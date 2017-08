Hora din Moldova, jucată pe pământ canadian

Am învăţat multe pe parcursul vieţii, învăţăm zi de zi lucruri noi şi această învăţare continuă este una firească. Aşa, acumulăm idei, concluzii, realizări noi în mintea noastră în orice minut al zilei. Fără a ne da seama, creierul nostru îşi umple golurile cu lucruri banale sau mai puţin banale, importante sau fără vreun rost. De 8 ani sunt la Calgary, Canada. Aici am văzut cum creşte comunitatea de moldoveni şi am avut iniţiativa de a participa mai activ la acest ansamblu de evenimente cu şi pentru moldoveni. La îndemnul preşedintei Asociaţiei Comunităţii Moldovenilor din Calgary, Victoria Bogdănaş, fac parte şi din grupul de dans, constituit oficial în februarie 2017. Suntem 7 originare din Moldova şi România, Olesea Vasiliev, Victoria Bogdănaş, Ludmila Grama, Simona Radu, Oana Cutlac, Adriana Carpo şi autoarea acestui text. O seară pe săptămână o dedicăm dansului popular. În trecutul fiecăreia dintre noi, dansul vine din viaţa de zi cu zi, din şcoală, grădiniţă sau evenimente de familie. Doar Olesea a avut o minicarieră de dansator, ea a şi devenit instructoarea grupului de dansuri populare „Doina”.

Astfel, ne-am propus să le demonstrăm celor din Calgary de unde vin moldo-românii prin prisma unei hore – „Hora din Moldova” de Nelly Ciobanu. Acest dans a devenit „popular” în Calgary, debutând pe 8 august 2017, de „Heritage Day” („Ziua Moştenirii”), sărbătoare naţională în Canada. Evenimentul a avut loc în inima oraşului, pe scena din Olympic Plaza Park, vizavi de sediul primăriei. Ideea de a organiza un ansamblu de dans cu specific popular îi aparţine Victoriei Bogdănaş, cofondatoare şi preşedintă a Asociaţiei Comunităţii Moldovenilor din Calgary, care activează din 2014. Ca structură organizatorică, Asociaţia are cinci directori de bord şi voluntari implicaţi în organizarea evenimentelor pentru comunitatea moldovenilor din Calgary şi din împrejurimi, cum ar fi Ziua Independenţei şi a Limbii Române, Ziua Vinului, Paştele, Revelionul. Nevoia unei asociaţii a moldovenilor s-a făcut simţită odată cu creşterea numărului de imigranţi din Moldova. Anul 2017 se face remarcat prin crearea ansamblului de dans „Doina” şi prin participarea la numeroase reprezentaţii de „Heritage Day”. Evenimentul a adunat spectatori multinaţionali, România şi Moldova fiind cele mai răsplătite cu aplauze şi felicitări înainte şi după evoluţia în scenă. La aceste evenimente mândria pluteşte în aer, iar inima devine cât o pâine.

Pentru a face posibilă organizarea repetiţiilor, biblioteca din Calgary, care are peste 20 de filiale, oferă săli pentru diferite evenimente publice. Am rezervat cea mai spaţioasă sală pentru practicile noastre săptămânale la două dintre filialele bibliotecii, acestea fiind un punct de mijloc pentru noi. Eram nevoite să parcurgem 20-30 km pentru a ajunge la locul destinat, pe orice vreme. Distanţa mare de Moldova a cauzat întârzierea costumelor naţionale personalizate şi executate în ţară, dar asta nu ne-a oprit din joc. O ie, pe care o avea fiecare, o floare roşie în păr, un brâu la mijloc şi o fustă care lua în volum în cercul horei au dat accentul specific naţiunii şi provenienţei noastre. Aşa am primit de la părinţi, bunici şi străbunici datina străbună şi aşa o transmitem mai departe generaţiei tinere. Prin noi, iar mai apoi prin copiii noştri, creştem speranţa continuităţii tradiţiilor româneşti, diversificării şi răspândirii lor la scară largă. Am învăţat că lupta pentru a ne face remarcaţi se câştigă cu eforturi consolidate, iar asta îţi aduce o fericire de nedescris şi împăcare în suflet.

Comunitatea Moldovenilor şi a Românilor din Calgary îi este recunoscătoare artistei Nelly Ciobanu pentru piesele sale, care adaugă o valoare nepreţuită moştenirii moldovenilor, în special pentru piesa „Hora din Moldova”, în cele două limbi, română şi engleză, care a răsunat şi în oraşul Calgary, provincia Alberta din Canada, pe 8 August 2017.

Lilia Sturza, Calgary, Canada