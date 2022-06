Trei ani de la plecarea lui Șor și Plahotniuc: unde se află și ce dosare au în R. Moldova. Detalii de la procurori și Biroul Interpol de la Chișinău. Ce spun avocații acestora

S-au împlinit trei ani de când fostul lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM) Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor, deputatul Partidului Politic „Șor”, ambii cercetați în dosarul „frauda bancară”, au părăsit R. Moldova. În această perioadă, fostul lider democrat a evitat să se expună în spațiul public, în timp ce deputatul Ilan Șor, rămas fără imunitate parlamentară pentru a doua oară în luna mai curent, a apărut în numeroase video-uri, postate pe pagina sa de Facebook, în care a lansat mai multe atacuri la adresa partidului de guvernământ și a președintei R. Moldova, Maia Sandu. Deși este deputat, Șor nu a participat la nicio ședință convocată de Parlament.

La trei ani de la plecarea lui Șor și Plahotniuc din R. Moldova, procurorii susțin că nu a fost stabilit oficial locul aflării fostului lider al PDM, dând asigurări că au fost expediate demersurile necesare instituțiilor abilitate în scopul localizării acestuia. Între timp, potrivit procurorilor, Ilan Șor se află în Statul Israel. De cealaltă parte, apărătorii lui Șor și Plahotniuc spun că nu cunosc unde se află clienții lor, evocând „date confidențiale între client și avocat”.

Potrivit Biroului Interpol de la Chișinău, doar Ilan Șor este dat în căutare internațională. În cazul lui Vladimir Plahotniuc, în 2020, Comisia de Control a Fișierelor a Secretariatului General al OIPC Interpol a refuzat includerea acestuia în lista persoanelor anunțate în căutare internațională și a decis radierea datelor fostului lider democrat din bazele de date ale organizației.

În iulie 2020, Procuratura Generală anunța că decizia Comisiei de Control a Fișierelor a Secretariatului General al OIPC Interpol a fost luată în cadrul unei sesiuni a Comisiei, care a avut loc în perioada 29 iunie – 3 iulie 2020, în orașul Lion, Franța, care a stabilit că „menținerea datelor privind solicitantul nu este compatibilă cu obligaţiunea Interpol de a asigura cooperarea eficientă între autorităţile poliţieneşti în „spiritul Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului” (articolul 2 al Constituţiei /V Interpol).

Pe 12 iunie 2019, Șor susținea o ultimă conferință de presă. Se întâmpla cu două zile înainte ca Partidul Democrat din Moldova să cedeze puterea și să treacă în opoziție. Ulterior, pe 30 iulie 2019, Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că Ilan Șor a părăsit ilegal R. Moldova și a fost dat în căutare națională și internațională.

Ilan Șor a apărut în spațiul public pentru ultima oară pe 12 iunie 2019, în cadrul unei conferințe de presă.

Șor, învinuit pe 9 capete de acuzare în dosarul „frauda bancară”

Într-un răspuns la o solicitare de informație a ZdG, procurorul anticorupție Octavian Iachimovschi, care conduce grupul de urmărire penală în dosarul „frauda bancară”, ne-a comunicat faptul că în privința lui Șor a fost completată ordonanța de punere sub învinuire și, la această etapă, el este învinuit pe 9 capete de acuzare pentru comiterea infracțiunilor prevăzute de articolul 284 alin. (1) – crearea sau conducerea unei organizaţii criminale (adică întemeierea unei astfel de organizaţii şi organizarea activităţii ei, fie căutarea şi angajarea de membri în organizaţia criminală, fie ţinerea de adunări ale membrilor ei, fie crearea de fonduri băneşti şi de altă natură pentru susţinerea lor financiară şi a activităţii criminale a organizaţiei, fie înzestrarea organizaţiei criminale cu arme şi instrumente pentru săvârșirea de infracţiuni, fie organizarea culegerii de informaţii despre potenţialele victime şi despre activitatea organelor de drept, fie coordonarea planurilor şi acţiunilor criminale cu alte organizaţii şi grupuri criminale sau infractori aparte din ţară şi din străinătate, se pedepseşte cu închisoare de la 8 la 15 ani); articolul 30 – infracţiunea prelungită; articolul 42 alin. (3) – participanții (se consideră organizator persoana care a organizat săvârșirea unei infracţiuni sau a dirijat realizarea ei, precum şi persoana care a creat un grup criminal organizat sau o organizaţie criminală ori a dirijat activitatea acestora); articolul 190 alin. (5) – escrocheria (acţiuni săvârșite în proporţii deosebit de mari se pedepsesc cu închisoare de la 8 la 15 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani); articolul 243 alin. (3) lit. a) și b) – spălarea banilor (acţiuni săvârșite: de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală; în proporţii deosebit de mari); articolul 335 alin. (3) – abuzul de serviciu (acţiuni săvârșite în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizaţii criminale, ori săvârșite de către administratorul unei bănci se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani); articolul 352/1 din Codul penal – falsul în declaraţii; articolul 30 – infracţiunea prelungită.

Cererea privind extrădarea lui Șor, încă la etapa de examinare

Potrivit Procuraturii Anticorupție, în privința lui Ilan Șor, în cadrul cauzei penale „frauda bancară”, aflată pe rolul Curții de Apel Chișinău, au fost dispuse investigații în vederea căutării lui atât pe teritoriul R. Moldova, cât și peste hotare. Totodată, în privința acestuia au fost demarate procedurile de extrădare în cauza penală respectivă, toate actele necesare fiind transmise de către Ministerul Justiției al R. Moldova în adresa autorităților competente din Israel.

„Informații detaliate, în legătură cu acest fapt, sunt disponibile la Ministerul Justiției, deoarece ministerul este autoritatea abilitată de a solicita extrădarea persoanelor inculpate sau condamnate. Actualmente, Procuratura Anticorupție nu a fost informată despre etapa de desfășurare a procedurilor de extrădare a lui Ilan Șor de pe teritoriul Statului Israel”, se arată în răspunsul oferit ZdG.

Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, a declarat pentru ZdG că cererea privind extrădarea lui Șor, expediată Statului Israel, se află încă în proces de examinare.

Acuzațiile care i se aduc lui Plahotniuc în dosarul „frauda bancară”

Vladimir Plahotniuc a plecat din R. Moldova în iunie 2019, după ce partidul pe care îl conducea, PDM, a cedat guvernarea unei coaliții formate din Blocul ACUM și PSRM, destrămată în noiembrie 2019. În luna martie 2020, Ambasada SUA la Chișinău a confirmat că Plahotniuc se află pe teritoriul SUA.

Vladimir Plahotniuc a părăsit R. Moldova pe 14 iunie 2019, zi în care partidul pe care-l conducea, PDM, a cedat guvernarea.

Conform aceluiași răspuns oferit pentru ZdG de Procuratura Anticorupție, în dosarul „frauda bancară”, Plahotniuc este acuzat de comiterea infracțiunilor prevăzute de articolul 284 alin. (1) – crearea sau conducerea unei organizaţii criminale (adică întemeierea unei astfel de organizaţii şi organizarea activităţii ei, fie căutarea şi angajarea de membri în organizaţia criminală, fie ţinerea de adunări ale membrilor ei, fie crearea de fonduri băneşti şi de altă natură pentru susţinerea lor financiară şi a activităţii criminale a organizaţiei, fie înzestrarea organizaţiei criminale cu arme şi instrumente pentru săvârșirea de infracţiuni, fie organizarea culegerii de informaţii despre potenţialele victime şi despre activitatea organelor de drept, fie coordonarea planurilor şi acţiunilor criminale cu alte organizaţii şi grupuri criminale sau infractori aparte din ţară şi din străinătate, se pedepseşte cu închisoare de la 8 la 15 ani); articolul 30 – infracţiunea prelungită; articolul 42 alin. (3) – participanții (se consideră organizator persoana care a organizat săvârșirea unei infracţiuni sau a dirijat realizarea ei, precum şi persoana care a creat un grup criminal organizat sau o organizaţie criminală ori a dirijat activitatea acestora); articolul 190 alin. (5) – escrocheria săvârșită în proporții deosebit de mari; articolul 243 alin. (3) lit. a) și b) din Codul penal – spălarea banilor (acţiuni săvârșite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală; în proporţii deosebit de mari); articolul 30 – infracţiunea prelungită.

Procuratura Anticorupție a solicitat extrădarea lui Plahotniuc în iunie 2020, atunci când fostul lider democrat a fost localizat în SUA și, respectiv, în septembrie 2020, în perioada când acesta a fost identificat în Turcia, însă, răspunsuri la aceste cereri din ambele state nu au parvenit în adresa autorităților de la Chișinău.

Pe 1 octombrie 2021, Procuratura Anticorupție a înaintat un demers repetat către Biroul Național Central Interpol din R. Moldova prin care a solicitat Secretariatului General al Organizației Internaționale a Poliției Criminale INTERPOL emiterea unei difuziuni de căutare internațională în privința lui Plahotniuc.

„Pe 5 octombrie 2021, BNC Interpol Chișinău a expediat demersul către Secretariatul General al OIPC Interpol, iar recent am fost informați că ședința Comisiei Interpol urmează să se desfășoare pe parcursul lunii iunie 2022”, conform răspunsului PA pentru ZdG.

Ce spun apărătorii lui Șor și Plahotniuc despre locațiile clienților lor

Solicitat de ZdG, Denis Calaida, unul dintre avocații lui Șor, a declarat că nu ne poate spune unde se află clientul său, întrucât „aceste date sunt confidențiale între client și avocat”.

Întrebat la ce etapă se află dosarele în care îi reprezintă interesele lui Șor, apărătorul a spus că „dosarele sunt publice”.

„Avocații au insistat asupra faptului ca dosarele să fie publice. În acest sens am evocat un demers, a fost acceptat și ședințele sunt publice. Se audiază martori, se lucrează. Ședințele sunt lucrative, se examinează probe, cereri, demersuri din partea apărării, acuzării (…)”, a declarat Calaida.

Și unul dintre avocații lui Plahotniuc, Lucian Rogac, ne-a spus că nu cunoaște unde se află clientul său.

„Nu, nu cunosc din păcate sau spre bine. Nu știu. Nu mă interesez de la dumnealui despre locația acestuia (…). Dosarele sunt la etapa de urmărire penală (…). Nu cunosc, dar chiar dacă aș ști, oricum ar trebui să am consimțământul dumnealui pentru a divulga o astfel de informație care ține de viața lui privată”, a declarat Rogac.

Detalii de la Biroul Interpol de la Chișinău

Vladimir Plahotniuc nu figurează ca fiind dat în căutare internațională. Ilan Șor se află în Statul Israel, dar figurează pentru a fi căutat pentru arest și extrădare. Asta spune șeful Direcției Cooperare Polițienească Internațională a IGP (Biroul național de Interpol), Viorel Țențiu.

„Plahotniuc nu figurează ca fiind căutat internațional. Acea informație care figura, anterior, ca fiind anulată din baza de date este adevărată. Mă refer la acea informație din 2020 (…). Ilan Șor se află în continuare în Israel, dar figurează pentru a fi căutat pentru arest și extrădare. Vă confirm că Șor este căutat internațional”, a declarat Țențiu pentru ZdG.

Dosarele în care este vizat Plahotniuc, aflate în gestiunea PCCOCS

În prezent, în gestiunea PCCOCS, se află două dosare în care este vizat Plahotniuc – îmbogățire ilicită și fals în acte publice.

Pe 16 noiembrie 2021, procurorul general interimar, Dumitru Robu, a pornit urmărirea penală în privința lui Plahotniuc, în temeiul bănuielii rezonabile de comitere a infracțiunii prevăzută de art. 330/2 alin. (2) din Codul penal – îmbogățire ilicită. Pe 4 martie 2021, au fost dispuse investigații în vederea căutării lui Plahotniuc, din motiv că acesta se ascunde de organul de urmărire penală. Pe 16 februarie 2022, în privința lui Plahotniuc a fost emisă ordonanța de punere sub învinuire, fiindu-i incriminată comiterea infracțiunii respective.

Pe 17 februarie 2021, PCCOCS a pornit urmărirea penală în privința fostului lider al PDM, în temeiul bănuielii rezonabile privind săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 327 alin. (3) – abuzul de putere sau abuzul de serviciu, săvârșit în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizaţii criminale, art. 328 alin. (3) lit. c) – excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu săvârșite în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizaţii criminale; art. 332 alin. (2) lit. c) – falsul în acte publice în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizaţii criminale; art. 361 alin. (2) lit. a) din Codul penal – confecţionarea, deţinerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, ştampilelor sau sigiliilor false.

Conform procurorilor, pe 10 decembrie 2021, în privința lui Plahotniuc a fost emisă ordonanța de punere sub învinuire, fiindu-i incriminate comiterea infracțiunilor prevăzute la art. 42 alin. (5) – participanții (se consideră complice persoana care a contribuit la săvârșirea infracţiunii prin sfaturi, indicaţii, prestare de informaţii, acordare de mijloace sau instrumente ori înlăturare de obstacole, precum şi persoana care a promis dinainte că îl va favoriza pe infractor, va tăinui mijloacele sau instrumentele de săvârșire a infracţiunii, urmele acesteia sau obiectele dobândite pe cale criminală ori persoana care a promis din timp că va procura sau va vinde atare obiecte); art. 328 alin. (3) lit. c) – excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu săvârșite în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizaţii criminale; art. 42 alin. (3), (4) – participanții (se consideră organizator persoana care a organizat săvârșirea unei infracţiuni sau a dirijat realizarea ei, precum şi persoana care a creat un grup criminal organizat sau o organizaţie criminală ori a dirijat activitatea acestora; se consideră instigator persoana care, prin orice metode, determină o altă persoană să săvârșească o infracţiune); art. 332 alin. (2) lit. c) din Codul penal – falsul în acte publice în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizaţii criminale.

Pe 10 decembrie 2022, au fost dispuse investigații în vederea căutării fostului lider PDM, din motiv că acesta se ascunde de organul de urmărire penală.

Pe 9 iunie 2022, Parlamentul de la Chișinău a aprobat în prima lectură un proiect de lege care prevede că instrumentarea cauzelor penale ar putea fi făcută în lipsa persoanei, în cazul în care aceasta se eschivează de la urmărirea penală sau de la procesul de judecată, lucru care ar putea să se întâmple în cazul lui Șor și Plahotniuc după adoptarea legii și publicarea acesteia în Monitorul Oficial.

