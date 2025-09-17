LIVE Guvernul s-a întrunit în ședință. Aprobarea limitelor de capacitate și a cotelor maxime de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile, pe ordinea de zi

Principală — IMPORTANTE — LIVE/ Guvernul s-a întrunit în…
Guvernul s-a întrunit în ședință. Aprobarea limitelor de capacitate și a cotelor maxime de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile, pe ordinea de zi
Cabinetul de miniștri s-a convocat miercuri, 17 septembrie, în ședință. Membrii Guvernului urmează să examineze 20 de subiecte, printre care proiectul de hotărâre al Guvernului cu privire la aprobarea limitelor de capacitate și a cotelor maxime de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile.