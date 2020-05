Care este scopul șederii cetățenilor ucraineni, specialiști ai companiei aeriene ROSAVIA, pe teritoriul Aeroportului Mărculești. Explicațiile autorităților

Prin Dispoziția nr. 25 emisă la 5 mai, Comisia Situații Excepționale (CSE) a autorizat intrarea pentru miercuri, 6 mai, pe teritoriul R. Moldova și șederea temporară, pe perioada stării de urgență, a cinci cetățeni ucraineni, specialiști ai companiei aeriene ROSAVIA.

Cei cinci cetățeni ucraineni au fost ulterior însoțiți de către reprezentanții Î.S. „Aeroportul Internațional Mărculești” de la punctul de intrare în R. Moldova până la Aeroportul International Mărculești.

Ziarul de Gardă a discutat cu autoritățile de la Chișinău, dar și reprezentanții Aeroportului Internațional Mărculești pentru afla care este scopul șederii specialiștilor ucraineni din cadrul companiei ROSOVIA pe teritoriul R. Moldova.

„Se autorizează intrarea, în data de 06 mai 2020, pe teritoriul Republicii

Moldova, prin punctul de trecere a frontierei de stat Moghileov-Podolsk – Otaci și șederea temporară, pe perioada stării de urgență, pe teritoriul Republicii Moldova, a 5 cetăteni ucraineni, specialisti ai companiei aeriene ROSAVIA. Reprezentanții Î.S. „Aeroportul Internațional Mărculești” vor asigura însoțirea, în condiții strict reglementate de autoritățile competente, a reprezentanților companiei aeriene ROSAVIA de la punctul de intrare pînă la Aeroportul International Mărculești, fără părăsirea teritoriului aeroportului”, se arată în Dispoziția nr. 25 emisă de Comisia Situații Excepționale.

Dispoziția nr. 25 din 5 mai, emisă de CSE:

Pe 6 mai, de la intrarea în R. Moldova cetățenii ucraineni au fost duși la Aeroportul Internațional Mărculești, iar acolo au fost cazați într-un cămin situat pe teritoriul aeroportului.

AIM

„Echipajul constă din 3 piloți și restul sunt tehnicieni. O parte dintre tehnicieni au venit cu o navă și doi tehnicieni – pe cale terestră, împreună cu piloții. Cetățenii ucraineni sunt cazați chiar pe teritoriul aeroportului. Noi avem un cămin care a fost, cu respectarea tuturor normele de carntină, pus la dispoziție pentru cazare. Noi le-am oferit lor un etaj întreg, care este încuiat. Acolo nu are acces nimeni, nici la ieșire și nici la intrare. Cu mare strictețe ei sunt transportați. Noi aveam o unitate de transport, un microbuz care este pregătit. Compartimentul unde stă șoferul este izolat de cel unde stau persoanele respective. Transportul este dezinfectat și prelucrat și pregătit de două ori pe zi. O dată dimineața când îi ia și îi duce pe aeroport, în zona unde lucrează și seara când îi duce înapoi la cămin. Este asigurată și livrarea produselor alimentare. Toți sunt supravegheați de medicul întreprinderii. Căminul se află pe teritoriul AIM, dar când ei sunt transportați chiar în zona unde lucrează, înainte de asta sunt verificați de medic și apoi admiși”, a comunicat administratorul Î.S „Aeroportul Internațional Mărculești,, Nicolae Clichici, pentru ZdG.

Ziarul de Gardă a soliciat informații oficiale despre scopul admiterii și șederii cetățenilor ucraineni, specialiști de la compania ROSAVIA, pe teritoriul Aeroportului Internațional Mărculești. Astfel, contactat de ZdG, consilierul prim-ministrului moldovean pentru domeniul transporturilor, Oleg Tofilat, ne-a comunicat că prezența cetățenilor ucraineni aici are legătură cu un contract semnat între R. Moldova și compania ucraineană ROSAVIA.

„ROSAVIA este un operator de elicoptere ucrainean care are un contract în Turcia legat de lucrări de stingerea incendiilor prin paduri. Noi avem Aeroportul Interntațional liber Mărculești care are statut de zonă economică liberă și unde și-au făcut bază operațională mai mulți operatori care nu sunt din R. Moldova. ROSAVIA are un contract multianual, pe 3 sau 4 ani semnat cu turcii. Astfel că, pericol de incendiu este doar în perioada caldă a anului și în perioada rece elicopterele sunt stocate la Mărculești pentru care ei achită taxe. Pentru că începe perioada caldă a anului, ei trebuie să se deplaseze spre Turcia. Astfel, pentru că accesul străinilor pe teritoriul R. Moldova este acum interzis de către CSE, iar echipajele elicopterelor sunt compuse de către cetățeni din Ucraina, este nevoie de o permisiune specială din partea CSE. Avem piloți ucraineni care conduc elicopterul către Turcia și aveam tehnicienii ucraineni care trebuie să deconserveze elicopterele care au fost plasate în Mărculești toamna”, ne-a comunicat consilierul prim-ministrului moldovean pentru domeniul transporturilor, Oleg Tofilat.

Elicoptere de la ROSAVIA folosesc aeroportul Mărculești în baza unui contract semnat cu autoritățile moldovene

Același lucru ni l-a comunicat și administratorul Î.S Aeroportul Internațional Mărculești. Nicolae Clichici ne-a comunicat că acum câțiva ani R. Moldova a încheiat un contract cu compania ROSAVIA. Astfel, operatorul ucrainean ROSAVIA folosește Aeroportul Internațional Mărculești ca un loc de parcare și ca bază operațională a elecopterelor ucrainene pe perioada de iarnă.

Elicopter Ka 32, Aeroportul Mărculești

„Compania se folosește de aeroport de mai mult timp. Folosește aeroportul ca un loc de parcare și ca o bază operațională a elecopterelor pe perioada de iarnă, pentru că compania respectivă are semnat un contract nu cu o companie turcească, ci este vorba despre Guvernul Turciei, care a contractat compania respectivă, ROSAVIA, pentru stingerea incendiilor în perioada de primăvară – vară în Turcia.

Există un contract, este contractată de mai mulți ani în urmă. ROSAVIA are un contract încheiat cu Aeroportul Internațional Liber Mărculești , care prevede că pe teritoriul AIM pot fi poziționate navele companiei ROSAVIA și respectiv pentru parcarea acestora și careva lucrări de mentinanță”, ne-a comunicat administratorul Î.S Mărculești.

Contractul dintre R. Moldova și ROSAVIA a fost încheiat cu mai mulți ani în urmă

Administratorul Î.S Mărculești ne-a comunicat că acest contract dintre R. Moldova și compania ucrainena ROSAVIA a fost semnat înainte de anul 2018 și mai este valabil încă pentru câțiva ani, însă nu ne-a putut oferi mai multe detalii cu privire la costurile contractuale.

„Nu pot sa vă spun când a fost semnat, pentru că a fost înainte de venirea mea aici. Dar cred că nici nu pot să vă spun, că în primul rând sunt niște date comerciale pe care eu cred că nu prea am dreptul să le divulg. Eu știu că până la venirea mea, în 2018, deja contractul exista.

Contractul este valabil în continuare. Contractul este valabil și noi suntem obligați să prestăm serviciile de parcare și de lucrări de mentinanță pe care ei de fapt le efectuează. Costurile sunt confidențiale, chiar nu am cum să le comunic”, ne-a comunicat administratorul Î.S Mărculești, Nicolae Clichici.

De ce au fost admiși, pe perioada stării de urgență, pe teritoriul R. Moldova specialiștii ucraineni

Tot Clichici ne-a comunicat că a fost necesară admiterea și șederea, pe perioada stării de urgență, pe teritoriul R. Moldova a cetățenilor ucraineneni, specialiști din cadrul Companiei ROSAVIA, întrucât în R. Moldova nu există niciun specialist autorizat și certificat cu dreptul de acces la elicopterele parcate pe Aeroportul Internațional Mărculești.

„Elicopterele respective au contract și stau de mai mult timp pe AIM. Contractul de stingerea incendiilor este semnat cu Guvernul Turciei. Data când ei urmau să ajungă în Turcia era stipulată în contract. Erau niște obligațiuni contractuale și necesitatea de a veni anume tehnicienii din Ucraina este faptul să noi, în R. Moldova, nu dispunem de astfel de specialiști pentru acest tip de aeronave.

Elicopter Ka-32

Au fost admiși anume acești specialiști ucraineni pentru că aici vorbim despre elicoptere Ka 32. R. Moldova nu dispune de niciun specialist autorizat sau certificat cu dreptul de acces la navele respective. În domeniu aviației acest fapt este mai special și se respectă cu o mare strictețe. Specialistul trebuie să fie certificat pentru fiecare tip de navă.

Acolo au fost mai multe elicoptere. De exemplu în iarna anului 2018 – 2019, noi aici am avut 12 nave. Anul acesta am avut mai puține nave pentru că probabil o parte din nave nu au mai ajuns pe la noi. Deci la noi au stat 4 – 6 nave, au iernat.

Avantajul comparativ cu toate celelalte aeroporturi este că AIM este o zonă cu statut special, așa numită zonă economică liberă. În cazul în care era nevoie de adus careva piese, sau lubrifiant, sau carburanți și așa mai departe, ele toate se introduc în zonă la cota 0 TV. Respectiv, piesele respective nu nimeresc în libera circulație pe teritoriul R. Moldova, ele acolo se instalează și mai departe elicopterele zboară cu ele la contract spre Indonezia, Chile și Turcia”, ne-a mai comunicat administratorul Î. S Mărculești.

Potrivit consilierului premierului Ion Chicu, în condițiile în care R. Moldova nu s-ar fi aflat în stare de urgență nu ar fi fost necesară o autorizație pentru intrarea și șederea cetățenilor ucraineni pe teriotoriul Î.S Mărculești, iar aceștia, în baza contractului existent, ar fi putut veni și pleca din R. Moldova în regim obișnuit.

„Dacă expiră starea de urgență, atunci probabil nu va fi interdicția de intrare în țară pentru cetățenii străini, iar noi cu Ucraina avem regim liber de circulație”, ne-a comunicat consilierul prim-ministrului moldovean pentru domeniul transporturilor, Oleg Tofilat.