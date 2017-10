Ne-am reîntors acasă pentru a încheia cu succes ceea ce în luna aprilie a anului curent am numit proiectul „Diaspora înverzeşte Moldova”. În urma calamităţii naturale din 21 aprilie pentru a-i ajuta pe cei de acasă, noi, cele „cinci fete de la Roma”, Diana Sandu, Natali Mocanu, Lilia Lebada, Nina Spoitoru şi eu, Cristina Pruteanu, împreună cu prietenele noastre din Roma, dacă vă mai amintiţi, am gătit sarmale şi plăcinte, pe care le-am vândut în parcarea „Tor di Vale” (mica Moldovă).

După zile de fugă de la un producător de copaci fructiferi la altul, pe la Moldsilva, în căutarea copacilor decorativi, şi după 800 km parcurşi prin Ţărişoara noastră, acum suntem enorm de fericite să vă spunem ce am reuşit să facem. Cei care au beneficiat au fost satul Taraclia, raionul Căuşeni, unde am donat copăcei decorativi pentru realizarea unui parc în curtea Azilului de bătrâni, Centrul pentru copii cu dizabilităţi din Cahul, unde deja copiii, împreună cu doamnele asistente, au sădit copăcei fructiferi, satele Manta şi Colibaşi din raionul Cahul, satul Puhoi, raionul Ialoveni, şi satul Ghetlova, raionul Orhei, unde am donat copăcei fructiferi pentru familii socialmente vulnerabile. În satul Cimişeni, raionul Criuleni, am donat copaci pentru cantina socială din curtea Bisericii. Am fost şi pe la Mănăstirea Condriţa din raionul Hâncesti. În curând, în satul Brânza vor ajunge câteva plante de magnolie, pentru înfrumuseţarea curţii grădiniţei şi şcolii.

Prin acest mesaj, le mulţumim mult tuturor celor care ne-au fost alături, donând cu încredere în noi: Mariana Mândrescu, Aurelia Umaniuc, Natalia Nicoara, Asociaţia ASSO Moldave şi Tatiana Nogailic, Stela Balan, Elena Lungu, Elena şi Denis Baranovschi, Iulia Gavdiuc, familia Adomnicăi. Vom continua acest proiect. În curând, la Grădina Botanică din Chişinău, vom încerca să realizăm un mic parc al Diasporei.

Cristina Pruteanu