Cum am scos Moldova de pe Bucket List

Sâmbăta trecută am făcut un picnic la noi acasă. Am invitat scriitorii mei americani la un pahar de vorbă cu vin roșu Ménage à trois (foarte franțuzesc) și vin alb de Pinot Grigio (foarte italian). Deci, stăm la soare, pe verandă, alături de un grill cu carne coaptă și un somon din cuptor, copt cu ceapă, usturoi, mărar și lămâie. Cum fără usturoi și mărar?

Americanii mei, scriitori fiind, s-au aprins la vorbă: când trebuie să pui virgula înainte de „și”? Părerile s-au împărțit. Ce este conceptul „save the cat”? Atunci când dezvolți personajul principal, pe care vrei să-l faci simpatic, descrii o scenă când personajul, spre exemplu, salvează o pisică din fața unei mașini care merge cu viteză. Și uite, în acest moment, descoperim una din trăsăturile minunate ale caracterului – compasiunea. OK. Am învățat ceva nou! Când colo, Mary propune: „Vreți să jucăm în Bucket List?”/„Ce este Bucket List?/„Când faci planuri pe care vrei numaidecât să le realizezi înainte de a muri, adică before you hit the bucket, cum se zice în America. Ce aveți pe lista aia, ce ați făcut deja ori ce mai vreți să faceți? Cel care spune cel mai interesant, câștigă. Eu, de exemplu, vreau să mă duc la Roma, măcar o dată în viață”.

„Dar eu deja am una împlinită”, spune Joyce. „La 50 de ani am sărit cu parașuta. Toată viața am vrut s-o fac și, în sfârșit, am reușit anul trecut. Dar a fost tare strașnic și nu cred că mă duc din nou. Dar o să am amintiri pe toată viața”. Și uite-mi vine rândul mie: „Pentru mine, visul meu de pe Bucket List s-a împlinit ieri, vineri, pe 15 iunie 2019”, le zic. „Am crezut că mor și nu mai văd Moldova liberă, scăpată de oligarhie și cu un guvern democratic normal. Și uite, după 30 de ani, balaurul e învins. Datorită oamenilor de acasă, care au luptat, care nu s-au lăsat speriați, în ciuda hărțuirilor și a condițiilor inumane. Oameni de care voi habar nu aveți – politicieni cu nume străine, jurnaliști de la ziare care nu vă sunt cunoscute ori organizații civice de care niciodată n-ați auzit. Dar pe care noi îi cunoaștem: ZdG, TV8, Watchdog. Așa că azi scot Moldova de pe Bucket List. Sus paharul pentru Moldova! Nu eu, ci întreaga Moldovă a câștigat concursul!”

De la mine mai spun: Moldova, de mulți ani, sunt mândră de tine pentru prima dată. Ironia este că anul acesta am scos Moldova de pe Bucket List, dar încă mai am America pe lista asta pe încă doi ani, până îl votăm pe Trump afară din Casa Albă. Voi acum sunteți inspirația noastră, a celor care luptă pentru democrație în America. Sus paharul, pentru Moldova! Sus paharul!

Irina VanPatten

