Bio Cămara Mănăstirii Zăbriceni

Gustul ceaiurilor produse de călugări

La 207 km de Chişinău, după ce trecem o fâşie lungă de pini şi stejari, ajungem la Mănăstirea „Naşterea Domnului” din satul Zăbriceni, raionul Edineţ. Aici este locul unde se produc ceaiuri medicinale, pe cutiile cărora găsim semnul calităţii, şi anume: că sunt produse ecologice.

În urmă cu şase ani, călugării mănăstirii au deschis o minifabrică de producere a ceaiurilor care au certificat ecologic. „Am muncit mult ca să obţinem acest certificat eco. Am făcut asta pentru a ne asigura clienţii că primesc produse sănătoase şi lipsite de nitraţi şi orice alte substanţe nocive”, susţin călugării.

Singura mănăstire cu certificat eco

„Agricultura nu se face la Chişinău şi nici în jurul Chişinăului, ci în întreaga R. Moldova. De aceea, este bine să-i descoperim pe producătorii care tind să producă ceva sănătos şi luptă mult ca să obţină un certificat al calităţii, mai ales că aceasta este singura mănăstire cu certificat ecologic din republică”, susţine promotoarea agriculturii ecologice Tamara Şchiopu.

Cândva o staţiune balneo-climaterică, astăzi este o mănăstire de călugări, înconjurată de păduri şi câmpii. Mănăstirea Zăbriceni a fost înfiinţată în anul 1999. Teritoriul mănăstirii este unul spaţios, cu cărăruşe înguste şi pavate, garduri vii şi cu un miros proaspăt de pădure.

La mănăstirea „Naşterea Domnului” am ajuns într-o dimineaţă rece şi umedă. Prin curte mergeau fără zgomot doi călugări. Ei îngrijeau crizantemele ce reuşeau să facă faţă nopţilor geroase de toamnă, în timp ce în spatele unei clădiri fără geam lucrau nişte muncitori la construcţia unei aripi pentru fabrica în care se produc ceaiurile delicioase „Bio Cămara”.

„Ideea de a deschide o mică fabrică de producere a ceaiurilor medicinale ne-a venit în anul 2011, când un grup de experţi din Cehia ne-au întrebat de ce nu profităm din plin de condiţiile geografice favorabile şi de ce nu încercăm să creştem produse ecologice nu doar pentru noi, dar şi pentru cei care caută aşa ceva. De fapt, noi cultivam fructe, legume şi plante medicinale încă de la bun început, de când suntem. Înainte uscam plantele tradiţional şi le foloseam simplu, dar cu ajutorul financiar al cehilor am reuşit să cumpărăm o uscătorie şi tehnica necesară pentru împachetarea ceaiului. Atunci a început totul. Am trecut la alt nivel. Tot atunci am început să adunăm şi perfectăm pachetul de documente pentru obţinerea certificatului de produse eco. Deoarece nu foloseam chimicale, procedura a durat doi ani”, relatează călugării, în timp ce ne fac o excursie prin fabrica de producere a ceaiului „Bio Cămara”, prezentându-ne şi povestindu-ne despre efectele benefice ale fiecărei plante pe care o cultivă pe terenurile lor. „Dacă o să veniţi în sezonul de recoltare, o să vedeţi multe culturi puse la uscat. Acum însă găsiţi aici doar gălbenele şi goji”, ne explică ei, în timp ce intrăm într-o cămară frumos mirositoare, unde sunt mai multe rafturi de lemn pline cu gălbenele, ce se usucă la o temperatură constantă de aproximativ 40 de grade Celsius. În odaia alăturată se împachetează ceaiul în pliculeţe mici din pânză cu ajutorul unui aparat special, oferit de Ministerul de Externe al Cehiei.

Un prânz cald „din partea casei”

La fabrica de producere a ceaiurilor de plante a mănăstirii lucrează 10 persoane: patru călugări şi şase angajaţi. „Nu ne-am gândit la export, pentru că nu am putea face faţă. Încercăm să ne extindem, dar totul se face cu paşi mici. Pentru noi este important să fim stabili, să reuşim să continuăm ceea ce am început”, spun călugării. „Acum ne-am orientat să cultivăm cât mai multe plante medicinale, iar legumele şi fructele le creştem pentru consum intern, ca să ne ajungă nu doar pentru noi, dar şi pentru vizitatorii care trec pragul mănăstirii”, susţin călugării. Potrivit lor, zilnic, mănăstirea este vizitată de cel puţin 10 persoane, iar în zilele de odihnă, curtea şi biserica este împânzită de oameni.

„Sâmbăta şi duminica vin peste 200 de persoane. Toţi cei care trec pe la noi primesc câte un prânz cald. Mai întâi le oferim prânzul şi doar după asta pot pleca acasă. Tot ce gătim sunt produse strânse din gospodăria noastră. Astfel, avem nevoie de cantităţi mari de legume. De exemplu, la trapeză folosim peste 10 tone de cartofi pe sezon”, explică aceştia. Cei 20 de călugări de la mănăstirea „Naşterea Domnului” lucrează şi la propria fermă de porci, vite, iepuri, raţe, gâşte şi alte păsări. Carnea o vând la Chişinău, deoarece meniul călugăresc nu conţine carne, doar peşte, ouă, lactate şi produse vegetale. „Am deschis un magazin online, unde livrăm produsele la domiciliu. Livrarea este gratuită. Avem şi o prisacă, dar la miere şi produsele animaliere nu avem certificat bio şi nici nu cred că vom avea, deoarece posibilităţile nu ne permit. În ţara noastră nu sunt ferme eco, doar în Europa. Nu primim subvenţii de la stat, fiindcă agricultura eco nu este susţinută financiar de Guvern. Toate cheltuielile le suportă mânăstirea”, menţionează călugării.

În prezent mănăstirea deţine o proprietate de 30 ha de pământ, care este lucrat fără utilizarea substanţelor chimice, ţinându-se cont de beneficiile pentru sănătate şi de mediul înconjurător.