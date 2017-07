„— Ştii ce găseşti în ţara sfân­tă? O lume nouă. Un om care nu avea o casă este aco­lo stă­pâ­nul ora­şu­lui, iar cel care a fost stă­pâ­nul unui oraş, cerşeş­te într-un colţ. Aco­lo, la sfârşi­tul lumii, nu eşti ceea ce te-ai năs­cut, dar ceea ce ţi-a fost dat să devii.

— Tre­bu­ie să-mi găsesc ier­ta­rea. Asta e ceea ce caut eu.”

Îmi amin­tesc şi azi când am auzit pri­ma oară aces­te cuvin­te. Sunt din fil­mul “Rega­tul ceru­lui”, pro­iec­tat pe mari­le ecra­ne în 2005. Pe atunci, părinţii şi rude­le deja pre­gă­teau acte­le pen­tru a imi­gra în Isra­el. Eu nu am vrut să plec. Am încer­cat să rămân aca­să, să lupt pen­tru ceea ce cre­deam, să nu renu­nţ la prin­ci­pi­i­le şi valo­ri­le după care îmi con­du­ceam via­ţa. Dar pri­mul an de Uni­ver­si­ta­te în Mol­do­va mi-a afec­tat grav cre­dinţa. Cre­dinţa că bine­le mereu va învin­ge răul; cre­dinţa că oame­nii nedre­pţi vor fi pedep­si­ţi după merit; cre­dinţa că prin mun­că asi­duă ne putem asi­gu­ra un vii­tor decent. Coru­pţia la fie­ca­re pas, cumă­tris­mul, sis­te­mul sovi­e­tic de pre­da­re – toa­te astea mi-au dat un impuls să accept pro­vo­ca­rea vieţii şi să mă ală­tur sute­lor şi mii­lor de emi­granţi care ple­cau în Isra­el. Am venit şi eu în Ţara Sfân­tă pen­tru a-mi găsi cre­dinţa. Unde, în altă par­te, aş mai putea să o găsesc dacă nu în Ieru­sa­lim?

Din pri­me­le zile am înce­put pre­gă­ti­ri­le pen­tru a stu­dia la Uni­ver­si­ta­tea din Ieru­sa­lim. Puteam ale­ge ori­ce alt oraş şi ar fi fost mult mai sim­plu, dar ini­ma şi intui­ţia îmi spu­neau să aleg doar Ieru­sa­li­mul. Acest oraş este într-adevăr unic. Mă întreb dacă voi găsi cuvin­te pen­tru a vă putea reda şi vouă emoţi­i­le pe care le tră­ieşti aici. E un oraş din pia­tră albă, în care se întâl­nesc cele trei mari reli­gii ale lumii: iudais­mul, isla­mis­mul şi cre­ş­ti­nis­mul. La ora 5 dimi­nea­ţa, auzi rugă­ciu­ni­le musul­ma­ni­lor. La ora 8, se aud clo­po­te­le bise­ri­ci­lor. Vineri sea­ra şi la săr­bă­tori, auzi cân­te­ce­le de rugă­ciu­ne ale evre­i­lor, îi vezi aprin­zând lumâ­nări tra­di­ţio­na­le. Ora­şul vechi al Ieru­sa­li­mu­lui este împre­j­mu­it de un zid îna­lt de pia­tră. În inte­ri­or, se află locu­ri­le sfin­te pen­tru cele 3 reli­gii. De ace­ea este împân­zit de turi­şti, pele­rini, local­nici, regi sau oameni sim­pli, toţi cau­tă ceea ce am cău­tat şi eu – cre­dinţa. Mă veţi între­ba dacă am găsit-o, până la urmă. Vreau să cred că da. Atunci când stai pe scă­ri­le de pia­tră şi pri­veşti la Bise­ri­ca Sfân­tu­lui Mor­mânt, începi să rea­li­zezi lucruri la care nu te-ai gân­dit vreo­da­tă. De exem­plu, vezi mii­le de oameni care stră­bat jumă­ta­te de lume pen­tru a aprin­de o lumâ­na­re şi a se ruga pen­tru pace. Oame­nii cer ier­ta­rea păca­te­lor şi pro­mit să fie mai buni pe vii­tor. Mulţi ies de la Gol­go­ta cu lacri­mi în ochi. Şi cu spe­ranţă. Spe­ranţă că rugi­le lor vor fi ascul­ta­te. Spe­ranţă că va fi pace pe pământ. Spe­ranţă că bine­le va învin­ge răul. Eu mă plân­geam mereu că în Mol­do­va e prea mare coru­pţia şi nedrep­ta­tea. Şti­ţi ceva? Coru­pţie este şi în alte sta­te, inclu­siv în Isra­el. Nu ai cum să fugi de nedrep­ta­te, ori­un­de ai ple­ca în lume. Poţi însă să înce­tezi tu să faci nele­giu­iri. Să fii mai bun cu oame­nii şi ani­ma­le­le din jur. Să nu dai mită şi să nu minţi, chiar dacă pe moment asta îţi adu­ce numai rău. Să nu cau­ţi mereu bogă­ţii şi pute­re, pen­tru că, până la urmă con­tea­ză dra­gos­tea pe care ai răspândit-o în jurul tău, şi nu pozi­ţia pe care ai ocupat-o în lume.

Mulţi vor spu­ne că sunt o nai­vă şi nu văd rea­li­ta­tea din jur. O văd, une­ori chiar mult prea bine. Într-adevăr, via­ţa în Mol­do­va nu e deloc uşoa­ră, pre­cum nu e uşor să rămâi drept, atunci când în jurul tău e atâ­ta nedrep­ta­te. Însă aşa pre­cum am lup­tat în Isra­el, aşa voi lup­ta şi în Mol­do­va. Dacă am reu­şit într-o ţară stră­i­nă, de ce nu aş reu­şi aca­să? Acum va fi alt­fel. Pen­tru că mi-am recă­pă­tat cre­dinţa. Iar asta e ceea ce am cău­tat de la bun înce­put.

Adelina Suruceanu, Ashdod, Israel