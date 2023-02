Autoritățile din România ar urma să achiziționeze UN miliard de metri cubi de gaze naturale din Azerbaidjan. Marcel Ciolacu: „Am propus ca, prin acest contract, să ajutăm și R. Moldova”

Preşedintele Camerei Deputaţilor din România, Marcel Ciolacu, a anunțat luni, 27 februarie, că a discutat cu preşedintele Republicii Azerbaidjan, Ilham Aliyev, despre trei „proiecte energetice majore”, inclusiv despre contractul de achiziție a un miliard de metri cubi de gaze naturale, prin care ar urma să fie sprijinită și R. Moldova.

„România are o șansă extraordinară de a deveni poarta către Uniunea Europeană pentru gazele și energia din Azerbaidjan. Astfel putem deveni un actor regional important în asigurarea securității energetice a Europei. Am discutat astăzi cu președintele Ilham Aliyev despre trei proiecte energetice majore. Primul a vizat contractul de achiziție a 1 miliard de metri cubi de gaze, contract ce se va derula din aprilie, timp de un an de zile. Am propus ca, prin acest contract, să ajutăm și R. Moldova, iar președintele Aliyev a susținut propunerea noastră.