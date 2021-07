17 ani de presă liberă. Ce zic partenerii?

În cei 17 ani, ZdG a reușit să construiască multe prietenii și parteneriate, atât în R. Moldova, cât și peste hotare. ZdG nu ar fi existat fără susținerea logistică, dar și morală, a partenerilor săi, care sunt și rămân suporteri principali ai libertății de expresie, ai presei libere, ai transparenței, accesului la informație, combaterii corupției. Astăzi, prezentăm doar câteva dintre mesajele adresate ZdG cu ocazia celor 17 ani de activitate. Nu sunt neapărat mesaje de laudă în adresa ZdG, dar sunt mesaje de reconfirmare a importanței muncii pe care o realizăm împreună. Suntem onorați și determinați să continuăm și mai bine!

Jurnalismul adevărat este cea mai eficientă armă în lupta cu dezinformarea

Peter Michalko, șeful Delgației Uniunii Europene în Republica Moldova

Existența presei libere și independente este precondiția unei societăți democratice. Mass-media independentă oferă cetățenilor siguranța că ei sunt cei care iau decizii și că politicienii, care ar trebui să se afle în serviciul cetățenilor, le respectă alegerile.

Jurnalismul adevărat este cea mai eficientă armă în lupta cu dezinformarea și știrile false. Oamenii se obișnuiesc cu ușurință cu conținutul de calitate înaltă și vor alege articole bine documentate în defavoarea materialelor manipulatorii.

Pandemia de COVID-19 a arătat cât de periculoasă poate fi dezinformarea și cât este de important să existe mass-media credibilă, pe care te poți baza.

Corupția este un alt virus care afectează viețile oamenilor și care poate fi combătut cu ajutorul jurnaliștilor – prin investigarea schemelor obscure și prin urmărirea deciziilor luate de politicieni.

De asta Uniunea Europeană contribuie la crearea și susținerea mass-mediei libere și independente din Republica Moldova.

Dreptul la opinie scoate la iveală abuzurile asupra drepturilor omului

Steven Fisher, Ambasadorul Marii Britanii la Chișinău

În dreptul internațional, toate drepturile omului sunt universale și au aceeași valoare. Cu toate acestea, în opinia mea, dreptul la libertatea de exprimare – consacrat în articolul 19 din Declarația Universală a Drepturilor Omului – este un drept foarte special și unic. Acesta le permite cetățenilor să scoată la lumină încălcările și abuzurile asupra tuturor celorlalte drepturi. Și, astfel, protejează aceste drepturi. Corupții și criminalii urăsc transparența și adevărul. Felicitări ZdG pentru că a adus transparență și adevăr cetățenilor moldoveni în ultimii 17 ani. Spor la jurnalismul obiectiv!

Admirație pentru jurnaliștii care respectă etica și au coloană vertebrală

Caroline Tissot, directoarea Biroului de cooperare al Elveției în Moldova

Jurnalismul de investigație este esențial pentru o societate democratică în lupta cu corupția. Am o mare admirație pentru jurnaliștii care își fac munca, păstrându-și coloana vertebrală și care respectă etica profesională, precum și pentru redacțiile care oferă platformă reporterilor de investigații. Presa independentă din Moldova a avut parte de numeroase provocări, motiv pentru care vă felicităm pentru cei 17 ani de activitate și vă dorim să aveți parte de cât mai multe investigații cu impact, spre binele cetățenilor.

Ziarul de Gardă a înfruntat adversitățile și a crescut comunitatea

Floris van Eijk, şeful oficiului Ambasadei Olandei la Chişinău

A 17-a aniversare a Ziarului de Gardă este un bun prilej pentru a reflecta asupra importanței mass-mediei independente în lumea de astăzi. Pandemia de COVID ne-a amintit de importanța informațiilor exacte și credibile. Numai informațiile exacte și credibile permit oamenilor să se protejeze pe ei înșiși și pe cei dragi, să ia decizii informate în privința sănătății, a vaccinurilor, care este cel mai bun mod de a preveni răspândirea infecțiilor, în primul rând. Dar, de asemenea, să-i tragă la răspundere pe guvernanți, atunci când întreprind măsuri care afectează drepturile tuturor cetățenilor. Informațiile corecte ajută la purtarea unei discuții constructive privind modul în care pandemia poate fi abordată cel mai bine.

În Republica Moldova, jurnaliștii independenți se confruntă cu multiple provocări, de la intimidări și amenințări la constrângeri financiare și litigii formale. Sursele independente de mass-media, precum Ziarul de Gardă, le-au experimentat pe toate. În ciuda tuturor adversităților, astăzi Ziarul de Gardă reprezintă un bastion al jurnalismului independent care nu încetează să ofere cititorilor săi surse alternative de informații, un mediu care oferă mereu platformă de expresie pentru vocile disidente. În ciuda tuturor obstacolelor, Ziarul de Gardă a jucat un rol important în dezgroparea scandalurilor de corupție și a conflictelor de integritate. Ziarul de Gardă a făcut acest lucru într-un mod foarte atent, fără a lua parte la dezbateri politice, evitând cu precauție problemele de parțialitate, consolidându-și mereu independența.

Mass-media independentă nu doar își informează publicul, ci îl și educă. Numărul cititorilor Ziarului de Gardă s-a extins enorm în ultimii ani. A devenit o comunitate autentică: o comunitate de oameni care prețuiesc adevărul și integritatea, o comunitate de cititori care înțelege de ce mass-media independentă și jurnaliștii de calitate merită nu numai simpatia noastră, ci și sprijinul nostru material.

De-a lungul anilor, biroul Ambasadei Olandei a cofinanțat activitatea Ziarului de Gardă și a multor alte instituții media independente, permițându-le să înflorească, să câștige o audiență mai largă și să devină mai sustenabile. Suntem mândri de echipa de la Ziarul de Gardă. Și suntem mândri de munca importantă pe care o fac, zi de zi, exercitând libertatea de exprimare, informând cetățenii și educându-i să promoveze gândirea critică. Ziarul de Gardă își merită pe deplin locul de frunte printre ziarele moldovenești și locul special pe care îl are în inimile și mințile multora dintre cititorii săi.

La mulţi ani, Ziarul de Garda! Păstrați vie lupta pentru adevăr!

Vocile jurnaliștilor trebuie protejate, pentru a face față numeroaselor provocări

Annick Goulet, Ambasadoarea Canadei în România, Republica Bulgaria și R. Moldova

În calitate de Ambasador al Canadei în R. Moldova, am plăcerea de a transmite calde felicitări Ziarului de Gardă cu ocazia aniversării a 17 ani de la înființare! Vă dorim succes în continuare în activitatea dumneavoastră lăudabilă care contribuie la o societate moldovenească puternică și vibrantă.

Canada crede cu tărie că libertatea mass-media și cea de exprimare sunt o piatră de temelie a societăților democratice și sunt esențiale pentru a proteja drepturile omului și libertățile fundamentale.

Într-adevăr, mass-media joacă un rol esențial în apărarea și promovarea adevărului în întreaga lume, iar jurnaliștilor trebuie să li se permită să raporteze faptele în mod liber și independent. Având în vedere numeroasele provocări la adresa libertății presei la nivel mondial, Canada a condus eforturile internaționale de protejare a vocilor jurnaliștilor, inclusiv prin coprezidarea, împreună cu Regatul Unit, a Coaliției pentru Libertatea Presei, un grup de 40 de țări care s-au angajat să colaboreze pentru a aborda situațiile și cazurile în care libertatea presei este în pericol. De asemenea, în noiembrie 2020, Canada a găzduit, împreună cu Botswana, Conferința globală pentru Libertatea Presei, care a reunit principalele părți interesate pentru a identifica soluții la problemele emergente privind libertatea presei. Transmitem cele mai bune urări întregii echipe de la Ziarul de Gardă. Continuați să faceți o treabă minunată!

Pluralismul, libertatea sunt parte a identității

Bartlomiej Zdaniuk, Ambasador al Poloniei în R. Moldova

Libertatea presei este foarte importantă, iar rolul jurnaliștilor este de a informa transparent despre tot ce se întâmplă în societate, dar respectând anumite rigori, cum ar fi verificarea informației, respingerea informațiilor false și a manipulărilor.

În Polonia noi avem multe ziare și o varietate de instituții media cu tradiții, iar pluralismul este una dintre valorile democrației, dar și a identității poloneze, în general. În Polonia nu a existat niciodată monarhia absolută, iar sistemele totalitare ale secolului XX au fost impuse de ocupanții străini. Polonezii sunt un popor pluralist care iubește libertatea. De aceea, atât pluralismul, libertatea, cât și responsabilitatea presei sunt atât de strâns legate de identitatea noastră.

ZdG a ales cel mai greu tip de jurnalism și cele mai bune practici

Leon Willems, Free Press Unlimited, Amsterdam

Când atingi pragul de 17 ani, în majoritatea țărilor încă nu ești considerat suficient de matur pentru a vota. Tinerețea vine cu imprevizibilitate, iar creierul tânăr este încă în formare. Acesta trebuie să fie motivul pentru care legile electorale impun această barieră de vârstă.

În opinia mea, Ziarul de Gardă a avut un creier matur încă de la început. În primul rând, pentru că a ales să investigheze și să combată un cancer endemic în Moldova – corupția flagrantă din elitele țării. În al doilea rând, pentru că a ales să lucreze după cele mai bune practici ale jurnalismului etic și preferă faptele în locul ficțiunii și bârfelor omniprezente.

Din cauza elitelor sale corupte, Moldova a devenit un focar de spălare de bani și corupție financiară pentru mulți oligarhi răi din vecinătate. Averile le-au transferat în străinătate, în paradisuri fiscale europene, cum ar fi Marea Britanie, Malta, Insulele Virgine și, în unele cazuri, în propria mea țară, Olanda.

ZdG a reușit să arate publicului că nimic din această corupție financiară nu i-a ajutat pe săracii din acest stat european. De fapt, ZdG a arătat că fondurile publice au fost furate de la populație și investite în proprietăți ale bogătașilor moldoveni, în cele mai scumpe cartiere din Londra.

ZdG a urmărit fluxurile de bani, ceea ce a dus la publicarea a zeci de reportaje bazate pe fapte bine documentate. În acest fel, publicaţia a servit publicul din Moldova, chiar și atunci când elitele corupte s-au arătat nemulțumite că rufele lor murdare au fost scoase la vedere.

În întreaga Europă, jurnalismul de investigație se confruntă cu multe probleme. Cei mai buni dintre noi sunt persecutați în instanțe, intimidați de infractori și, uneori, uciși. Jurnalismul de investigație este un aspect al jurnalismului care necesită un creier matur și o minte rece. Și perseverență, și curaj.

ZdG și-a ajutat tinerii din țara sa – o generație care crește în condițiile unei lipse disperate de locuri de muncă și de perspective – să vadă realitatea țării sale. Mulți au decis să plece, dar cei de la ZdG au rămas și au continuat să lupte pentru viitorul din interiorul țării.

În ultimii câțiva ani, noua generație a eliminat elitele din afaceri și a înlocuit guvernul.

Astăzi, Moldova se manifestă încet, dar sigur, ca o țară cu politicieni mai realiști, cu scopuri și misiuni pentru schimbări în bine.

ZdG a jucat un rol în această tranziție lentă, prin publicațiile sale contribuind la crearea unui început de responsabilitate și tragere la răspundere publică.

Așadar, ce înseamnă această a șaptesprezecea aniversare pentru Ziarul de Gardă? Nu-mi revine mie sarcina de a decide, dar cred că e necesară continuarea a ceea ce a făcut întotdeauna – monitorizarea critică a celor aflați la putere, pentru a servi intereselor publice.

Republica Moldova are încă un drum lung de parcurs, dar ar trebui să se acorde sprijin din toată inima celor care merită optimism și impun respect. Datorită tinereții sale, ZdG este o instituție de viitor.

Mi-a plăcut să fac parte din echipa ZdG!

Robert A.Reeder, fost fotoreporter la Washington Post, SUA

S-o luăm de la început. Felicitări pentru cei 17 ani de când aduceți lumină în Moldova!

Când am venit pentru prima dată la Chișinău, în 2008, mă pensionasem de curând ca fotojurnalist politic la Washington Post și Politico din SUA. Soția mea avea un loc de muncă la o organizație USAID din Moldova, iar eu m-am alăturat ei.

A fost o perioadă politică extraordinară în țara dumneavoastră, precum și pentru ziarul dvs. aflat atunci la al patrulea an de existență. La începutul anului 2009, Partidul Comunist din Moldova obținuse suficiente voturi (în cadrul unor alegeri contestate) pentru a forma un guvern. Un eveniment care a devenit cunoscut sub numele de „Revoluția Twitter” a scos în stradă tinerii progresiști din Moldova. Totul a început ca proteste pașnice față de alegeri. O zi mai târziu, aceste proteste pașnice au degenerat în acţiuni distructive, clădirile guvernamentale fiind deteriorate.

Mi-a luat ceva timp să înțeleg politica moldovenească și mass-media din Moldova. Nu a fost vorba doar de bariera lingvistică. Atât de multe din ceea ce se arăta la televizor și se scria în publicații nu era jurnalism, ci mai degrabă mesajul statului. Auzisem despre un asemenea mod de activitate al presei, dar nu văzusem așa ceva în SUA. Iar pentru mulți moldoveni, acele reportaje obediente faţă de demnitarii de stat erau singura lor sursă de informare. ZDG oferea onestitate acolo unde aceasta nu era așteptată. Eu eram doar o persoană care contribuie cu poze, dar mi-a plăcut să fac parte din acel tot întreg.

Felicitări echipei ZdG!

Jurnaliștii de investigație le cer socoteală liderilor politici

Ellie Haworth, BBC Media Action

Nu este ușor pentru presa independentă de interes public să supraviețuiască și să se dezvolte. Dar o presă liberă și corectă este atât de importantă pentru a asigura accesul publicului la informații de încredere, precum și pentru a realiza reportaje de investigație care să contribuie la combaterea corupției și să le ceară socoteală liderilor politici. Vă dorim mult succes în viitor. La mulți ani de 17 ani pentru Ziarul de Gardă!

Informația credibilă este coloana vertebrală a oricărei democrații

Martyna Bildziukiewicz, șefa grupului operativ East Stratcom, Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE)

Democrația moare în întuneric, așa cum spune motto-ul Washington Post , dar este pusă în pericol la lumina zilei, dacă cedează în fața haosului dezinformării și al manipulării. Informația credibilă este coloana vertebrală a oricărei democrații, dar este din ce în ce mai greu s-o identifici. De aceea, avem nevoie de jurnalism și de jurnaliști, ca fiecare cetățean să poată vedea faptele și să-şi poată face propriile alegeri. Planul de Acțiune European pentru Democrație arată clar perspectiva UE în această privință: mass-media liberă are un rol esențial în protejarea cetățenilor împotriva dezinformării și manipulării, iar cetățenii au dreptul la informații demne de încredere, pentru a lua o decizie în cunoștință de cauză, în special atunci când votează.

Jurnalismul liber e mai important ca oricand

Gina S. Lentine, Sites of Conscience, SUA

O presă liberă și robustă este cheia unei democrații sănătoase. Jurnaliștii joacă un rol unic în buna informare a cetățenilor și în menținerea în vizorul public a activității politicienilor. În timpurile în care corupția corozivă, liderii anti-liberali și autoritarismul subminează activ democrația și drepturile omului, jurnalismul este mai important ca oricând.

ZdG a izbutit să rămână consecvent în lupta cu corupția

Veaceslav Tofan, Amnesty International Moldova

Un ziar, un fenomen și primul justițiar pe piaţa media. Un luptător aprig cu corupția și o echipă de profesionişti curajoși. Un promotor al drepturilor omului care a izbutit, în pofida tuturor provocărilor, să rămână consecvent și să informeze oamenii obiectiv. Deseori, apărându-și drepturile, ZdG de fapt lupta pentru libertatea de exprimare pentru toată presa din țară. Vă mulțumesc că nu aţi cedat și că oferiți privilegiul pentru zeci de mii de cititori să fie informați. La mulţi ani, Ziarul de Gardă!

Fără echipe, ca cea a ZdG, am fi știut mai puțin

Petru Macovei, directorul Asociației Presei Independente

O comunitate de oameni, care nu cere și nu caută adevărul, mai devreme sau mai târziu va înceta să existe. Or, fără adevăr, specia umană degradează, iar oamenii se transformă în mase manipulate și folosite drept carne de tun și mașini de vot. Într-o țară unde înflorește corupția, unde nu sunt respectate drepturile omului, banii publici sunt tocați după licitații trucate, presa este controlată de politicieni penali și utilizată în scop de dezinformare, într-o asemenea țară, dar și în oricare altă țară oamenii trebuie să caute adevărul, să le ceară socoteală guvernanților pentru felul în care gestionează treburile publice și modul în care cheltuie banii pe care îi plătim drept impozite și taxe, să se opună accederii în funcții publice a unor persoane cu trecut și prezent criminal sau la limita legalității. Presa independentă și investigațiile jurnalistice profesioniste și bine documentate au un rol inestimabil în salvarea democrației în țări vulnerabile în fața corupției, așa cum este Republica Moldova de azi, iar noi avem mare noroc de câteva echipe de jurnaliști de investigație foarte buni, care au devenit „instituții” anticorupție în sine, chiar dacă nu au competențe de anchetă oficială, iar în ultimii ani fiind și unicele surse de informații corecte despre sistemul oligarhizat și corupt.

…Să ne închipuim pentru câteva clipe cum ar fi fost piața mediatică din R.Moldova fără echipe jurnalistice ca cea a „Ziarul de Gardă”. Cu siguranță, am fi știut mai puțin despre judecători, procurori și funcționari corupți, despre scheme criminale și demnitari care își satisfac interesele pe bani publici, despre oameni simpli care au devenit victime ale sistemului… Am fi avut mai puțin adevăr. Mai puțină democrație. Mai puține drepturi. Mai puțină demnitate. Sunt sigur că nu ne-ar plăcea așa ceva. Iar ca să nu se întâmple aşa ceva, să apreciem și să susținem, atât cât putem, jurnaliștii onești și cu bun simț, pe cei care caută și ne aduc adevărul. În fiecare zi de joi, dar și în alte zile ale săptămânii.

La mulți ani, ZdG!