(Video) Preotul oamenilor egali, oprit să slujească de Mitropolie

Preotul Maxim Melinti, cel care, de opt ani, slujește în „Biserica Acoperământul Maicii Domnului” din Ghidighici, cunoscut pentru promovarea egalității între oameni, a fost oprit din oficierea slujbelor pe motiv că denigrează imaginea Bisericii Ortodoxe. Decretul a fost semnat de Mitropolitul Vladimir, cel care deseori a neglijat canoanele bisericești, implicând biserica în campanii electorale, organizând mese alese în post și surprins în ipostaze „nemitropolitane” cu o femeie, deși nu are dreptul să se căsătorească, să aibă copii sau „relații trupești”.

În ultimul timp, preotul a devenit cunoscut la nivel național și internațional datorită viziunilor sale moderne în raport cu religia și cu biserica ortodoxă. „Necurățirea trupească a femeii (menstruația) nu este și nici nu poate fi un impediment de a intra în biserică. Cu regret, mai mulți preoți și oameni în etate sunt „prea exagerați” la acest subiect. Necurățirea femeii este ceva firesc, la fel ca și curgerea nasului. Așadar, femeia, în perioada menstruației, are tot dreptul să intre în biserică, să se roage, nu neapărat lângă ușa bisericii și să ia aghiazma și prescură”, declara părintele pentru ea.md. Întrebat de ce femeia ar trebui să stea în tinda bisericii la botezul propriului copil, părintele a afirmat că „în biserica în care este preot, ambii părinţi, în mod obligatoriu, asistă la botez! Şi nimeni nu stă la uşă sau în pridvorul bisericii!” Acestea și multe alte stereotipuri au fost abordate de preot și în cartea „20 de sfaturi pentru femeile creştine”, publicată în 2017.

În decembrie 2017, părintele Maxim a fost premiat la Gala Premiilor ONU din R. Moldova „pentru abordare incluzivă și răsturnarea stereotipurilor în slujirea cotidiană”, iar la 19 mai 2018, GENDERDOC-M l-a premiat pentru promovarea egalității, inclusiv a persoanelor din comunitatea LGBT (Lesbiene, Gay, Bisexuali, Transsexuali). La o lună de la premiere, Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove a anunțat printr-un decret, pe site-ul instituției, că preotul Maxim Melinti este oprit de a oficia cele sfinte.

Susținerea minorităților contribuie la denigrarea imaginii Bisericii Ortodoxe

„Prin prezentul, ca urmare a autosesizării Direcției mitropolitane, apelurilor din partea clerului și credincioșilor Bisericii Ortodoxe din Moldova, dar și a consultărilor ierarhilor BOM, pentru activitățile îndreptate spre tulburarea și răsturnarea bunei rânduieli bisericești care în mod calomnios au dovedit neascultare față de ierarhia bisericească prin multitudinea acțiunilor repetate „de promovare și încurajare a minorităților sexuale, contribuția la dezvoltarea mișcării LGBT din Republica Moldova”, manifestate public prin utilizarea calității de preot, implicarea frecventă întru susținerea minorităților sodomite și promovarea manifestării comportamentelor netradiționale şi prin aceasta a păcatelor strigătoare la cer, toate contribuind la denigrarea imaginii Bisericii Ortodoxe din Moldova, cât și a confraților clerici, sunteți oprit de a săvârși cele Sfinte fără dreptul de a oferi binecuvântări și de a purta crucea pectorală începând cu data de 21 iunie 2018, până la aducerea pocăinței depline în mod public”, se spune în decret.

Oprit din oficierea celor sfinte fără o judecată bisericească

ZdG l-a contactat telefonic pe părintele Valeriu Potoroacă, președintele judecății bisericești, pentru a afla dacă decretul Mitropoliei Chișinăului, prin care i se interzice preotului Melinti să mai oficieze slujbe, a fost adoptat în comun cu mai mulți preoți și membri ai comunității în cadrul unei judecăți bisericești, judecată necesară, potrivit canoanelor bisericești.

„Nu, nu a fost ședință a judecății, pentru că lucrul era evident pentru mitropolit, și l-a oprit din slujbă cu o pedeapsă, precum ați citit, până la pocăința deplină. Azi am citit pe internet că părintele Maxim s-a pocăit. Nu știu cum o să fie primit de Mitropolit”, a precizat Potoroacă.

Când a fost întrebat în temeiul căror canoane bisericești a fost interzisă oficierea slujbelor de către preotul Melinti, președintele judecății bisericești nu a oferit un răspuns clar: „Nu vă pot spune. Potrivit canoanelor bisericești, nu trebuia să fie prezent și părintele Melinti. Știu că au fost mai multe discuții despre faptul că el a fost prezent la întrunirea ceea de premiere. Biserica susține că e păcat ceea cu ce se ocupă LGBT. Nu-i condamnăm, îi chemăm la pocăință”, explică părintele Potoroacă.

Preotul Maxim Melinti zice că a aflat despre hotărârea Mitropolitului de la jurnaliștii care îl contactau să-i ceară opinia: „A lipsit transparența deciziilor, nu a avut loc judecată bisericească și prezentarea acuzațiilor despre canoanele bisericești încălcate. Și mie nu mi s-a permis să prezint explicații și argumente. Decizia nu a fost consultată cu membrii comunității creștine, unde îndeplinesc activitatea pastorală, misionară și caritabilă”, a spus părintele într-o conferință de presă.

Ce spune comunitatea

„Părintele Melinti e unicul părinte care ajunge să comunice cu deținuții din penitenciare, unicul părinte care se întâlnește cu bolnavii de tuberculoză și de SIDA. Unicul părinte care face public toate donațiile și cheltuielile din biserică. La noi în sat sunt multe familii nevoiașe, și el e unicul părinte care a botezat copiii pe degeaba, nu a cerut niciun ban. Sunt tineri care au vrut să se căsătorească și el i-a cununat fără niciun bănuț. E unicul părinte care a adus la biserică o mașină de spălat automată, ca să vină un om nevoiaș, care nu-și permite să-și cumpere praf, să spele hainele la copil sau pentru el”, așa povestește despre preotul Maxim Melinti enoriașa Tatiana Dănilă.

Avetysian Arsen, tânăr din localitatea în care oficiază slujbe preotul Melinti, spune că este împotriva acestui decret, ținând cont de toate faptele bune ale preotului. „Părintele este cunoscut nu pentru că a promovat LGBT, după cum se spune, ci pentru că a fost iubitor față de toți și nu a divizat oamenii în grupuri, iubindu-i pe toți la fel”, afirmă Arsen.

Pocăința preotului

Preotul Maxim Melinti susține că atitudinea sa este mereu pașnică și binevoitoare, indiferent de om. „Mi s-au confesat mai multe persoane LGBT, știind că nu-i voi umili, ci îi voi trata cu dragoste. Unde credeți că dispar persoanele LGBT de la marșul pe care îl organizează în fiecare an? Vă spun. Ei nu dispar. Ei trăiesc printre noi. Circulă cu același troleibuz, ne servesc la masă în localuri, ne oferă servicii medicale în spitale, cântă în coruri bisericești, ajută pe preoți în altar și noi nici nu ne dăm seama de aceasta, nici chiar părinții lor nu-și dau seama. Știți de ce? Pentru că sunt exact ca noi, dar le este frică că vor fi condamnați, acuzați, umiliți și batjocoriți chiar și de cei mai apropiați. În mine mulți dintre ei au găsit persoana care îi va asculta și-i va trata cu dragoste. Eu nu sunt judecător. Nu am dreptul să judec. Eu doar îi chem pe oameni la Hristos, să-l cunoască, să-l primească în inimi. Pentru această atitudine am primit diploma Genderdoc-M. Mă pocăiesc? Da. Îmi pare rău că nu am iubit mai mult decât aș fi putut. Îmi pare rău că nu am avut mereu răbdare suficientă ca să ascult pe omul care necesita a fi ascultat”, a susținut părintele, cerând iertare de la Mitropolie și cerând dreptul de a oficia slujbe din nou.

Luxul și relațiile mitropolitului vs averea părintelui Maxim Melinti

În septembrie 2014, ZdG a scris despre averea de milioane a Mitropolitului Vladimir. ÎPS Vladimir, sau Nicolae Cantarean, pe numele său de mirean, deţine, în arendă, prin intermediul unei firme în care figurează ca fondator, alături de un alt slujitor al bisericii, un hectar de pădure lângă Ruseştii Noi, Ialoveni, unde are construită o casă de vacanţă, ferită de ochii muritorilor de rând.

ZdG l-a surprins pe ÎPS la volanul maşinii de lux a Mitropoliei, o Toyota Land Cruiser, cu numere guvernamentale. În 2015, Patriarhul a venit la catedrală cu un BMW, estimat la 50 de mii de euro.

ÎPS mai are un apartament de 175 m.p., estimat de experţi imobiliari la 3 mln. de lei, şi figurează în calitate de fondator la încă un SRL, specializat în repararea automobilelor.

Ulterior, ZdG a intrat în posesia altor imagini cu Mitropolitul Vladimir și Nelli Tcaciuc, în ipostaze romantice. Imaginile au fost oferite redacției de persoane care consideră că acest comportament contravine canoanelor bisericești și normelor etice. Potrivit canoanelor bisericești, Mitropolitul nu are dreptul să se căsătorească, să aibă copii sau „relații trupești”, având un mod de viață smerit.

Pe de altă parte, părintele Maxim Melinti împreună cu soția și cei doi copii locuiesc modest în casa parohială de lângă biserică, unde, acum doi ani, din donații și din propriile resurse, au construit și o cameră destinată enoriașilor. „Slujba durează, iar mama poate veni aici să alăpteze copilul, sa-l liniștească, dacă plânge. Enoriașii pot veni să citească o carte, întrucât nu avem bibliotecă în sat”, ne spune părintele.

De obicei, preotul Melinti circulă cu bicicleta primită ca donație la biserică sau cu microbuzul. Adună bani pentru finisarea „Centrului Social” din curtea bisericii. Potrivit proiectului, aici vor fi instalate cel puțin două cabine de duș, ca oamenii nevoiași să aibă unde face baie. „Acum, fiind oprit din oficierea celor sfinte, cine știe dacă vom mai duce la capăt proiectul”, constată părintele.

Bucate alese în post, implicarea bisericii în campanie electorală

În 2016, Mitropolitul Vladimir, pe numele său de mirean Nicolae Cantarean, a încălcat regulile bisericești, implicând, repetat, biserica în campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016, după ce și-a anunțat practic susținerea pentru candidatul pro-rus, Igor Dodon, liderul PSRM, numindu-l, în fața altarului, „domnul președinte Dodon”.

În august 2017, la aniversarea celor 65 de ani, ÎPS Vladimir a primit oaspeți de rang înalt la sediul Mitropoliei. Deși era perioada postului, iar biserica recomandă credincioșilor abținere, pe masa Mitropolitului se găsea pește roșu, caviar, șampanie, alte bucate scumpe.

În urma încălcărilor canoanelor bisericești de către Mitropolitul Vladimir, pe site-ul instituției nu a apărut nicicând vreun act în care reprezentanții bisericii să critice sau să ceară o judecată bisericească pentru că ar putea fi denigrată imaginea Bisericii Ortodoxe din R. Moldova.