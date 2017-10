(VIDEO) Agricultură „parcelată” de interese la Vorniceni

După destrămarea colhozului de la Vorniceni, raionul Strășeni, pământul a fost împărţit sătenilor, iar ulterior a ajuns să fie gestionat de așa-numiţii lideri agricoli, care au cumpărat sau au arendat terenurile. Pentru a putea munci mai eficient, cei câţiva lideri au semnat niște înţelegeri prin care au făcut un schimb temporar de terenuri, ca să lucreze suprafeţe mai mari, doar că, spun ei, în ultimii ani, unul dintre proprietari, Gheorghe Ionel, nu mai recunoaște înţelegerile, împiedicându-i, astfel, să-și continue activitatea. Ionel spune însă că nu a făcut schimb de terenuri, ci doar a dat în arendă pământurile sale, iar pentru că liderii nu i-ar fi achitat arenda mai mulţi ani la rând, acum își vrea pământurile înapoi.

În urma desfiinţării colhozului, vornicenenilor le-a revenit câte o cotă-parte de 79 de ari, în care intră teren arabil, vie și livadă. Astfel, parcelele unei cote sunt amplasate în diferite câmpuri din diferite colţuri ale satului, ceea ce complica muncile agricole. Pentru a consolida terenurile, liderii agricoli din sat s-au înţeles, pe cale amiabilă, semnând și niște acorduri, să facă anumite schimburi de terenuri. Ei spun însă că unul dintre proprietari, Gheorghe Ionel, fost primar și consilier local, refuză să colaboreze cu ei și îi împiedică, astfel, să facă agricultură. „Noi am luat aceste pământuri în arendă de la oameni și le-am făcut anumite promisiuni, dar acum trebuie să ridicăm mâinile în sus și să le spunem „noi nu vă mai putem lucra pământul. Duceţi-vă și vă luaţi pământul de acolo de unde se află el împărţit în 6 sau, în unele cazuri, în 10 capete ale satului”, afirmă Anatolie Răscoală, unul dintre lideri, adăugând că majoritatea cotașilor sunt vârstnici care nu mai pot să-și lucreze individual pământul.

„Vrem să se termine odată teroarea asta în satul Vorniceni”

Constantin Tofan, un alt agricultor de la Vorniceni, spune că a făcut un schimb de terenuri cu Gheorghe Ionel, doar că, ulterior, acesta s-a răzgândit, cerând să revină fiecare la terenurile lui. „Ideea noastră, în primărie și în consiliu, e ca noi să consolidăm terenurile, să le comasăm, ca să putem face agricultură performantă. Deci, din start, am mers la înţelegere între noi și, bineînţeles, și cu dumnealui, acordul fiind întărit de către primărie, iar dumnealui ce face? Cu toate că în acordul dat scrie să nu defrișăm, dumnealui peste 2 ani de zile defrișează via care era a mea, vinde parii, ia totul de acolo și astă-primăvară spune: „dar eu nu mai lucrez pământul tău”. A lăsat pârlogite cele 3 ha și se duce la cele 2 ha de vie pe care le-am lucrat eu cu grijă. Nu-i normal așa. Eu înţeleg că este Constituţie, este proprietate privată, dar Constituţia nu-ţi dă voie să-ţi baţi joc de terenurile oamenilor, ca să nu putem face agricultură”, spune Tofan.

Într-o situaţie similară se află și un alt lider agricol de la Vorniceni, Nicolae Triboi. „Dumnealui (Gheorghe Ionel, n.r.) procură cote de prin anii 2000. La început am avut o înţelegere să nu facem parcelare și să nu lucrăm pe cote-părţi, dar la un moment dat, în 2009-2010, el a refuzat, iar în ultimul timp a refuzat categoric și a început singur, samavolnic să parceleze câmpurile. Am în vedere via, livada. Se duce noaptea, marchează fără comisie, fără primar, fără nimic. Pământul lui, care atunci i-a fost repartizat, l-a defrișat, a scos parii și i-a vândut, a tăiat via, copacii, iar acum solicită să-i dăm înapoi pământurile care-i aparţin pe proprietate”, explică Triboi. „Ce e cel mai strașnic pentru noi toţi e că ne-a lăsat până la strânsul roadei. Din primăvară a tăcut, nu și-a marcat parii, nu și-a marcat copacii, iar când a văzut că roada este îngrijită de noi toţi, a început să cheme poliţia și să spună că noi furăm de pe pământurile lui. Noi vrem să se termine odată teroarea asta în satul Vorniceni, să avem o înţelegere, dar el nu merge la niciun fel de discuţii. Nu vrea, se eschivează, fuge. Nu vine la nicio chemare la primărie sau la consiliu. Are doi reprezentanţi prin procuri și îi trimite pe ei”, adaugă Nicolae Triboi.

„După lege da, el îi corect, dar poate că suntem și noi corecţi”

Anatolie Răscoală se plânge și el de aceeași problemă. Acesta spune că Ionel deţine câteva parcele dintr-un câmp de 12 ha pe care el îl gestionează și că, din această cauză, nu poate lucra restul pământului. „La început a mers înţelegerea, acum nu. El cere să-i parcelăm cele 3 ha în terenul consolidat de 12 ha și să-i dăm și cale de acces. Nu putem lucra așa pământul și ne stopează astfel activitatea la toţi. Noi ne înţelegem între noi. Cedăm într-o parte, celălalt coleg cedează în altă parte. Dar el face din asta business, nu a cumpărat cotele ca să facă agricultură. Cumpără și tot așteaptă momentul să vândă la alţii străini mai scump”, explică Răscoală.

„Dumnealui anul ăsta, înainte de roadă, vine și vopsește parii, după care, la cules, vine cu poliţia pe deal și scrie plângere că îi folosim terenul proprietate privată. După lege da, el îi corect, dar poate că suntem și noi corecţi, noi am lucrat. De ce nu a venit la curăţit, la stropit, la toate lucrările pe care le-am făcut în vie să ceară atunci proprietatea lui, nu acum când e de cules?”, se întreabă Anatolie Răscoală.

„Îi trebuie lui sau nu-i trebuie, dar special cumpără mărunţișuri, colţuri, coclauri numai ca să nimerească cât mai mărunţel în sectoarele străine, ca apoi, pentru sectorul ăsta mic, să facă business și să facă niște bani murdari”, afirmă Nicolae Matei, un alt sătean, proprietarul unei gospodării ţărănești.

Vasile Tofan, primarul satului Vorniceni, spune că știe problema agricultorilor, dar că primăria nu poate interveni. „Eu nu cred că Primăria poate să facă ceva. Avem o decizie de consiliu prin care am solicitat să se facă înţelegerile pe timp de iarnă, ca să nu-i afecteze în timpul sezonului. Trebuie să se înţeleagă, să se comaseze, dar primăria, prin lege, nu are atribuţii prin care-i poate obliga să-și schimbe suprafeţele sau să le vândă. Noi doar le ţinem la evidenţă”, declară primarul.

Ionel: „N-am făcut niciun schimb”

Gheorghe Ionel, cel acuzat de consăteni de comportament necolegial, spune că el este, de fapt, cel care a fost înșelat. „N-am făcut eu niciun schimb. Trebuie să fii tâmpit să schimbi o vie tânără pe niște vii de 40 de ani. Ei au luat în arendă pe o perioadă oarecare, dar nici până acum nu se achită cu arenda.Au început a solicita să li se dea actele, care nu erau încă făcute pe fică-mea, care a procurat terenurile. Soţia mea a curăţit, a prășit, a lăstărit, a făcut toate procedurile și într-o bună zi ei s-au vârât abuziv și au început a fura din nou roada de pe terenurile pe care nu le aparţin. Soţia mea a lucrat via în afară de stropit. De stropit dumnealui (Constantin Tofan, n.r.) a spus că stropește, dar să-i vândă poama lui cu preţul real care o să fie la moment. Avem și fotografii când soţia lucra la prășit, cu niște persoane din sat”, afirmă Ionel. Totodată, acesta neagă acordurile de schimb de terenuri și că a defrișat și scos parii din vii. „N-am avut noi niciun acord de schimb. Li s-a dat în arendă pe o perioadă de timp și să achite 50% din ceea ce iese. Fiindcă el nu a achitat arenda pe parcursul a vreo 6 ani de zile, i s-a spus să nu se mai vâre, că o să fie dat la lege, și el abuziv a înșelat-o pe soţia mea. Soţia cu fiică-mea s-au înţeles, eu nu am treabă cu toată asta. Cum să te duci într-o proprietate care nu-ţi aparţine și să investești? Eu am luat de la bancă 600 de mii de lei credit și am procurat terenurile pentru fiică. Eu plătesc la bancă procente și ei nu achită nici arendă, nici nimic. Fiică-mea a procurat, dar eu am luat banii. Am pus casa gaj și i-am procurat terenuri ca să aibă cu ce supravieţui. Ei, dacă găsesc numitor comun, pot să se înţeleagă, eu nu am niciun ar pe mine”, spune Ionel.

Dosarele și cariera politică a lui Gheorghe Ionel

În 2007 Gheorghe Ionel a devenit primar al localităţii din partea Alianţei „Moldova Noastră”, însă nu și-a dus mandatul până la sfârșit, fiind reţinut de organele de drept. Primarul era acuzat că, în schimbul unor sume de până la 4 mii de euro, trimitea ilegal oameni în Italia. În 2009, fiind suspectat și în alte dosare, printre care însușirea ilegală a unor terenuri, Gheorghe Ionel a fugit din sala de judecată, sărind pe fereastra judecătoriei Strășeni. Colegii săi de partid acuzau atunci guvernarea comunistă că i-au deschis dosare politice primarului de Vorniceni. Timp de câteva luni Ionel s-a ascuns în pădurea de la marginea satului și a reapărut abia după plecarea comuniștilor de la guvernare. Ulterior, dosarele care-l vizau au fost încetate. Tot în anii 2008-2009 Ionel a fost anchetat pentru deţinerea ilegală a armelor, dar și pentru trecerea ilegală a frontierei de stat, iar între 2015 și 2016 a figurat într-un dosar de violenţă în familie. A fost achitat însă după ce fiul acestuia și-a retras acuzaţiile.

În 2011 Ionel a candidat la funcţia de primar pe listele Blocului Electoral „Forţa a treia”, însă a pierdut alegerile, devenind doar consilier. Mandatul de ales local i-a fost retras în 2014 pentru absenţa nemotivată de la 3 ședinţe consecutive ale consiliului. În 2015, Gheorghe Ionel a schimbat din nou tabăra politică și a candidat la funcţia de primar din partea Partidului Socialiștilor. A pierdut alegerile și de această dată, devenind însă consilier local, funcţie pe care a deţinut-o până-n februarie 2016, când mandatul i-a fost ridicat, ca și în 2014, pentru absenţa de la ședinţe, locul său fiind ocupat de fiica sa, Renata Ionel.