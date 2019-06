sondaj / PDM în opoziţie, mai bun decât la guvernare?

După ce, pe 7 iunie, a refuzat să recunoască legalitatea noului guvern, pe 14 iunie, PDM a anunţat că trece în opoziţie. „Vom fi în opoziţie cu toţi cei care vor submina indepedenţa, suveranitatea şi integritatea teritorială a R.Moldova, vor încălca Constituţia, legile, vor călca în picioare valorile europene”, a declarat presei preşedintele fracţiunii parlamentare a PDM, Pavel Filip. „Vom fi şi în opoziţie la fel de puternici ca la guvernare”, a scris pe Facebook, Vlad Plahotniuc, iar deputatul PDM, Sergiu Sârbu, a fost şi mai categoric în adresa noii guvernări: „Voi fi foarte dur…Voi fi coşmarul vostru”.

PDM s-a retras de la guvernare şi promite să fie foarte dur în opoziţie. Ce spune Filip? „Aţi promis că veţi fi mai buni decât noi şi noi vom urmări să vedem cum vă ţineţi de cuvânt”. Şi eu cu asta sunt de acord. Promisiunile trebuie respectate. Cred că PDM este pe fază electorală cu aceste declaraţii, având în vedere că acel acord semnat de PSRM şi ACUM este unul temporar. Cel târziu în noiembrie, 2020, când expiră mandatul lui Ig. Dodon, noi vom avea alegeri anticipate. Posibil şi mai devreme… PSRM şi ACUM sunt total diferiţi, ca să poată guverna împreună. Puterea executivă, majoritatea ministerelor, aparţin Blocului ACUM şi mai târziu sau mai devreme vor apare situaţii în care aşa-zişii socialişti vor fi contra anumitor decizii, hotărâri de Guvern, acţiuni… Mai ales la subiectul Transnistriei, al armatei ruse, al limbii şi propagandei ruse, relaţiilor cu România, UE, NATO etc… Şi PDM le va ţine la control pe toate. Democraţii au experienţa unei guvernări – bune, rele, cum a fost, are mâna bătută, în raport cu socialiştii şi, mai ales, cu cei veniţi pe lista ACUM. De aceea PDM se ţine tare în declaraţii. Să vedem de ce sunt buni în opoziţie, că la guvernare i-am văzut.

Oricât de mult s-ar zburli PDM, ei au pierdut puterea. În limba rusă există expresia: „posle boia, culacami ne maşut”. Or, Sârbu sau ceilalţi, asta fac acum. Declaraţiile lor vin pe urma unor frustrări enorme prin care trece PDM, care s-a declarat cel mai puternic partid cu cel mai puternic lider şi… Unde-i partidul? Unde-i liderul? Eu nu aş avea nimic împotrivă ca PDM să devină o opoziţie puternică, pentru că asta va responsabiliza guvernarea, dar nu cred că acest lucru e posibil. Toate partidele, care au pierdut alegerile în anii de după 1990, s-au destrămat. Se va destrăma şi PDM. Contează cât de mult va rezista acestă alianţă întâmplătoare PSRM-ACUM. Nu cred că are şanse mari, cred că vom avea anticipate, dar aceste anticipate nu trebuie să aibă loc până când guvernul nu va face ordine în acest sistem corupt, pe care l-a lăsat PDM.

PDM ar putea fi dur în opoziţie, dar problema e că situaţia lor nu mai depinde doar de ei. Formarea Comisiei parlamentare privitor la puciul, de care sunt acuzaţi, ar putea să se finalizeze cu scoaterea PDM-ului în afara legii. Nu este exclus. Însă, chiar dacă şi nu se ajunge aici, PDM, cred eu, nu va fi o opoziţie puternică, va fi o opoziţie vocală, gălăgioasă. Influenţa PDM va fi foarte limitată. Pe de altă parte, noua guvernare nu prea are şanse să aibă o istorie lungă. Şi din acest punct de vedere, fie ajungem la anticipate, fie PDM reuşeşte să devină, în urma scindării actualei alianţe de guvernare, o valoare poitică în sensul creării unei noi majorităţi parlamentare. Cel mai probabil cu socialiştii. Şi asta ar putea schimba dramatic situaţia. Un scenariu de acest gen s-ar putea întâmpla în câteva luni.

Noi i-am văzut cum au fost la guvernare şi unde au ajuns. Să-i vedem acum şi în opoziţie. Sunt de acord că opoziţia trebuie să fie foarte puternică şi să nu dea voie guvernării să îşi facă de cap. Indiferent cine guvernează. O opoziţie trebuie să fie foarte bună, să nu admită să se facă rele. Va reuşi PDM să fie mai bun în opoziţie decât la guvernare? Nu mă apuc acum să mă dau cu părerea ce va fi şi cum va fi, până nu vom vedea ce fac, încotro şi unde merg. După mine, opoziţia trebuie să fie ca un Poka Yoke japonez – e un aparat care, în cazul în care există riscul unei erori, face „stop” şi nu dă voie erorii să se producă. Asta înţeleg eu opoziţie.