Discursul integral al președintei R. Moldova, la lansarea Planului de Acțiuni al Consiliului Europei pentru R. Moldova pentru 2021-2024: „Sunt hotărâtă să construiesc în Moldova un stat de drept. Poporul nostru vrea și merită instituții care să lucreze în interesul oamenilor”

Aflată într-o vizită oficială la Strasbourg, unde participă la sesiunea de primăvară a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), președinta R. Moldova, a ținut luni, 19 aprilie, un discurs, alături de secretarul General al Consiliului Europei, Marija Pejčinović Burić, unde a vorbit despre cel de-al treilea Plan de acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova

Șefa statului a menționat că lupta cu corupția, reforma justiției, îmbunătățirea legislației și practicii electorale, gestionarea pandemiei de Covid-19, inclusiv intervenții pentru apărarea drepturilor omului în sectorul de sănătate sunt principalele priorității ale R. Moldova.

Înainte de întrevederea cu secretarul General al Consiliului Europei, Marija Pejčinović Burić, președinta Sandu a avut o discuție cu Hendrik Daems, președintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.

„Am discutat cu domnul Daems despre situația politică curentă din Republica Moldova, provocările la adresa democrației din țara noastră, pașii de mai departe pentru depășirea crizei politice, dar și eforturile pe care le facem pentru a reduce și combate efectele pandemiei Covid-19. Am reiterat în discuție cu Președintele APCE că prioritatea principală a mandatului meu de Președinte este combaterea corupției și o reformă veritabilă a justiției și i-am mulțumit pentru sprijinul susținut al APCE pentru transformările democratice din Republica Moldova. I-am mulțumit, totodată, domnului Daems pentru invitația de a participa la deschiderea sesiunii de primăvară a APCE și pentru oportunitatea de a adresa un mesaj în plenara Adunării Parlamentare”, a menționat Maia Sandu.

Declarațiile președintei R. Moldova, Maia Sandu, după întrevederea cu secretarul General al Consiliului Europei, Marija Pejčinović Burić, la Strasbourg:

„Mă bucur să iau parte astăzi la lansarea oficială a Planului de acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova pentru 2021-2024. Acest eveniment ar fi trebuit să aibă loc la Chișinău, însă pandemia ne-a schimbat planurile – mă bucur să particip la eveniment aici, în frumosul oraș Strasbourg.

Îi salut și pe delegații Grupului Raportor pentru Democrație al Comitetului de Miniștri, pe unii dintre care am avut ocazia să-i întâlnesc la Chișinău în octombrie 2019.

Moldova a avut o relație foarte productivă cu Consiliul Europei din momentul aderării la organizație în 1995, care a fost ca un fel de academie a democrației pentru țara mea, aflată în perioada de tranziție post-sovietică. Cu ajutorul Consiliului, am adoptat legi, am pus bazele unor noi instituții-cheie și am educat cetățenii în spiritul respectului pentru stat de drept și pentru drepturile și libertățile omului.

Vă suntem foarte recunoscători pentru acest sprijin. Însă, precum știți, mai avem mult de muncit. Îmi exprim înalta apreciere pentru susținerea continuă oferită de dumneavoastră, doamnă Secretar General, pentru calea noastră spre o democrație consolidată.

Din 2012, Consiliul Europei și Moldova și-au structurat cooperarea în cadrul unor Planuri de acțiuni multianuale cu intervenții în anumite domenii-cheie. Și, în pofida unor regrese și a tensiunilor politice, primele două Planuri de acțiuni au obținut rezultate bune în sectoarele de intervenție.

Îi mulțumesc echipei Consiliului Europei, Secretariatului și Oficiului de la Chișinău pentru eforturile depuse în elaborarea și implementarea acestor programe. Le mulțumesc și donatorilor care au făcut aceste eforturi posibile prin contribuțiile lor generoase.

Cel de-al treilea Plan de acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova – documentul pe care îl lansăm astăzi – va continua în direcția stabilită de eforturile precedente.

Lupta împotriva corupției și reforma justiției sunt prioritatea numărul unu al acestei foi de parcurs. Precum știți, acestea reprezintă, de asemenea, și prioritățile mele pentru Republica Moldova. Apreciez proiectele incluse în Planul de acțiuni care au drept scop creșterea responsabilității și independenței sistemului judecătoresc și dezvoltarea capacității instituțiilor de drept de a lupta cu corupția și spălarea banilor.

Acest plan nou va continua eforturile de îmbunătățire a legislației și practicii electorale, a legislației și practicilor ce guvernează internetul și mass-media, precum și cele de combatere a violenței împotriva femeilor și copiilor.

Planul de acțiuni pentru 2021-2024 conține soluții pentru gestionarea pandemiei de Covid-19, inclusiv intervenții pentru apărarea drepturilor omului în sectorul de sănătate, dar și consolidarea autonomiei administrației locale. Fiind o țară lovită puternic de pandemie, salutăm asistența oferită pentru a depăși consecințele sociale ale crizei.

În numele moldovenilor, le mulțumesc tuturor donatorilor care au donat deja fonduri în sprijinul noului Plan de acțiuni. Sper că resursele necesare pentru implementarea agendei noastre vor fi acumulate în timp util. Noul Plan de acțiuni vine să reconfirme angajamentul Republicii Moldova de a intensifica cooperarea noastră cu Consiliul Europei și intenția noastră de a continua schimbările în țară. Mult succes echipelor care vor implementa acest nou program!

Consiliul Europei a fost mereu alături de țara noastră în ultimii 26 de ani – un partener de încredere, un garant al valorilor și standardelor europene, o gazdă pentru dezbateri deschise și oneste. Această relație de parteneriat este foarte valoroasă pentru noi.

În calitate de Președinte, sunt hotărâtă să repun țara pe calea dezvoltării democratice și să construiesc în Moldova un stat de drept. Poporul nostru vrea și merită instituții care să lucreze în interesul oamenilor. Contăm pe sprijinul Consiliului Europei în acest demers.

Iar atunci când pandemia va lua sfârșit, vă invităm cu drag în Moldova”, a declarat Maia Sandu.

La Strasbourg, Maia Sandu va avea întrevederi cu Secretarul General al CoE, Marija Pejčinović Burić, Președintele Adunării Parlamentare a CoE (APCE), Hendrik Daems, Președintele Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), Robert Spano, Comisarul pentru Drepturile Omului, Dunja Mijatovic, Președintele Congresului Autorităților Locale și Regionale al CoE, Leendert Verbeek, Președintele Comisiei de la Veneția, Gianni Buquicchio, și Viceguvernatorul Băncii de Dezvoltare a CoE, Carlo Monticelli.

Maia Sandu va susține un discurs în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, la invitația Președintelui forului Hendrik Daems ( transmisiune live, 17:00, ora R. Moldova ). După discurs, membrii APCE vor adresa întrebări Președintei R. Moldova într-o sesiune de întrebări–răspunsuri.

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, se va afla în perioada 19 – 22 aprilie, într-o vizită la Strasbourg unde va participa la sesiunea de primăvară a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE).