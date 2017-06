Interviu cu Nadejda Costaș, primara satului Topala, raionul Cimișlia

— Ce înseamnă pentru dvs. satul Topala?

— De baș­ti­nă sunt din satul vecin, Cenac. Dar aco­lo am locu­it doar până la vâr­sta de 17 ani. Au urmat apoi stu­di­i­le la ISP din Tiras­pol, Facul­ta­tea de fizi­că și mate­ma­ti­că. Din august 1985, fiind tână­ră spe­cia­lis­tă, am fost repar­ti­za­tă la școa­la din satul Topa­la. Aici mi-am tră­it cei mai fru­moși ani. Ca pro­fe­soa­ră, m-am rea­li­zat prin nume­roa­se­le pro­mo­ții de elevi deș­tepți care au suc­ce­se în via­ță și cu care mă mân­dresc mult. Aici mi-am cre­at o fami­lie, am con­stru­it împre­u­nă cu soțul o casă, am năs­cut, am cres­cut și am edu­cat trei copii. N-am regre­tat nici­o­da­tă că soar­ta m-a adus la Topa­la, pen­tru că este un sat cu oameni buni, har­nici, liniș­tiți, dar mai ales este satul cu cei mai fru­moși copii. Pen­tru mine, Topa­la este la fel de scump ca și satul în care m-am năs­cut. De asta nici nu am ple­cat pes­te hota­re, pre­cum au decis alți colegi de brea­slă. Nu mi-am putut ima­gi­na vreo­da­tă via­ța depar­te de copii, de fami­lie, de casă.

— Ce vă propuneți să realizați în actualul dvs. mandat de primar?

— Mi-ar plă­cea să mă refer mai ales la cele rea­li­za­te deja. Am moder­ni­zat două sta­ții de auto­buz, inclu­siv pen­tru acei copii care înva­ță la școa­la din satul vecin. La fel, am con­stru­it un bloc sani­tar în incin­ta Șco­lii Pri­ma­re și a Gră­di­ni­ței din Topa­la. Tot pen­tru copi­ii din sat, care până acum nu aveau con­di­ții de somn la gră­di­ni­ță, am achi­zi­țio­nat 11 paturi a câte 3 locuri fie­ca­re. Am mun­cit mult ca să orga­ni­zăm lucrări de ame­na­ja­re a par­cu­lui din loca­li­ta­te, a cen­tru­lui satu­lui, dar și a cimi­ti­ru­lui din loca­li­ta­te. În peri­oa­da urmă­toa­re, îmi pro­pun să repa­răm capi­tal tur­nu­ri­le de apă, pen­tru a asi­gu­ra o apro­vi­zio­na­re mai bună cu apă pota­bi­lă a locu­i­to­ri­lor din sat. Men­ți­ne­rea cură­țe­ni­ei rămâ­ne în con­ti­nu­a­re o pri­o­ri­ta­te. E nevo­ie să repa­răm dru­mul spre cimi­tir, dar și cele două poduri din loca­li­ta­te. Chiar în aceas­tă vară ne vom ocu­pa de repa­ra­ția aco­pe­ri­șu­lui gră­di­ni­ței de copii și de schim­ba­rea gea­mu­ri­lor aces­tei insti­tu­ții pre­ș­co­la­re. Satul e ca o gos­po­dă­rie pe care nu o poți aban­do­na în voia sor­ții nici pen­tru o cli­pă, dacă ții la ea și dacă ești gos­po­dar.

— Satul Topala a intrat în istorie după epopeea ultimelor alegeri locale. Cum v-a marcat acel scrutin?

— Au fost zile com­pli­ca­te nu doar pen­tru mine per­so­nal, ci și pen­tru con­să­te­nii mei. Pen­tru că aveam inten­ția de a atra­ge aten­ția la fără­de­le­gi­le comi­se de fos­tul pri­mar împre­u­nă cu comi­sia și biro­ul sec­ți­ei de vota­re, am ajuns să fim numiți devas­ta­tori, gura­livi, alco­o­lici, ca mai apoi, ajun­gând, totuși, la vic­to­rie în ace­le ale­geri, să nu fim auziți și aju­tați de nimeni. Ne-a mar­cat extrem de dure­ros acel scru­tin. Din cau­za orgo­li­u­lui unui sin­gur om, care și-a pier­dut „locul cald”, bine încă­l­zit timp de 12 ani con­se­cu­tiv, sunt per­ma­nent impli­ca­tă în pro­ce­se de jude­ca­tă, care îmi răpesc din timp, sănă­ta­te, nervi. Atunci când cine­va nu-și poa­te stă­pâni orgo­li­i­le, batem dru­mu­ri­le, în detri­men­tul altor acti­vi­tăți, mult mai impor­tan­te pen­tru comu­ni­ta­te.

— Dacă circumstanțele erau atât de complicate pentru dvs. personal, de ce, totuși, ați insistat să deveniți primar?

— De fapt, nici­cum nu am insis­tat să devin pri­mar. M-am pome­nit în mași­nă­ria aceas­ta la rugă­min­tea și insis­ten­ța cetă­țe­ni­lor, care se sătu­ra­se­ră de fără­de­le­gi­le și băta­ia de joc a fos­tei admi­nis­tra­ții.

— Ce face acum democratul Ivan Gribineț, care, în turul doi de scrutin, acumulase cu două voturi mai puțin decât dvs.? În ce relații sunteți?

— Des­pre ce și cum face, cred că e mai bine să-l între­bați pe el per­so­nal. Pot să spun doar că aces­ta n-a fost și nu va fi vreo­da­tă demo­crat. E aco­lo doar pen­tru a-și apă­ra inte­re­se­le per­so­na­le. De-a lun­gul celor patru man­da­te ale sale de pri­mar, Gri­bi­neț a schim­bat patru par­ti­de: PPCD, PCRM, PLDM, acum fiind mem­bru al PD. Aș pre­ci­za aici că dife­ren­ța a fost nu de două voturi, dar cel puțin 102 voturi –mă refer la fra­u­da­rea pro­ce­su­lui de ale­geri pe dife­ri­te căi și prin diver­se meto­de. Bună­oa­ră, fie­ca­re mem­bru al fami­li­ei lui Gri­bi­neț, dar și fami­li­i­le rude­lor sale, adu­cea în mod demon­stra­tiv 7-10 per­soa­ne stră­i­ne, plăti­te, șan­ta­ja­te etc. Oame­nii din sat știu cum anu­me au fost cum­pă­ra­te votu­ri­le. Și nu e vor­ba doar de ulti­mul scru­tin, ci și de alte ale­geri care au avut loc pe par­cur­sul celor patru man­da­te ale con­tra­can­di­da­tu­lui meu. Des­pre ce rela­ții cu el mai poa­te fi vor­ba, când, în pre­zent, nu mă recu­noaș­te nici ca per­soa­nă, nici ca pri­mar?

— Cum se descurcă azi în R. Moldova acei primari care nu sunt ai puterii?

— Foar­te greu, deo­a­re­ce nu avem sus­ți­ne­re finan­ci­a­ră, dar și mora­lă. Bună­oa­ră, eu nu am sus­ți­ne­rea con­si­li­e­ri­lor frac­țiu­nii PD, dar sunt în număr de cinci din tota­lul de nouă con­si­li­eri locali. Cei cinci igno­ră demon­stra­tiv ședin­țe­le con­vo­ca­te de pri­mar, con­si­de­rând, pro­ba­bil, că îmi fac rău mie, dar, în rea­li­ta­te, aceas­tă ati­tu­di­ne a lor se răsfrân­ge asu­pra cetă­țe­ni­lor. Cel mai grav e fap­tul că legea este imper­fec­tă și ei sau alții ca și ei nu pot fi trași la răs­pun­de­re pen­tru lip­se­le nemo­ti­va­te de la ședin­țe­le con­si­li­u­lui. M-am adre­sat în toa­te instan­țe­le ierar­hic supe­ri­oa­re, refe­ri­tor la acti­vi­ta­tea și ati­tu­di­nea batjo­co­ri­toa­re a con­si­li­e­ri­lor PD. De la toți am pri­mit răs­puns că nu mă pot aju­ta, deo­a­re­ce este o pro­ble­mă poli­ti­că. Mai mult, vice­pre­șe­din­te­le raio­nu­lui Cimiș­lia, Iurie Răi­lea­nu, aflându-ne în biro­ul vice­mi­nis­tru­lui Mediu­lui și în pre­zen­ța repre­zen­tan­tu­lui Guver­nu­lui în teri­to­riu, a repre­zen­tan­tu­lui Minis­te­ru­lui Sănă­tă­ții, a unui repre­zen­tant al Inspec­to­ra­tu­lui de Poli­ție, mi-a spus că eu tre­bu­ie să înge­nun­chez în fața fos­tu­lui pri­mar, Ivan Gri­bi­neț, actu­a­lul con­si­li­er în Con­si­li­ul sătesc Topa­la, de dimi­nea­ță până sea­ra și să mă rog să vină la ședin­țe. De ce aș înge­nun­chea? Dacă a fost ales con­si­li­er, de ce nu și-ar res­pec­ta obli­ga­ți­i­le? Sau, cât de umi­lit se sim­te un pri­mar, când cei de la pute­re îi spun că a venit nepre­gă­tit în func­ție, fiind clar de la sine că în aces­tă func­ție nimeni nu vine pre­gă­tit?

— Ce credeți despre preconizata reformă a Guvernului?

— La pri­ma vede­re, s-ar părea că e o inten­ție bună, doar dacă ar fi rea­li­za­tă corect, trans­pa­rent, demo­cra­tic. Doar tim­pul ne va ară­ta cine și în ce măsu­ră a avut drep­ta­te.

— Cum e viața oamenilor de la Topala? Cum se descurcă ei în actualele condiții social-economice?

— Cum poa­te fi via­ța oame­ni­lor atunci când sunt lăsați în voia sor­ții și pri­ma­rul nu are sur­se și pâr­ghii pen­tru a schim­ba lucru­ri­le în bine? Fie­ca­re se des­cur­că cum poa­te….

— R. Moldova a devenit un tărâm al migratorilor. Zilnic, de aici pleacă sute de oameni. Unde migrează oamenii din satul Topala?

— Migrea­ză și topă­le­nii, la fel ca și majo­ri­ta­tea cetă­țe­ni­lor R. Mol­do­va, pen­tru a-și asi­gu­ra un trai mai decent. Cred că, astăzi, nu este par­te a lumii în care să nu mun­ceas­că cel puțin câți­va cetă­țeni ai R. Mol­do­va, prin­tre ei și oameni din satul meu.

— De ce boli suferă cel mai des oamenii din satul dvs. Ce șanse au să se trateze?

— La aceas­tă între­ba­re răs­pund cu mul­tă dure­re în suflet. Și la Topa­la, oame­nii sufe­ră de mai mul­te boli, inclu­siv gra­ve sau chiar incu­ra­bi­le. Și la Topa­la, la fel ca în întrea­ga repu­bli­că, cei care nu au bani și rela­ții, nu prea au șanse de vin­de­ca­re.

— Când, cum se bucură oamenii de la țară azi?

— Oame­nii de la sate se bucu­ră de obi­cei pen­tru lucruri sim­ple la pri­ma vede­re: atunci când sunt sănă­toși și când le vin copi­ii aca­să.

— Este alcoolismul o boală care afectează și lumea din Topala?

— E mai dure­ros, în opi­nia mea, că cei care con­su­mă mai mult alco­ol sunt tineri. De obi­cei, cei pasio­nați de beții nu sunt înca­drați în câm­pul mun­cii, nimeni nu le poar­tă de gri­jă. E o încer­ca­re de a se refu­gia din coti­dia­nul încăr­cat de pro­ble­me com­pli­ca­te, căro­ra ei nu le pot face față.

— Ce probleme pot rezolva în comun primăria și biserica?

— Împre­u­nă putem doar să ne rugăm pen­tru sănă­ta­tea noas­tră și a con­să­te­ni­lor, deo­a­re­ce s-a dimi­nu­at și rolul bise­ri­cii în soci­e­ta­te.

— Cât de mare vi se pare prăpastia dintre orașele și satele din R. Moldova?

— Extrem de mare este aceas­tă pră­pas­tie din­tre sat și oraș, por­nind de la fap­tul că în ora­șe este infras­truc­tu­ră, iar în sate, aceas­ta lip­seș­te. Aș amin­ti aici că au fost reor­ga­ni­za­te și închi­se mul­te școli, mul­te gră­di­ni­țe. Chiar în satul nos­tru con­si­li­e­rii din frac­țiu­nea PD au lichi­dat casa de cul­tu­ră, bibli­o­te­ca și acum se opun repa­ra­ți­ei capi­ta­le a tur­nu­ri­lor de apă, ast­fel satul ris­că să rămâ­nă și fără apă. În plus, la apro­ba­rea buge­tu­lui s-a refu­zat alo­ca­rea finan­țe­lor pen­tru ame­na­ja­rea teri­to­ri­u­lui (lichi­da­rea guno­iș­ti­lor nea­u­to­ri­za­te, men­ți­ne­rea în func­țiu­ne a ilu­mi­nă­rii stra­da­le etc.).

— Cum sunt alimentați copiii la grădiniță? Cât de sănătos?

— La gră­di­ni­ța din Topa­la se res­pec­tă nor­me­le de ali­men­ta­ție. Din câte știu, părin­ții nu au pre­ten­ții. Majo­ri­ta­tea sunt mul­țu­miți.

— Cum începe și cu ce se încheie ziua de muncă a unui primar?

— Înce­pe cu stres și se temi­nă cu stres, înce­pe cu dure­re și se ter­mi­nă cu dure­re, înce­pe cu tris­te­țe și se ter­mi­nă cu tris­te­țe, pen­tru că sunt un pri­mar cu mâi­ni­le lega­te, care vrea, dar nu i se per­mi­te să facă nimic din puți­nul pe care-l are, din cau­za ambi­ți­ei unui sin­gur om.

— Vă mulțumim.

Pentru conformitate, A.G.