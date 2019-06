Un adolescent din Moldova, campion național în Franţa la box thailandez

Marius Vilain este un adolescent de 14 ani, care a obținut titlul de Campion Național în Franța la categoria de -74 kg. Deși a plecat demult din Moldova, tânărul afirmă că în inima lui ea are un loc aparte.

Marius, cum ai ajuns să locuiești în Franța, acum 10 ani?

M-am născut la Chișinău, dar am copilărit în satul Jora de Jos, raionul Orhei, alături de bunicii mei Valentina și Gheorghe Tanga. Tatăl meu este francez. La vârsta de 5 ani, am plecat cu părinții în Franța. Am locuit o perioadă la Paris, după care am trecut cu traiul în nordul Franței, în orașul Fresnes Sur Escaut.

Cum a apărut pasiunea pentru box thailandez sau, altfel spus, Muay Thai?

Pe când aveam 13 ani, am participat, din curiozitate, la câteva antrenamente, ca să văd ce presupune acest sport. Mi-a plăcut. Mi-am depășit fricile și am continuat. Iar astăzi văd rezultate.

Ce reguli trebuie să respecți atunci când practici Muay Thai?

În primul rând, nu trebuie să îți fie frică de adversar. În acest sport, atunci când luptăm, ne putem lovi cu pumnii, cu cotul, cu picioarele, cu genunchii. Am dreptul să îl dau jos pe adversar. Dar, din moment ce acesta e jos, nu am dreptul să mai lovesc.

Cine te însoțește la competiții?

La toate competițiile mă însoțesc părinții, fratele și sora. Vin o bună parte dintre prieteni și, bineînțeles, antrenorii. Toți încearcă să mă susțină așa cum pot. Sigur că și bunicii de acasă îmi țin pumnii.

Ce zice mama când te vede pe ringul de luptă? Presupun că nu-i este ușor…

Cred că mama este cea mai stresată atunci când sunt în competiție. Dar ea mă susține și întotdeauna îmi spune că eu sunt cel mai puternic și că voi învinge. După cum vedeți, mămica are dreptate.

Care sunt reușitele tale, până la acest moment, în acest sport?

Am participat la Campionatul Regional de Muay Thai din 23 martie 2019, în orașul Bailleul, în urma căruia am devenit campion regional la categoria Cadet 69 kg. La 11 mai 2019, am participat la campionatul Național de la Paris și am devenit campionul Franței la categoria 74kg.

Ce înseamnă pentru tine această victorie?

Pentru mine, această victorie este foarte importantă. Sunt bucuros că am reușit și că pasiunea mea are roade.

Care sunt planurile tale de viitor în legătură cu această pasiune?

Sigur că îmi doresc să urc mai departe pe treptele acestui sport. Aș vrea să particip la Campionatul European și, de ce nu, la Campionatul Mondial.

Pleci deseori în R. Moldova?

Da, ori de câte ori avem posibilitatea, mergem la bunei. Am fost de Paști, două săptămâni. Vom pleca în iulie, pe două luni. Mergem în Moldova în fiecare vacanță de vară. Revin acolo cu mult drag.

Ecaterina a Ţurcan Hacina, Franța

