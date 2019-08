VIDEO/ În circumscripția lui Șor: „Nu, допустим, chiar de o furat – da’ fași!”

După ce am vizitat circumscripția lui Vlad Plahotniuc, nu am putut trece cu vederea nici dispariția lui Ilan Șor, deputat din partea fracțiunii politice care îi poartă numele și care trebuie să reprezinte interesele circumscripției numărul 18, Orhei, unde a câștigat alegerile parlamentare din 24 februarie 2019. Astfel, echipa ZdG a plecat în căutarea deputatului în raionul Orhei, pentru a afla de la oamenii care l-au votat unde este deputatul lor și ce spun ei despre condamnarea, în primă instanță, a lui Ilan Șor la 7 ani și 6 luni de închisoare pentru escrocherie și scheme de spălare de bani de la BEM și despre anunțarea acestuia în căutare națională și internațională.

Ilan Șor, în privința căruia este aplicată interdicția de a părăsi țara, nu a mai fost văzut în spațiul public din ziua de 12 iunie, iar în presă s-a vehiculat că, la 14 iunie, atunci când Partidul Democrat (PDM) a renunțat la guvernare, acesta ar fi părăsit R. Moldova cu un avion privat.

Peste o lună de la plecarea acestuia, la 16 iulie, Procuratura Generală anunța că deputatul Ilan Șor, condamnat de prima instanță la 7 ani și 6 luni de închisoare într-un dosar de escrocherie, vizat în ancheta privind frauda bancară și figurant în Raportul Kroll, a plecat din R. Moldova prin Aeroportul Internațional Chișinău, fără a trece controlul vamal și de frontieră, în perioada 14-17 iunie.

Locuitoarea satului Pelivan merge să-și facă cumpărăturile la magazinul social ambulant „MeriȘor”

La 26 iulie, când și ZdG a ajuns în circumscripția nr. 18, Ilan Șor a venit cu o reacție online, după ce Curtea de Apel Cahul a emis un mandat de arestare pe numele acestuia, anunțându-l în căutare. Șor susține că „este o presiunea făcută de noua putere”, iar „Curtea de Apel Cahul și-a șters picioarele de lege”. Totodată, acesta a declarat că mandatul de arest a fost emis în urma presiunilor noii guvernări. Câteva zile mai târziu, la 30 iulie, Ilan Șor a fost anunțat oficial în căutare națională și internațională.

La Pelivan: „Noi și, numărăm banii omului sau și?”

Prima destinație din circumscripția nr. 18 a fost comuna Pelivan, formată din satele Cișmea și Pelivan. Localitatea are 3 257 de locuitori, potrivit recensământului din 2014, iar potrivit localnicilor, comuna care poartă numele lui Ion Pelivan, promotor al ideilor naționale românești, are o istorie bogată. De 4 ani, primar în comună este Ion Gamarț, reprezentant al PDM. Chiar dacă-i așa, din numărul total al locuitorilor comunei Pelivan care au participat la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, 65,4% l-au ales pe Ilan Șor.

Când am întrat în Pelivan, satul ni s-a părut pustiit. Ne-am îndreptat spre centru. Vis-a-vis de Primărie e Punctul medical. În instituția medicală găsi o tânără care aștepta rândul să intre în cabinetul medicului. Aceasta ne-a spus că observă schimbări în satul ei natal, în special, în ultimii 4 ani, de când a venit noul primar. Despre Șor, zice că se vorbește mai mult în satul vecin, Cișmea.

„La noi nu am auzit mare lucru. El e bravo dintr-o parte, sunt multe păreri despre el, părerea mea e că nu sunt fana lui și „O, Ilan Șor”, să țin cu dânsu, dar a făcut multe pentru Orhei”. Femeia spune că cele făcute de el în Orhei sunt „și din banii noștri tot”.

„Cred că merită pedepsit, dar oamenii îi țin apărarea, mai ales, bătrânii îs pentru dânsu. Am o cunoscută mai în vârstă. Ea zice că toți bătrânii îs cu dânsul”, povestește amuzată femeia din Pelivan.

Pe străzile satului, întâlnim trei femei și un bărbat care așteptau microbuzul din Orhei spre Cișmea. Am început să-i descoasem, ca să le aflăm părerile despre deputatul dispărut. Ușor, ușor, spusele tinerei s-au adeverit. Oamenii vorbeau cu admirație despre deputat și despre cât de multe a făcut Șor pentru Orhei. Am întrebat-o pe una dintre doamne de unde a luat acesta bani, iar bărbatul de alături, care abia își stăpânea emoțiile, a explodat.

„Da’ Maia Sandu din ce bani face? Din ce bani face Năstase? Nu tot bani furați de la oameni? Maia Sandu de unde? O închis școli, una-alta, și-o făcut Maia Sandu? Ilan Șor în tot Orheiu o făcut drumuri, multe o făcut Șor, că Orhei era distrus cu tătu. Noi nu știm din care bani, noi și, numărăm banii omului sau și? Iaca Partidul Socialiștilor și-o făcut? Ei în viața lor ceva o făcut? N-o făcut nică”, tot striga bărbatul, iar oamenii din jur dădeau din cap a aprobare.

L-am întrebat de ce crede că a fugit fostul primar. Localnicul, indignat, ne-a răspuns pe aceeași notă. „El nouă ne spune sau și? Nu-i vinovat. Pentru ce el să fie vinovat. Greceanîi, bărbat-so tot o furat. Di și n-o pune pe Greceanîi să întoarcă banii? Tăți o furat, nu numa el”, susținea înflăcărat omul.

Tocmai venise microbuzul și oamenii se grăbeau să urce. Reușim totuși să-l întrebăm pe același interlocutor ce va face dacă totuși Ilan Șor va fi tras la răspundere și va fi închis. Acesta a răspuns din ușa microbuzului: „O să protestăm în oraș și la Chișinău”, doamna de alături confirmându-i spusele.

Peste puțin timp, l-am întâlnit pe Mihai. Are 74 de ani. Deși a fost deportat în Siberia, bărbatul a revenit în satul de baștină și își amintește că, pe timpul „sovhozului”, satul era frumos și bogat, dar acum a ajuns să fie distrus. L-am întrebat cine face lucruri pentru satul său. Bărbatul nu a știut ce să ne spună. Despre Șor, Mihai spune că „aduce aici produse mai ieftine, dar eu nu iau parte la așa ceva”.

Despre vinovăția deputatului, Mihai are o părere izbitor de asemănătoare cu a celorlalți localnici: „Nu aș spune că trebuie să steie, că văd că el jina lui și-o răscumpără”.

„S-o pornit Șor să facă, dar l-au tormozit pe dânsu”

Vasili și întreaga sa familie au votat pentru Ilan Șor la parlamentare. Bărbatul locuiește în Pelivan din 1973, l-am întâlnit lângă Brutărie, unde lucrează paznic. Deși cunoaște învinuirile ce-i sunt aduse lui Șor, nu crede că deputatul ar fi în stare de așa ceva și spune că îi „place de el ca lider”, că pare sincer, că politica lui e pentru oameni și că a făcut multe pentru Orhei. Cu referire la banii pe care i-a investit în oraș, bărbatul spune că nu știe „poate are vreun business. Nu știu ce afaceri are, poate soția lui are”. Vasili crede că dacă se va convinge că Șor a furat bani, s-ar dezamăgi.

„O să încetez să-l respect și gata. Și dacă o să fie alegeri, nu o să-l mai votez”.

Andrei are 50 de ani și este membru al Partidului Șor. L-am surprins discutând cu un alt localnic la poarta casei. Bărbatul spune că guvernarea face puține pentru Pelivan și că, iată, „s-o pornit Șor să facă, dar l-au tormozit pe dânsu”.

„În Orhei o făcut frumos, multă lume îl susține pe dânsu. Te duci în Orhei – gratis tăt, copchii se duc, se joacă, se scaldă, nu am și zice – îi bravo el. Da’ iaca aiștilalți nu fac nică, de furat fură, da’ de făcut nu fac”, afirmă localnicul.

Acesta spune că îl susține pe Șor, pentru că a promis să facă lucruri bune și la Pelivan. „Videm, cu timpul, poate ar face”. Nu știe din ce bani le face deputatul pe toate, dar ne asigură că e nevinovat și că acum este la odihnă, dar curând o să revină și „a sî rezolve toate întrebările, eu chiar am prăjit azi pe telivizor – o ținut cuvântare”.

Dacă va fi reținut, Andrei spune că „a sî grămădească lumea din partea lui”.

„O să-l susținem, o să facem mitinguri chiar în Orhei, chiar la Chișinău. Șor azi o ținut cuvântare și o zis „că dacă lor le trebuiește mitinguri – noi le facem mitinguri și a sî rezolvăm toate întrebările că el o furat încolo-n-coace”. Nu, допустим, chiar de o furat – da’ fași!”, concluzionează acesta.

Consăteanul lui Andrei cu care discuta acesta la poartă este însă de altă părere. Bărbatul spune că nu susține pe nimeni și că toate schimbările din sat sunt meritul primarului. Despre participarea lui Șor la furtul miliardului, el spune că a auzit și crede că „fum fără foc nu poate fi”.

„Un om oarecare, nu poate să fugă așa: sau că l-au presat, sau că are ceva, vreun dosar penal – așa nu poți să fugi, un om simplu nu fuge. Poporul poți să-l duci cu bombonica cum vrei. La noi poporul așa-i că are încredere în cineva, când vine și spune cuvinte frumoase și dulci, dar nu se vede nimic să se facă”, susține supărat localnicul.

Odată cu plecarea sa, Ilan Șor a lăsat oamenii incerți, cu promisiuni nerealizate. Unii sunt șocați să audă că este condamnat și nu le vine să creadă ar fi vinovat. Chiar și așa, îi sar în apărare, spunând că și ceilalți de la guvernare au furat.

Maria este și ea din Pelivan. Am întâlnit-o în drum spre magazin. Femeia spune că Ilan Șor a ajutat mult oamenii din sat „ne duceau gratuit la oraș copiii, diferite jocuri distractive, circuri, în rest, foarte bine a fost, a dat un mic ajutor la satul ista, Pelivan, noi nu avem nimic de rău de spus de dumnealui”. Întrebată de unde crede că sunt banii lui Șor, femeia nu a știut ce să zică, în schimb i-a sărit în apărare.

Femeia presupune că deputatul ar fi plecat în Israel să-și viziteze rudele, „pentru că el, într-adevăr cum eu plec, de-o pildă, și revin la satul meu, că mă trage, eu nu pot sta în țară străină mult”. Maria spune că „ea, de-o pildă, e foarte satisfăcută” de tot ce a făcut Șor și crede că dacă ar mai fi rămas „poate făcea și mai mult”.

Lângă magazinul spre care se îndrepta Maria, am descoperit un loc de joacă pentru copii. Văzându-ne pe noi, micuții care alergau pe acolo au început să vorbească despre Ilan Șor. Cu privirea spre noi, o copiliță spune că „îl iubim pe Ilan Șor”, de parcă ar confirma cele spuse de Maria. Am mers mai aproape și am găsit două mămici care se uitau după odraslele lor, care se legănau în scrânciob. Una dintre ele ne-a povestit că este din Pelivan și că de 29 de ani locuiește în sat. Femeia s-a arătat a fi o susținătoare înflăcărată a deputatului. Cu multă încredere ea ne spunea că Șor este în Moldova și că o să-și respecte promisiunile date localnicilor în electorală. Aceasta spune că, deocamdată, fostul primar de Orhei nu a făcut nimic pentru Pelivan, în schimb, a făcut multe pentru satul vecin, Cișmea.

„Așteptăm să vie și la noi, să facă ceea ce a promis. Nu știu din ce bani, în orice caz, eu țin la dânsu. Acolo-s foarte mulți care au furat, poate o furat și el. Chiar dacă o furat, am încredere în el. Așa-i convingerea noastră. El nu a fugit, el o să revină și o să-și îndeplinească promisiunile”, afirmă femeia.

„Noi cu politica nu ne ocupăm, noi cu cartoafele ne ocupăm”

Aproape de drumul central, am zărit trei femei muncind în câmp. Ne-am apropiat de ele. Deși soarele ardea, femeile scoteau cartofi și îi adunau în găleți. Veronica este una dintre femei. Ea ne povestește că a fost deportată în Siberia când avea 12 ani. A venit în Pelivan în 1958, împreună cu soțul și s-au stabilit cu traiul în sat. Femeia ne spune că l-a votat pe Ilan Șor, pentru că „o făcut multe, străzile le-o construit, sadișe o construit. Iaca ne-o dat magazine, producte mai ieftine”. La alte întrebări femeia nu a vrut să răspundă, spunând că „noi cu politica nu ne ocupăm, noi cu cartoafele ne ocupăm”.

Între timp, indignată, colega sa, Sima, o întrerupea și o contrazicea, spunând că „în Orhei, Șor a făcut, da’ aici, la noi, nu o făcut nică. Lumea se duce din sat, rămân numai bătrânii”.

De 40 de ani, Olga este educatoare la grădinița din sat. Ea spune că „parcă la început eram pentru el (Ilan Șor), dar când am înțeles gafa care s-o făcut, mai ales, acum, ultima vreme, că o dispărut, parcă am pierdut încrederea. Parcă m-aș da și eu de partea la careva că zice că: „a furat – o întors înapoi”, de-ar întoarce toți așa cum o făcut el”.

Femeia spune că a fost la unul din concertele organizate de Partidul Șor la Orhei. Acolo a avut ocazia să îi audă vorbind de pe scenă atât pe Marina Talber, cât și pe Ilan Șor.

„Așa, de vorbit, vorbesc frumos, așa de la prima înfățișare te uiți la dumnealui și parcă nu ar păre un hoț, așa cum vorbește din suflet, cu tragere de inimă”, spune educatoarea.

O dată pe săptămână, vinerea: „Pentru noi, bătrânii, e o ușurare”

E vineri și magazinul social ambulant „MeriȘor”, despre care localnicii vorbeau cu atâta satisfacție, a ajuns în sat. Am urmărit mașina care a fost parcată lângă lacul din localitate. În scurt timp, pentru că oamenii cunosc bine ora la care vine magazinul ambulant, s-au adunat mai mulți bătrâni să prindă rând la cumpărături. De la ei am aflat că mașina vine o dată pe săptămână și că doar cei care au cardul, pot face cumpărături. O femeie ne-a povestit că de când a început să vină mașina în sat, pensionarii au fost chemați la adunare, unde li s-a spus că dacă doresc să-și facă card au nevoie de o fotografie și de datele din pașaport. Ni s-a mai spus că astfel de carduri mai întâi primesc vârstnicii, după care și profesorii. Bătrânii spun că le este rentabil să facă cumpărături de la acest magazin, pentru că e mai ieftin și mai aproape de ei „pentru noi, bătrânii, știți cum – un bănuț și tot îi mult”.

După ce a umplut două pungi cu produse, una dintre pensionare ne-a spus că părerea ei despre Ilan Șor e foarte bună, chiar dacă a auzit de la mai mulți că ar fi furat banii statului.

„Pentru noi, bătrânii, e o ușurare. Asta de-amu îi treaba lui din ce bani face. Fiecare cu părerile lui. Ei toți ca unu o furat, nu numa Șor, da’ trebu să găsească un țap ispășitor. Poate-i și vinovat. După cum mă uit cum lucrează el, cred că l-aș mai vota”, zice bătrâna.

În timp ce discutam cu pensionarii, l-am surprins pe șoferul magazinului social, vorbind la telefon despre echipa noastră. A fost întrebat de unde suntem, dar el nu a știut ce să răspundă, astfel i s-a solicitat să afle numărul mașinii cu care am venit. Bărbatul a pus receptorul și s-a făcut a se plimba până la mașină și înapoi.

La Orheiland: „Mulțumim omului cu literă mare”

La Orhei, din numărul total de oameni care și-au exprimat votul la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, 67,6% au votat pentru Ilan Șor. Astfel, în drum spre Chișinău, nu am rezistat să nu trecem și pe la OrheiLand, parcul de distracții construit la inițiativa deputatului dispărut. La intrare în parc, paza ne-a oprit și ne-a spus că trebuie să întrebăm de ei dacă avem voie să intrăm, chiar dacă pe panoul cu restricții, mass-media nu avea accesul interzis. Bărbatul ne-a întrebat de unde suntem și a comunicat informația altcuiva, la telefon. Într-un final ni s-a permis.

Acolo am întâlnit-o pe Ana cu nepoțica sa. Femeia se arăta încântată de parcul de distracții și nu a ezitat să aducă mulțumiri lui Șor: „Mulțumim frumos omului cu literă mare care ne-a creat așa centru frumos, așa oraș frumos”.

Despre implicarea lui Ilan Șor în schemele de spălare de bani, femeia spune că nu crede până la urmă în vinovăția lui.

„Multe spun, dar eu cred că nu-i om să nu greșească, dar greșelile le reparăm. Cred că dacă el o pornit, el o avut ceva, o dispus de ceva. Cu mâinile în buzunar, nu poți să pornești la drum. Îmi pare rău că a fost impus sau din propria dorință, sau cum a fost el implicat acolo”, se arată nedumerită femeia.

Despre plecarea fostului primar de Orhei, Ana spune că a aflat din internet și crede că s-a dus, pentru că vrea „să se gândească”. Povestindu-i că Șor nu avea voie să plece, fiind condamnat la 7 ani și 6 luni de închisoare, femeia a rămas surprinsă, dar a încercat să ascundă acest lucru.

„Era interzis, când am auzit într-adevăr, am fost șocată. Atâta o făcut, atâta s-a străduit și acum o evadat, am fost surprinsă. Dar nu m-am dezamăgit la o sută de procente și aștept încă un rezultat mai bun. (L-ați mai vota?) Da!”, afirmă aceasta.

La OrheiLand zărim alt vizitator, așteptând cuminte să se pornească „caruselul”. Acesta ne-a zis că „e frumos Orheiul, datorită oamenilor”.

„Despre Ilan Șor nu pot să spun nimic, pentru că datorită oamenilor s-au făcut toate. El este beneficiar al miliardului furat, în toate actele, în toate se vede numele lui și firmele lui, implicate în furtul miliardului. Acum a fugit în Israel, ca să nu-l tragă la răspundere, la pușcărie”, povestește bărbatul.

La Peresecina: „Treb’ să-i puie pe toți ca pe vrăghii, să-i împuște”

Tot în drum spre Chișinău, ne-am oprit și în satul Peresecena, raionul Orhei. Deși satul face parte din circumscripția nr. 20, înainte de parlamentare, electoratul Partidului Șor era foarte activ și în această localitate. De asemenea, a fost observată și o concurență mare între candidatul Partidului Șor și cel al Blocului ACUM, cel din urmă ieșind învingător cu o diferență mică de voturi.

Și în Peresecina, ca și în celelalte localități, părerile oamenilor sunt împărțite. Am întâlnit un bărbat care ne-a povestit că l-a votat pe Șor, dar a fost șocat să afle că acest candidat, în care a avut încredere, a fost condamnat pentru escrocherie. Chiar și așa, în continuare susține că „este un om bun”.

„El banii ieștia nu i-o vârât într-aiurea, i-o vârât acolo pe loc. Nu am auzit să fure bani. Nu cred că e vinovat. La noi o fost om bun, da’ și-o făcut mai departe, nu pot să vă spun”, a zis bărbatul.

De pe altă parte, un consătean de-al său, întrebat despre Ilan Șor, ne-a întrebat retoric: „Ilan Șor care o fost un bandit, da?”. Bărbatul spune:„Așa oameni – nu votez”.

Locuitorul satului Peresecina, raionul Orhei

„Dap’ el a furat băncile din Moldova când era primar pe la Orhei, nu știu pe unde, și-o umplut buzunarele și saci cu bani, și (șuieră) o plecat. Acum îl caută să-l pună la pușcărie”, zice acesta.

Maria venea de la cumpărături „iaca vin și cumpăr niște pâinică, o siliotcă, mai șierb două cartoafe și se culcă mâca și doarme”. Părerea ei despre fosta guvernare este că „treb’ să-i puie pe toți ca pe vrăghii, să-i împuște”. Femeia are 70 de ani și toată viața a locuit în Peresecina. Acum, la bătrânețe, se plânge de pensia mică „mi-o făcut-o ca spuma de pe lapte, chiar dacă am lucrat la greu” și se arată dezamăgită de fostul primar de Orhei „el o cam furat oleacă, nu oleacă da’ multișor. Îi drept, că nu-i numai el, îs mai mulți tâlhari, o calișit Moldova”.

La telefon, purtătoarea de cuvânt al Partidului Șor, Alina Șargu, ne-a spus că nu deține informații despre locul aflării liderul formațiunii și despre când va reveni acesta. Făcând aluzie la interdicția deputatului de a părăsi țara, am vrut să aflăm cum comentează faptul că Ilan Șor nu a fost de găsit în țară, la care purtătoarea de cuvânt a spus că punem întrebări „alogice”.