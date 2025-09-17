Principală  —  IMPORTANTE   —   LIVE/ Guvernul s-a întrunit în…

LIVE Guvernul s-a întrunit în ședință. Aprobarea limitelor de capacitate și a cotelor maxime de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile, pe ordinea de zi

Sursa: Captură foto Privesc.eu

Cabinetul de miniștri s-a convocat miercuri, 17 septembrie, în ședință. Membrii Guvernului urmează să examineze 20 de subiecte, printre care proiectul de hotărâre al Guvernului cu privire la aprobarea limitelor de capacitate și a cotelor maxime de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile.

