Mă numesc Lili­a­na Stra­tu­lat și mun­cesc în Ita­lia de 11 ani. Acum locu­iesc în subu­r­bia Vene­ți­ei. Vineri, 16 iunie, am luat par­te la pro­tes­tul împo­tri­va schim­bă­rii sis­te­mu­lui elec­to­ral din R. Mol­do­va, des­fă­șu­rat aici, la Vene­ția. Scriu aces­te rân­duri pen­tru ca și cei de aca­să să afle cum stau lucru­ri­le și de ce am par­ti­ci­pat la pro­test. Nu cred că mai e nevo­ie să vă zic că noi, cei ple­cați de aca­să, nu sun­tem nepă­să­tori. Sun­tem nu doar îngri­jo­rați, ci pro­fund indig­nați și dez­gus­tați de ceea ce se întâm­plă în R. Mol­do­va. Tot­o­da­tă, sun­tem deter­mi­nați să ne aju­tăm baș­ti­na pe toa­te căi­le posi­bi­le. A fost impor­tant să demon­străm că vă sun­tem ală­tu­ri, orga­ni­zând un pro­test în ora­șul unde a avut loc apro­ba­rea de către Comi­sia de la Vene­ția a avi­zu­lui pri­vind schim­ba­rea sis­te­mu­lui elec­to­ral din R. Mol­do­va.

Ofi­ci­al, Mol­do­va decla­ră că mer­ge pe calea inte­gră­rii euro­pe­ne. Acest tra­seu, în esen­ță, înseam­nă dezvol­ta­rea demo­cra­ți­ei. Deci, în acest con­text, R. Mol­do­va este obli­ga­tă să res­pec­te anu­mi­te reguli comu­ne sta­bi­li­te în UE: să nu se aba­tă de la prin­ci­pii, care sunt, de fapt, nucle­ul spa­ți­u­lui euro­pean. Comi­sia de la Vene­ția este acel organ de con­si­li­e­re care aju­tă țări­le post­so­ci­a­lis­te ca „regu­li­le jocu­lui” să fie imple­men­ta­te cât mai adec­vat. Aș mai amin­ti că guver­nan­ții noș­tri au și pro­mis că vor aștep­ta mai întâi rezul­ta­tul exa­mi­nă­rii pro­iec­tu­lui de către Comi­sia de la Vene­ția, apoi vor recur­ge la votul în Par­la­ment. Dar nu a fost să fie.

După cum bine știți, pe 5 mai, curent, Par­la­men­tul R. Mol­do­va, cu majo­ri­ta­tea votu­ri­lor, a apro­bat în pri­ma lec­tu­ră pro­iec­tul de lege pri­vind schim­ba­rea sis­te­mu­lui elec­to­ral în unul mixt. Lip­siți de one­s­ti­ta­te cum sunt, nu se mai țin de nicio pro­mi­siu­ne, ci fac tot ce este posi­bil pen­tru a rămâ­ne la pute­re cu ori­ce preț. Bănu­iesc că ast­fel au cre­zut că vor reu­și să ara­te că, de fapt, legea pro­pu­să de ei se bucu­ră de un con­sens larg atât în Par­la­ment, cât și în soci­e­ta­te. Nu mai zic de mani­pu­lă­ri­le cu pro­pu­ne­rea sis­te­mu­lui uni­no­mi­nal, ca, până la urmă, să fie votat cel mixt. Prin asta ei, chi­pu­ri­le, au ară­tat că au și cedat, ascul­tând și de „opo­zi­ție” și, prin urma­re, au ales o cale de mij­loc.

Per­so­nal, sunt sufo­ca­tă de acest ipo­crit, inso­lent și vul­gar tea­tru al absur­du­lui. Nu mai pot tole­ra ca uzur­pa­to­rii pute­rii să-și bată joc în aşa hal de o țară întrea­gă! Ide­ea de a pro­tes­ta aici, la Vene­ția, ni s-a părut sim­bo­li­că, fiind larg împăr­tă­și­tă, deo­a­re­ce ne vizea­ză în cel mai direct mod, or sis­te­mul mixt dez­a­van­ta­jea­ză ale­gă­to­rii de pes­te hota­re. Nu putem accep­ta aceas­tă ati­tu­di­ne față de noi, întru­cât sun­tem și noi cetă­țeni cu drep­turi ega­le ai aces­tei țări! Ține de dato­ria noas­tră să ne expri­măm opi­ni­i­le, să lăr­gim câm­pul dis­cu­ți­i­lor, să ne stri­găm dez­a­cor­dul. Aces­tea au fost moti­ve­le ini­ția­ti­vei noas­tre.

Aș vrea să vă vor­besc și des­pre par­tea prac­ti­că a pro­tes­tu­lui nos­tru, pre­cum și des­pre reac­ția la aceas­tă acțiu­ne. Tin­zând să ne dedi­căm trup și suflet bine­lui comun, abia afla­tă data și adre­sa sediu­lui întru­ni­rii Comi­si­ei de la Vene­ția, am și între­prins măsu­ri­le nece­sa­re. Ne-am mobi­li­zat, ne-am încu­ra­jat reci­proc, am rezol­vat pro­ble­me­le biro­cra­ti­ce. Este ușor de scris, dar nu e ușor de rea­li­zat acești paşi. Dacă pui și fac­to­rul „la ce-mi tre­bu­ie, eu mi-am cre­at deja con­for­tul”, trea­ba devi­ne ire­a­li­za­bi­lă.

Noi însă nu ne lăsăm seduși de bunăs­ta­rea rela­ti­vă în care tră­im, ci facem pașii noș­tri modești, dar hotă­râți. Facem pași con­form posi­bi­li­tă­ți­lor noas­tre, ca după să fim „dezmi­er­dați” de către „bine­vo­i­tori” în pri­vin­ța numă­ru­lui mic, de par­că numă­rul ar fi întot­dea­u­na esen­ți­al pen­tru a trans­mi­te un mesaj corect. Le-aș spu­ne aces­tor împroș­că­tori de noroi să-și încer­ce pute­ri­le în obți­ne­rea unei auto­ri­zări pen­tru des­fă­șu­ra­rea unei mani­fes­tări publi­ce într-un ter­men res­trâns, în locuri de impor­tan­ță stra­te­gi­că pen­tru ser­vi­ci­i­le de secu­ri­ta­te, asumându-şi ris­cul de pedeap­să pena­lă pen­tru ten­ta­ti­va de a influ­en­ța deci­zia unui organ euro­pean, apoi să iro­ni­ze­ze pe sea­ma acțiu­ni­lor dias­po­rei și a numă­ru­lui mic de repre­zen­tanți.

Întru­ni­rea Comi­si­ei de la Vene­ția a avut loc într-o zi lucră­toa­re, când majo­ri­ta­tea dori­to­ri­lor de a mani­fes­ta e la mun­că și a coincis cu gre­va gene­ra­lă a lucră­to­ri­lor din trans­port, iar aceas­ta înseam­nă depla­sa­re spre Vene­ția la limi­ta impo­si­bi­lu­lui. Mesa­jul nos­tru a tre­cut, indi­fe­rent de fac­to­rul nume­ric. Sau, dacă se umplea Vene­ția de mol­do­ve­ni dis­pe­rați, era sa ajun­gă mai les­ne la ure­chi­le astu­pa­te ale oli­gar­hi­ei mol­da­ve? Dată fiind aro­gan­ța cu care se abor­dea­ză avi­zul Comi­si­ei, nu cred că am fi putut influ­en­ța prin număr.

Ne vom strân­ge mulți și gălă­gi­oși, poa­te, pen­tru a salu­ta pe măsu­ră insta­u­ra­rea în sca­un pen­tru meri­te ine­s­ti­ma­bi­le a lui Ale­xan­dru Tăna­se – amba­sa­dor de drep­ta­te și Con­sti­tu­ţie! Ges­tul nos­tru a fost unul sim­bo­lic – am ales podul Con­sti­tu­ți­ei din Vene­ția, am îmbră­cat scum­pe­le noas­tre hai­ne tra­di­țio­na­le, am flu­tu­rat dra­pe­lul nos­tru sfânt – totul în nume­le ace­lei păr­ți a Dias­po­rei care împăr­tă­șeș­te ace­leași idei cu noi.

Am mers prin Vene­ția cu pan­car­te­le noas­tre de dure­re, am res­pec­tat cerin­țe­le ama­bi­le ale oame­ni­lor legii de a nu pro­vo­ca neîn­țe­le­geri în fața sediu­lui Comi­si­ei de la Vene­ția, ne-am expri­mat dolean­țe­le prin meto­de­le acce­si­bi­le nouă – prin aceas­ta am rea­li­zat ce ne-am pro­pus. Ne-am mai dori un lucru: dragi „bine­vo­i­tori”, în loc să ne pri­viți cu supe­ri­o­ri­ta­te și să ne lua­ţi în zefle­mea, ar fi mai bine să accep­ta­ţi o dis­cu­ție con­struc­ti­vă și baza­tă pe tole­ran­ță. Hai­deți să creăm o atmosfe­ră civi­li­za­tă pen­tru dis­cu­ție, fără a batjo­cori ini­ția­ti­ve, opi­nii, acțiuni.

Liliana Stratulat, Italia