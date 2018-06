Mămicile din Franţa au sărbătorit copilăria din Moldova

Azi, mulţi copii ai Moldovei se nasc peste hotare. Dar nu despre asta este articolul, ci despre cum au reuşit părinţii acestor copii să facă o sărbătoare de zile mari pentru odraslele lor. Administratorii grupului de pe facebook „Mămici din R. Moldova la Paris” s-au mobilizat împreună cu celelalte mămici din acest grup şi au organizat o petrecere de Ziua Copiilor. Am discutat cu Cristina Garabagiu, organizatoarea evenimentului, dar şi cu două dintre mămicile participante la sărbătoare.

Cristina Garabagiu: „Distanţa de patrie nu ne schimbă”

–Ce v-a determinat să organizaţi această sărbătoare?

–Sunt de un an la Paris. În tot acest timp nu am avut parte de nicio sărbătoare organizată pentru copiii şi părinţii din R. Moldova. Ador copiii. Al meu este mare deja. Ideea organizării unei sărbători pentru copii mi-a venit spontan, cu vreo lună mai devreme. Mi-am zis să organizăm ceva distractiv pentru copii şi, totodată, o zi lipsită de rutină pentru mămici.

–Cum aţi reuşit să mobilizaţi atâta lume?

–Din februarie, curent, administrez pe facebook un grup dedicat în exclusivitate mămicilor din R. Moldova stabilite în Franţa. Sunt peste 3000 de mămici aderente şi datorită acestui grup a fost uşor să mediatizez evenimentul.

–Dar cât de importante sunt astfel de sărbători în diasporă?

–Prin aceste sărbători le putem arăta copiilor identitatea noastră, le putem arăta că suntem uniţi, că distanţele nu ne schimbă. Suntem şi vom fi la fel de prietenoşi şi deschişi cum am învăţat acasă. Programul zilei a fost complex. Copiii au recitat poezii, au cântat şi au dansat sub o ploaie de bule de săpun. Cei mai măricei au participat la un concurs de ghicitori, la care au avut posibilitatea să câştige cărţi, creioane şi jucării. Nu au lipsit şi desenele de pe faţa copiilor. Aceştia erau unul mai mândru şi mai fericit decât altul. Momentele frumoase au fost surprinse în fotografii profesionale, serviciu oferit celor prezenţi absolut gratuit.

–Aţi fost cea care a fixat acele momente. Ce s-a văzut prin prisma obiectivului?

–Copiii erau extrem de bucuroşi, şi-au făcut noi prieteni cu care se distrau. Părinţii la început erau mai rezervaţi, pentru că erau puţini care se cunoşteau între ei în afara spaţiului virtual. Dar mai apoi au început să comunice şi s-a creat o atmosferă plăcută. Deşi în Franţa există o varietate mare de locuri de distracţii pentru copii, mulţi dintre părinţi au ţinut să fie neapărat prezenţi la acest eveniment.

Irina Mârzac: „Mămicile au venit cu genţile pline cu prăjituri”

–De ce aţi ales să veniţi la această sărbătoare?

– Am venit cu familia să ne distrăm. Am invitat şi prieteni. Mergem deseori cu copiii la diverse activităţi pentru ei, dar Ziua Copiilor e o dată pe an, e o tradiţie cu care am crescut şi pe care aş vrea să o transmit şi copiilor mei. Asemenea întâlniri unde am putea cunoaşte şi alţi conaţionali se organizează rar. De aceea, nu am vrut să ratăm ocazia. Toţi cei prezenţi s-au arătat deschişi şi amabili. Copiii s-au amuzat şi au schimbat jucăriile între ei. Cu toţii au avut cadouri. Până la urmă s-a format o ambianţă familială.

–Cât de importantă este organizarea acestor evenimente în diasporă?

–Vital. Primordial. Nu ne-am pierde tradiţiile cu care am crescut, ci dimpotrivă, le-am perpetua. În cadrul acestor evenimente putem întâlni cunoştinţe mai vechi, putem să ne facem altele noi, să găsim cumetri şi prieteni, să schimbăm experienţe, să ne ajutăm cu sfaturi. Astfel, lărgim comunitatea noastră, a moldovenilor. Pe lângă jocuri şi activităţile organizate, cei prezenţi au avut posibilitatea să îşi alinte papilele gustative. Mămicile care se pricep la arta gătitului au venit cu genţile pline cu prăjituri şi torturi. Printre toate bunătăţile nu puteai să nu observi şi trei torturi decorate în culorile tricolorului R. Moldova.

Inga Sprâncean: „Nu am putut lipsi de la eveniment”

–Cu ce aţi bucurat părinţii şi copiii prezenţi la sărbătoare?

–Împreună cu cumnata mea, Nadejda, am decis să realizăm un candy bar, adică o masă cu donuts colorate. Apoi, mi-a venit ideea să fac şi trei torturi mici, decorate în roşu, galben şi albastru, culori ce reprezintă ţara noastră. De câţi ani sunt în Franţa, nu am mai participat la o sărbătoare dedicată copiilor. Fiind mămică a doi copii, nu am putut lipsi de la un asemenea eveniment. Pe această cale, le mulţumesc mult organizatorilor.

***

La sărbătoare a fost organizat şi un târg de lucrări confecţionate manual de mămicile care stau cu copiii acasă. La mare căutare au fost păpuşile tricotate, diverse accesorii brodate pentru copii şi adulţi.

Responsabilele de eveniment spun că au organizat pentru prima dată o asemenea sărbătoare şi vor să facă din aceasta o tradiţie, pentru că este încă un mijloc de a lărgi comunitatea moldovenilor stabiliţi în Franţa.

Ecaterina ŢURCAN HACINA, Franţa