiza un coridor de trecere pentru deputata Marina Tauber, fruntașă a fostului Partid „Șor”.

Sâmbătă, 11 martie 2023, cu o zi înainte de un alt protest organizat de Mișcarea numită „Pentru Popor”, din care făcea parte și fostul Partid „Șor”, poliția a ridicat 25 de persoane din mai multe locații, dintre care șapte au fost reținute pentru că planificau acțiuni de dezordine în masă în cadrul manifestațiilor.

La un an și jumătate, luni, 30 septembrie 2024, judecătorul Sergiu Stratan de la Judecătoria Chișinău a pronunțat sentința prin care au fost condamnate la închisoare cele șapte persoane, cetățeni ai R. Moldova, care au coordonat organizarea acestor acțiuni, ce au reușit să fie zădărnicite de forțele de ordine. ZdG a analizat declarațiile inculpaților și ale martorilor din sentința pronunțată de instanță și prezintă detalii despre cum a fost pusă la punct operațiunea.

„Conform planului stabilit, manifestaţia, anunţată paşnică, urma să degenereze în dezordini în masă”

În dosarul pentru pregătirea dezordinilor în masă în luna martie 2023 la protestele organizate de Mișcarea numită „Pentru Popor” și fracțiunea parlamentară a fostului Partid „Șor”, au fost condamnați șapte bărbați, cetățeni ai R. Moldova, care au recrutat mai multe persoane și le-au instruit pentru „a acţiona violent contra reprezentanţilor autorităţilor în timpul manifestaţiei stradale, acţiuni care urmau să provoace agresivitatea mai multor participanţi la întrunire şi în consecinţă, să provoace altercaţii fizice cu reprezentanţii forţelor de ordine”, potrivit sentinței.

„Conform planului stabilit, manifestaţia, anunţată paşnică, urma să degenereze în dezordini în masă”, se mai arată în document.

Coordonatorul, racolat în Federația Rusă

Cel care ar fi coordonat grupul este un bărbat pe nume Andrei Baciurin, care a organizat deplasarea persoanelor recrutate în municipiul Chişinău în ziua de 11 martie 2023, precum şi cazarea lor în ziua de 11 spre 12 martie 2023 în mai multe apartamente închiriate. În calitate de coparticipanți au fost atrași alți șase cetățeni ai R. Moldova: Alexandru Hadîrcă, Pavel Munteanu, Nicolai Andriuţa, Mihail Bajireanu, Ion Breslaş și Nicolae Condorache. Niciunul nu și-a recunoscut vinovăția.

Coordonatorul Andrei Baciurin a declarat în instanță că locuiește în Federația Rusă din 2006. În ianuarie 2023 a venit în R. Moldova să-și vadă mama bolnavă, iar după ce a revenit în Rusia, a fost abordat de mai multe persoane care i-au propus să participe la proteste în R. Moldova și să racoleze și alte persoane. Un bărbat care s-a prezentat Vlad i-a spus că nu e nevoie să cunoască pe cineva în R. Moldova, pentru că deja există oameni care „se ocupă de alegerea persoanelor”.

„Trebuia să vină în Moldova să le facă instructaj ca să fie treji, să se comporte adecvat, să nu încalce legea și să fie disciplinați. Au spus că trebuia să vină peste trei zile și că pentru aceasta o să primească 4000 $”, potrivit declarațiilor lui Baciurin în instanță.

„Să stea în grupuri mici, adecvați, pe itinerarul Marinei Tauber”

Într-un final, Baciurin spune că a acceptat și s-a întâlnit cu Vlad într-o cafenea din Moscova, unde i s-a dat suma de 1300 de dolari SUA pentru cheltuieli de deplasare. I s-a explicat încă odată ce trebuie să facă, iar la discuție a mai asistat o persoană sau două care „s-au așezat la altă masă și ascultau despre ce ei comunică”. Astfel, a zburat urgent în R. Moldova, iar aici a comunicat pe Telegram cu o persoană ce avea un profil pe nume Sandu, dar voce asemănătoare celei a lui Vlad, persoana care l-a racolat în Rusia. Acesta i-a dat indicații să se întâlnească cu mai multe persoane, printre ele – și un alt inculpat, Alexandru Hadîrcă.

Acesta din urmă trebuia să racoleze oameni, iar Baciurin – să-i instruiască așa încât la protest „să stea în grupuri mici, adecvați, pe itinerarul Marinei Tauber”. Baciurin a mai declarat în instanță că i s-a spus că „este nevoie de 500 persoane la care se dădea câte 100 euro”. Acestea trebuiau „să meargă după itinerar stabilit, să se comporte frumos, să nu încalce legea, să încerce să facă un lanț și să miște cu umărul cordonul poliției”.

„Trebuia să meargă cât mai mulți la miting și să facă poze numaidecât”

Alexandru Hadîrcă a refuzat să facă declarații în instanță. În sentință sunt citate declarațiile lui făcute la faza de urmărire penală, potrivit cărora, la începutul lunii martie 2023 a primit un apel prin intermediul aplicației Telegram de la o persoana care era înregistrată cu numele „MayanSandu”, care a vorbit cu el în limba rusă și s-a prezentat cu numele Vlad. Acesta i-a cerut să adune oameni pentru a participa la un miting. Potrivit lui, „trebuia să meargă cât mai mulți la miting și să facă poze numaidecât”. Ulterior, a fost contactat de o persoană pe nume Andrei, care s-a prezentat ca fiind din partea lui Vlad. S-au întâlnit la un autoservice din Sîngerei, unde Hadîrcă spune că a mai chemat și alte persoane, iar Andrei le-a dat „explicații ce trebuie sa facă la protest, a zis că pur și simplu trebuie să meargă și să facă fotografii”. El a subliniat că „rolul său a constat în faptul că el trebuia să-l întâlnească pe Baciurin Andrei și să-i facă cunoștință cu persoanele care urmau să se ducă la protest.”

Ceilalți inculpați au avut sarcina de a racola și a transporta la Chișinău bărbați, „în special tineri cu o constituţie atletică a corpului, printre care şi anterior condamnaţi, care contra remunerării în prealabil promise, erau predispuşi să iniţieze altercaţii fizice cu reprezentanţii autorităţilor care aveau menirea de a asigura ordinea publică”, potrivit sentinței de judecată.

Agenți sub acoperire, infiltrați în grupul ce urma să organizeze dezordini

În instanță au depus declarații mai mulți agenți sub acoperire care s-au infiltrat în cadrul acestui grup. Aceștia au relatat că au fost cazați într-un apartament, unde au fost instruiți de o persoană care s-a prezentat Serghei, dar care s-a dovedit a fi Andrei Baciurin. Potrivit declarațiilor unui agent sub acoperire, Baciurin le-a comunicat că pe 12 martie 2023, în Chișinău va avea loc un protest, „unde ei trebuie să rupă cordoane de polițiști ca să permită trecerea persoanei cu prenumele «Marina». Pentru achitarea serviciilor respective, toate acțiunile lor trebuie să fie filmate de către cineva, ca după protest, persoanele responsabile de achitare să vadă dovada că au fost, au participat și ce au făcut”.

„Nici o poză a persoanei «Marina» nu a fost arătată, dar din discuții a înțeles că merge vorba despre Marina Tauber, activistă a partidului „Șor”, potrivit declarațiilor ofițerului infiltrat. El a mai precizat că acțiunile lui Baciurin erau coordonate de o altă persoană din Federația Rusă – cu ea purta discuții telefonice în apartament.

„Scopul era de a organiza coridorul de trecere pentru «Marina»”

Un alt agent sub acoperire infiltrat a declarat că „scopul era de a organiza coridorul de trecere pentru «Marina». Astfel, în cazul în care organele de drept ar fi blocat trecerea coloanei, bărbații racolați urmau să împingă cu umerii cordoanele de poliție. „Din discuțiile cu «Serghei», a devenit clar că sub numele «Marina» se are în vedere Vicepreședintele partidului «Șor» – Tauber Marina”, se arată în declarațiile agentului infiltrat.

Un al treilea agent sub acoperire a declarat că Baciurin, care s-a prezentat Serghei, le-a spus că el coordonează mai multe grupuri de persoane și l-a instruit „cum să participe la miting și care o să fie acțiunile lor”. De asemenea, Baciurin le-a comunicat „că unul din organizatori se numește Marina, care va fi cu bodyguarzi, iar ei trebuiau să fie «iadroul» (nucleul, n.r.) care să fie a doua linie”.

Sarcina lor era „să rupă cordoanele de poliție, la indicație să împingă cu umărul polițiștii, dacă aveau să fie garduri, să împingă gardurile. Pentru acțiunile pe care urmau să le facă li s-a spus să filmeze, să fixeze, în acest caz urmau să fie remunerați adăugător la suma pentru care participau”.

Agentul a mai spus în instanță că Baciurin a discutat prin Telegram „cu o persoană care a fost curatorul lui. Au vorbit cu acea persoană în rusă și au comunicat că vor fi remunerați. În caz că aveau să fie reținuți de poliție, avea să li se acorde asistență juridică. În final, i-au rugat să facă fotografii cu spatele cu semnalul «V», pentru ca acestea să fie transmise”, se mai arată în declarațiile agentului. Potrivit lui, Baciurin, adică „Serghei”, a spus că „femeile frumoase conduc lumea”.

„Aveau nevoie de oameni pentru a răzbate cordoanele care erau păzite de la protestatari”

Un al martor „cu date cifrate”, pe nume Alexandr Rubțov, a declarat că a fost racolat în acest grup, dar ulterior s-a prezentat la poliție și a denunțat acest fapt. El a spus în instanță că l-a cunoscut pe Andrei Baciurin prin intermediul unei persoane din Federația Rusă, care s-a prezentat Sandu, dar care era același Vlad menționat de agenții sub acoperire.

Rubțov a spus că a discutat cu Baciurin prin Telegram, iar apoi s-au întâlnit într-un apartament din Chișinău, iar acesta i-a spus că „aveau nevoie de oameni pentru a răzbate cordoanele care erau păzite de la protestatari”, iar pentru aceasta, fiecare persoană urma să fie remunerată cu 5000 de dolari SUA. Potrivit lui Rubțov, în timpul comunicării lor pe Telegram, se discuta transferul acestor sume prin cripto-valută de către Sandu din Rusia, Același martor a mai spus că a aflat de la Sandu/Vlad că totul este organizat de o Companie Militară Privată din Rusia.

Cei șapte inculpați au primit pedepse cu închisoarea pe termene cuprinse între 3 ani și 3 ani și 5 luni, cu executarea pedepselor stabilite în penitenciar de tip semiînchis. Doi dintre ei au avut antecedente penale, pedepsele lor fiind majorate până la 6 ani și, respectiv, până la 3 ani și 6 luni. Până în momentul în care sentința va fi definitivă, cu toții au interdicția de a părăsi teritoriul R. Moldova.