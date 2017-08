Localnicii şi migranţii aduc apă curată în satele R. Moldova

Ecaterina Chiciuc are 60 de ani şi trăieşte în satul Slobozia Mare de când s-a măritat, la 20 de ani. În tot acest timp, Ecaterina a adus apă pentru treburile casnice de la fântâna de pe strada vecină. Fiica şi nepotul său au împărtăşit aceeaşi soartă. În comunităţile rurale, femeile, pe lângă alte treburi, au şi responsabilitatea de a aduce apă pentru necesităţile casnice.

Slobozia Mare este un sat din sudul Moldovei, situat la peste 200 km de Chişinău. Pentru majoritatea locuitorilor, legumele şi păsările crescute în gospodărie sunt principala sursă de hrană. Tocmai de aceea, distanţa mare de la sursele de apă a fost întotdeauna o mare problemă.

Deşi opt din zece săteni au apă la robinete, calitatea acesteia este îngrijorătoare. Din cauza ţevilor vechi, apa este ruginită şi murdară, iar concentraţia de metale este mult peste normă. Cei care nu au apă la robinete strâng fiecare strop de ploaie în vase mari pentru a o folosi la treburile casnice. Însă, aceasta nu este deloc o soluţie eficientă.

Setea de apă – consolidează eforturile

La fel ca majoritatea satelor din Moldova, Slobozia Mare a pierdut din cauza migraţiei mai mult de 10% din locuitori. În multe cazuri, sătenii au găsit locuri de muncă mai bine plătite în străinătate, remitenţele constituind cea mai importantă sursă pentru existenţa celor rămaşi acasă.

Acum, PNUD Moldova a venit cu o iniţiativă care, cu finanţarea Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Cooperare, consolidează eforturile rezidenţilor şi migranţilor, pentru a amplifica vocile locale şi a identifica soluţii practice la problemele persistente.

În Slobozia Mare, locuitorii şi migranţii şi-au unit eforturile, formând o asociaţie de băştinaşi, acum un ONG înregistrat oficial. Unul dintre primele lucruri pe care ONG-ul le-a făcut a fost să îşi asume soluţionarea problemei apei potabile, considerată de comunitate o provocare ce necesită rezolvare urgentă.

Aşa a început prima campanie de colectare de fonduri pentru comunitate. În curând, primăria şi Asociaţia de băştinaşi s-au adresat sătenilor şi migranţilor, solicitând contribuţii.

Oamenii s-au implicat rapid. În doar trei luni, peste 100 de originari au donat aproape 5000 de euro. Suma a fost completată cu 2.000 de euro alocaţi de administraţia locală şi un grant de 20.000 de euro oferit de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare.

În decurs de o lună, o companie selectată prin licitaţie publică a realizat lucrările necesare, săpând şi schimbând ţevile vechi.

Unii dintre locuitorii satului chiar s-au oferit voluntar să-i ajute pe muncitori şi au săpat canale din stradă până în curţi.

În cazul satului Slobozia Mare, crowdfundingul a fost un experiment care şi-a demonstrat pe deplin eficienţa.

„Când am văzut apă de la robinet în ogradă, am plâns”

Aculina Gîrneţ, în vârstă de 82 de ani, are pentru prima dată în viaţă apă la robinetul din curtea casei.

“Când am văzut apă de la robinet în ogradă, am plâns. Am construit această casă şi am crescut trei copii. Vă puteţi imagina cât de multă apă am cărat pentru mâncare, spălat şi alte nevoi, de-a lungul anilor”, spune ea.

Nepoata Ecaterinei, Violeta Tulum, spune: “Nu-mi pot imagina cât de grea a fost viaţa bunicii şi mamei mele”.

Se pare că, în viaţa Violetei, imaginea femeilor care aduc apă cu găleata va deveni doar o amintire.