Nicoleta Esinencu: „N-are cum să fie totul bine în ţara în care trăim”

Tea­trul inde­pe­dent „Spă­lă­to­rie” din Chi­şi­nău a deve­nit, de-a lun­gul celor şap­te ani de acti­vi­ta­te, un spa­ţiu alter­na­tiv pen­tru cei care şi-au dorit să vadă o alt­fel de abor­da­re a pro­ble­me­lor soci­a­le din medi­ul nos­tru şi a artei tea­tra­le. O găsesc pe Nico­le­ta Esi­nen­cu, dra­ma­turg şi fon­da­toa­re a tea­tru­lui, la intra­rea în aces­ta, lân­gă barul din încă­pe­re.

„Spă­lă­to­rie” nu numai că are un nume neo­bi­ş­nu­it pen­tru o insti­tu­ţie tea­tra­lă, dar şi un spa­ţiu alt­fel decât cele pe care ne aştep­tăm să le vedem când vor­bim des­pre tea­tru. Este vor­ba des­pre o încă­pe­re la sub­sol, unde exis­tă un spa­ţiu pen­tru repe­ti­ţii şi spec­ta­co­le la stân­ga, un bar mic chiar la intra­re şi un alt spa­ţiu des­chis la dreap­ta. Acum, toa­te aces­tea dis­par.

Teatrul ca necesitate

Nico­le­ta Esi­nen­cu, care a înce­put să împa­che­te­ze lucru­ri­le din inte­ri­or, spu­ne că deci­zia de a renu­nţa la acest loc este una conş­ti­en­tă şi repre­zin­tă o altă eta­pă în via­ţa celor care au fon­dat tea­trul. „E un moment, vrei-nu vrei, emo­tiv, dar nu impo­si­bil”, spu­ne Nico­le­ta, pre­ci­zând că aici a învă­ţat des­pre res­pon­sa­bi­li­ta­tea de a plăti fac­turi pen­tru un ase­me­nea spa­ţiu, de a plăti chi­ria, s-a bucu­rat de posi­bi­li­ta­tea de a repe­ta, de a invi­ta arti­şti, de a juca şi, bine­înţe­les, de a vedea cum acest loc se umplea cu lume.

„Spă­lă­to­rie”, pen­tru noi, a fost o nece­si­ta­te. În acest oraş nu exis­ta un tea­tru inde­pen­dent, un tea­tru care să vor­beas­că des­pre pro­ble­me poli­ti­ce şi soci­a­le. Eram o ehi­pă de oameni care mai făceam spec­ta­co­le până atunci şi le jucam în alte părţi. Ne-am zis că a venit tim­pul să încer­căm să găsim un spa­ţiu. Ini­ţi­al, eram cinci oameni care au şi fon­dat tea­trul şi care repre­zen­tau echi­pa de bază. Apoi, am găsit acest spa­ţiu în care jucam. La înce­put, aici era un bar şi noi închi­ri­am spa­ţiu de la ei. În aceşti aproa­pe şap­te ani, barul s-a închis şi a fost deci­zia noas­tră să pre­luăm şi barul, şi spa­ţi­ul, şi tea­trul şi să încer­căm să le menţi­nem cum­va”, spu­ne Nico­le­ta Esi­nen­cu.

Aşa­dar, în şap­te ani de „Spă­lă­to­rie”, s-au întâm­plat enorm de mul­te lucruri. Au fost ini­ţi­a­te pro­iec­te, au fost rezi­denţe pen­tru arti­şti, au venit arti­şti invi­ta­ţi cu spec­ta­co­le, s-au făcut mul­te pro­iec­te în spa­ţi­ul public şi în afa­ra aces­tu­ia, pre­cum şi copro­du­cţii cu alte tea­tre cum ar fi cele din Ger­ma­nia sau Elveţia. S-au jucat mai mul­te spec­ta­co­le, între care: „Une­du­ca­ted”, „Clear His­to­ry”, „Nu ne-am năs­cut în locul potri­vit”.

„Pe lân­gă asta, aici, cum­va, spa­ţi­ul a fun­cţio­nat în două dire­cţii – a fost acest bar care fun­cţio­na mai mult şi atră­gea şi alt­fel de oameni – au venit tineri, au venit DJ-ei, care au vrut să pună şi muzi­că de alt gen, încer­cau să orga­ni­ze­ze con­cer­te de muzi­că alter­na­ti­vă – slam, hip-hop. Tot ce încear­că azi tine­rii să facă alter­na­tiv – era pre­zent aici. În para­lel, exis­ta şi tea­trul care fun­cţio­na cu pro­du­se pro­prii, cu spec­ta­co­le­le juca­te aici”, ada­u­gă Nico­le­ta.

Între timp, din cinci fon­da­tori, au rămas trei. Mun­că era tot mai mul­tă, iar oameni tot mai puţini şi asta se reflec­ta asu­pra felu­lui în care fun­cţio­na tea­trul. „A fost o mare expe­rienţă pen­tru noi să înţe­le­gem ce înseam­nă un tea­tru inde­pen­dent. E o ches­tie com­ple­xă şi nu sun­tem siguri că noi ştim azi ce e asta. Cel puţin, noi am avut aceas­tă expe­rienţă, spre deo­se­bi­re de mulţi alţii, care cred că nu au avut-o, n-o au, n-o cunosc, dar se pro­cla­mă tea­tru inde­pen­dent”, mai spu­ne dra­ma­tur­gul.

Sta­tul nici nu le-a pus pie­dici şi nu au avut atât de mari pro­ble­me cu aces­ta, „decât cele pe care le are ori­ce cetă­ţean de aici. E clar că menţi­ne­rea unui spa­ţiu pre­su­pu­ne mul­tă biro­cra­ţie, mul­te acte, mul­te pro­ble­me, ceea ce ne-a luat foar­te mult timp şi poa­te mult din ener­gia noas­tră, care în loc să fie con­cen­tra­tă pe făcut tea­tru şi pe făcut artă, se epu­i­za pe alt­ce­va”, afir­mă Esi­nen­cu.

Ca acest spa­ţiu să fun­cţio­ne­ze era nevo­ie să se cân­tă­reas­că cât de mult timp tre­bu­ie dedi­cat tea­tru­lui şi cât de mult ges­tio­nă­rii celor­lal­te pro­ble­me care apă­reau. „Nu am avut niciun fel de rela­ţii cu sta­tul şi nici nu ne inte­re­sea­ză foar­te tare o cola­bo­ra­re direc­tă cu insti­tu­ţi­i­le de stat, atâ­ta timp cât sta­tul R. Mol­do­va­es­te ce este. Asta pre­su­pu­ne inde­pen­denţă, asta pre­su­pu­ne şi one­s­ti­ta­te, şi cât de ferm poţi să stai pe picioa­re”, com­ple­tea­ză Nico­le­ta Esi­nen­cu.

„Teatrul nu a murit”

Esi­nen­cu spu­ne că a învă­ţat oda­tă cu anii la „Spă­lă­to­rie” şi cum tre­bu­ie, şi cum nu tre­bu­ie să facă mul­te lucruri: „Am învă­ţat mult de la arti­ş­tii care au fost invi­ta­ţi aici, care au stat în rezi­denţă. Am învă­ţat mult între noi des­pre ce înseam­nă şi cât de greu e să lucrezi în echi­pă. Am învă­ţat să accep­tăm că e ok vul­ne­ra­bi­li­ta­tea şi pre­ca­ri­ta­tea în ziua de azi şi că asta te face cum­va să fii tot mai ferm pe picioa­re – să recu­noşti că lucru­ri­le în jur nu sunt sim­ple sau să recu­noşti când recu­noşti că e greu. Dacă recu­noşti, cred că e mai sim­plu să stai pe picioa­re, decât când te pre­faci că eşti puter­nic. N-are cum să fie totul bine în ţara în care noi tră­im. Ar fi o mare min­ciu­nă să spun că e alt­fel”.

Pen­tru cei care au mun­cit la „Spă­lă­to­rie”, aici rămân poveş­ti­le lega­te de repe­ti­ţii, de oame­nii cu care au lucrat. Au tră­it în acest spa­ţiu, în ulti­mii şap­te ani, „res­pec­tiv, aces­ta chiar a fost totul. Deci­zia de a închi­de acest spa­ţiu şi de a mer­ge mai depar­te a fost una raţio­na­lă, nu una lua­tă la nervi, sau din inca­pa­ci­ta­te. A fost o deci­zie lua­tă de echi­pă în con­tex­tul în care vrem să cre­ş­tem şi vrem să facem alte lucruri pe lân­gă aceas­tă epu­i­za­re a ener­gi­ei pe menţi­ne­rea spa­ţi­u­lui. Sunt foar­te mul­te deta­lii care nici nu con­tea­ză prea mult, pe care noi le cunoa­ş­tem şi pe care oame­nii nu le cunosc. E chiar o deci­zie matu­ră, pe care ne-o asu­măm şi care pen­tru noi înseam­nă un foar­te mare pas îna­in­te”, mai spu­ne Nico­le­ta Esi­nen­cu.

Ea rele­vă şi fap­tul că echi­pa a decis să renu­nţe la acest spa­ţiu pen­tru că vor, în pri­mul rând, să se ocu­pe de tea­tru, în loc să dedi­ce timp şi ener­gie altor lucruri. „Te pome­neşti la un moment dat că eşti într-o bulă aici, din care nu ai cum să ieşi, nu ai cum să cre­şti, nu ai cum să faci alt­fel lucruri decât să speli. Noi, şap­te ani am cam tot spă­lat pe aici, ceea ce e foar­te bine, dar simţim nevo­ia acum să inves­tim în noi ca să putem face alt­ce­va”, menţio­nea­ză Esi­nen­cu, adă­u­gând că, pen­tru urmă­toa­rea peri­oa­dă, echi­pa are un pro­gram des­tul de activ. Este vor­ba de trei copro­du­cţii, trei spec­ta­co­le la care se va înce­pe lucrul – unul cu un tea­tru din Aus­tria şi alte­le două cu tea­tre din Ger­ma­nia. „Avem o artis­tă invi­ta­tă în rezi­denţă, care va lucra aici, în Chi­şi­nău. Avem foar­te mul­te pro­iec­te. Tea­trul nu a murit, e doar acest spa­ţiu care nu ne va mai apa­rţi­ne nouă. Asta nu înseam­nă că într-o bună zi noi nu vom găsi alt spa­ţiu”, poves­teş­te Esi­nen­cu.

Totu­şi, artis­ta spu­ne că atâ­ta timp cât echi­pa va fi pes­te hota­re, e ino­port­un să se inves­teas­că într-un spa­ţiu. Însă, în para­lel, vor con­ti­nua să facă aici ceea ce pot face, luând în cal­cul fap­tul că nu vor fi aca­să. „Nu ple­căm defi­ni­tiv. Nu e cazul acum, deşi nu exclud că, într-o zi, vom face asta. Cred că cât mai simţim nece­si­ta­tea şi mai avem forţă, vom duce acest pro­iect, atât cât e impor­tant ca el să exis­te în Chi­şi­nău. Cum strân­gem tot de aici şi eli­be­răm spa­ţi­ul, ne apu­căm de lucru asu­pra unui spec­ta­col, care va avea pre­mie­ra în decem­brie, la Chi­şi­nău. Pen­tru noi e o eli­be­ra­re şi e mai bine să pleci la timp, decât să te îneci. Noi am făcut tea­tru şi aces­ta era sco­pul aces­tui loc”, con­chi­de Esi­nen­cu.