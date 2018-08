Piesele vechi de calculator capătă viaţă nouă în atelierul Carolinei Portărescu, o tânără din oraşul Orhei. Ea confecţionează cercei, brăţări şi inele din scheme şi plăci de calculator, iar marfa o vinde nu doar în ţară, dar şi peste hotare. Şi pentru că munca pe care o face este extrem de minuţioasă, îi sunt de mare folos utilajele pe care le-a procurat dintr-un grant oferit de Uniunea Europeană.

Carolina creează bijuterii de când se ţine minte, dar nu s-a gândit să aibă o afacere în acest domeniu. Aşa că a făcut o facultate de filologie în România, iar după absolvirea acesteia a lucrat traducătoare de engleză. Pasiunea pentru lucrurile făcute de mână a învins însă în perioada când se afla în concediul de maternitate cu primul copil. „Aveam un sac de coji de nuci de cocos şi îmi părea rău să le arunc, aşa că am decis să le reciclez. Am şlefuit suprafaţa nucii cu un instrument pe care l-am găsit în garajul tatei, am rotunjit şi colorat, iar ceea ce a rezultat a fost o broşă”, povesteşte femeia.

Primul succes i-a dat curaj, astfel încât Carolina a continuat să facă bijuterii din ce în ce mai sofisticate. La câţiva ani distanţă a ajuns să utilizeze scheme şi plăci de calculator – materiale pe care niciun alt meşter artizan din ţara noastră încă nu le foloseşte la confecţionarea bijuteriilor. Ideea i-a venit când a găsit câteva plăci în magazinul fratelui său. „Erau atât de frumos colorate – în verde, galben, albastru, încât m-au fascinat din prima. Mi s-au asociat cu un oraş văzut din spaţiu”.

Era decisă să le transforme în bijuterii, dar nu ştia cum anume să decupeze bucăţile de metal, astfel ca să le dea forma dorită. Problema cea mai mare era că nu avea instrumente, iar soluţia a găsit-o tot în garajul tatei, încercând să lucreze cu două polizoare unghiulare. A durat luni în şir ca să înveţe a tăia bucăţile de placă, iar provocarea era că nu ştia niciodată dacă va obţine sau nu rezultatul pe care îl aştepta.

Mai târziu a adunat bani ca să cumpere un instrument profesionist, dar acesta s-a dovedit a fi contrafăcut. „La un moment dat, în timp ce lucram, a sărit un detaliu din el, aşa că l-am aruncat pur şi simplu la podea, aşa cum era, conectat la priză”, mărturiseşte Carolina.

Banii europeni au ajutat-o să îşi dezvolte afacerea

Şansa de a avea un atelier dotat cu instrumentele moderne i-a venit din partea Programului „Susţinerea măsurilor de promovare a încrederii”, finanţat de UE şi implementat de PNUD.

Şi dacă afacerea hand-made s-a născut odată cu primul copil, reorganizarea acesteia s-a produs în timp ce se afla în concediu de maternitate cu cea de-a doua fiică. Pentru a obţine grantul s-a înscris la un concurs la care au participat sute de tineri de pe ambele maluri ale Nistrului. Carolina este convinsă că a reuşit să câştige datorită faptului că are o afacere inedită, dar şi planului de afaceri bine argumentat. Cu banii obţinuţi, peste 100 de mii de lei, a cumpărat un întreg arsenal de instrumente, 13 la număr, dar şi stative, accesorii, tot felul de lame de tăiat, şlefuit şi găurit.

Englezii au făcut o adevărată pasiune pentru creaţiile Carolinei

Instrumentarul nou, dar şi cunoştinţele pe care le-a obţinut la instruirile organizate de proiect i-au permis să îşi dezvolte considerabil afacerea. Astfel, timpul în care confecţionează o bijuterie s-a redus, iar volumul de producere a crescut constant. Acum antreprenoarea îşi vinde marfa nu doar în ţară, dar şi peste hotare. Creaţiile ei au ajuns deja în SUA şi Danemarca. Cei mai mulţi fani îi are însă în Marea Britanie, de unde îi vin numeroase comenzi.

Şi o bună parte din materia primă o obţine tot de la cei care îi apreciază creaţiile, dar şi de la oameni cărora le pasă de mediul ambiant şi nu ştiu altă cale de a recicla computerele vechi. „Primesc plăci chiar şi de peste hotare şi oamenii îmi spun clar ce tip de bijuterii să confecţionez din ele”.

Pe viitor vrea să îşi lărgească afacerea astfel încât să deschidă un punct de colectare a deşeurilor electronice, care să includă şi transportarea acestora la puncte speciale de reciclare.

Actualmente, Carolina produce nu doar bijuterii, dar şi portmonee, brelocuri, semne de carte şi multe alte obiecte de diferite forme şi culori. În afară de aceasta, tânăra mai are şi o afacere în domeniul cosmeticelor bio.

Carolina Portărescu este una din cei peste 70 de tineri de pe ambele maluri ale râului Nistru care au obţinut granturi europene în valoare de până la 13.500 de euro pentru a-şi crea sau dezvolta o afacere. Mai mult, tinerii au beneficiat şi de serviciile unor consultanţi personali care, timp de 14 luni, i-au ajutat să-şi gestioneze cât mai eficient businessul.

Programul finanţat de Uniunea Europeană „Susţinerea măsurilor de promovare a încrederii”, realizat de PNUD, contribuie la consolidarea încrederii între locuitorii ambelor maluri ale râului Nistru prin implicarea reprezentanţilor mediului de afaceri, comunităţilor locale şi ai societăţii civile în proiecte comune de dezvoltare a afacerilor şi infrastructurii sociale.

Natalia Porubin