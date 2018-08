[sondaj] Care sunt opțiunile electorale?

Vin alegerile. Ca şi în alți ani, partidele şi liderii lor vor deveni mai buni decât s-au născut şi mai omenoși decât sunt, de la microfoane și ecrane promisiunile de viață bună vor curge gârlă (salarii, pensii, indemnizații sociale, locuri de muncă bine plătite). Între timp, sondajele arată că exodul este în creștere (peste un milion de populație deja plecați), satele pustiesc, mortalitatea depășește natalitatea, R. Moldova îmbătrânește tot mai mult, iar în urma exodului, R. Moldova a pierdut deja circa 18% din tineret.

Vin alegerile. Cu cine votăm?

Andrei Strâmbeanu, scriitor

Generaţia mea a trecut prin război, foamete, deportări, dar lumea avea speranţa că într-o bună zi va fi bine. Nu ştiam cum va arăta acest bine, dar credeam. Ceea ce au făcut ticăloșii ăștia de la guvernare, e groază. Au omorât speranța din oameni şi i-au pus pe ducă. În satul meu de baștină, la Fântâna-Albă, Edineţ, în 1943 aveam trei clase întâi paralele, azi satul nu mai are școală. În doi ani nu au putut aduna decât 8 elevi. Ce-i asta? Potop. În primii ani de după 1990 am avut altfel de parlamente și guverne. Și știţi de ce? Pentru că şi alegătorul era altul. Nu mai este. L-au forțat să plece. Fuge tineretul. Au lăsat ceea ce le convine, lume în etate care nu se mai implică ca cea tânără şi pe care o poţi manipula si cumpăra uşor. Plahotniuc, de fapt nici nu mai cheltuie banii pe alegători, el cumpără deputaţi gata votaţi. E dezastru. Personal nu cred că avem nevoie de un nou parlament. Doar dacă va face Unirea.

Gheorghe Raileanu, primar de Cimişlia

Bătălia pentru viitorul parlament va fi foarte dură. Ea, de fapt, a şi început. Mă uit ce se face la Cimişlia. PD s-a activizat. Rămân activi socialiștii. Dă din coate şi încearcă să iasă în faţă Şor: are un magazin social la Cimişlia şi turmentează lumea cu acest magazin, umblă şi prin sate, fac liste cu ajutoare sociale… Toți activi, şi toți de stânga. Vă dați seama ce contingent electoral se adună în jurul acestor partide, în situația în care salariile, pensiile, ajutoarele de stat sunt de nimic. Dintre tineri, rar cine va merge la Şor după 200 de grame de cârnaț, produs cine știe din ce, dar nici la alegeri nu vor participa. Tineretul s-a dezamăgit în clasa noastră politică, pentru că nu se ține de cuvânt. Și care sunt mai activi – pleacă, care nu – rămân, dar nu la toți le pasă. Cine sunt votanții majoritari? E clar. Și de ce e așa, tot e clar. Guvernării îi convine ca lumea bună și activă să plece.

Ludmila Bolboceanu, profesor universitar

La noi, la moldoveni, dacă ai 50 de ani, ești bătrân. Dacă-i așa, atunci eu mă întreb: da când am fost tineri? Nu vreau să supăr pe nimeni, dar statele, în care lumea o duce bine, sunt guvernate de oameni politici cu experiență de viață şi de administrare. Noi umblăm cu metrul şi cu metrica după noi să vedem câți ani are şi nu ce experiență şi capacități are, de asta am ajuns unde suntem. Am avut tineri la primărie. Și? Sau puțini tineri am avut în parlament, guvern – deputați, miniștri, viceminiştri. Au fost mai buni decât cei de 50 sau 60 de ani? Noi ne-am obișnuit să ne alegem conducătorii după cât de activi sunt în stradă. Şi greșim în continuare, pentru că liderii trebuie aleşi nu după ceea ce promit să facă, dar după ce au reușit să facă. În ceea ce ține de votare, contează nu vârsta, dar omul. Parcă noi nu avem tineri care stau sub steagul lui Dodon sau Şor. Şi, invers, seniori şi seniorine care nu se vor vinde pe nimic lui Şor, Dodon şi altora. Tânăr sau bătrân mai puțin contează. Contează cine eşti şi cum eşti.

Profir Tanasciuc, inginer

Nu ştiu dacă mai contează cu cine vom vota la aceste alegeri, pentru că ei au aranjat legile în așa fel, încât câștigul de partea lor. Lumea e foarte dezorientată, bătrâni sau tineri. Diferența e că tinerii pleacă, iar bătrânii nu pot pleca. Și eu, dacă eram mai tânăr demult plecam, nici copii nu aș fi făcut în Moldova. Suntem un stat pe dos. Presa angajată minte, parlamentul, guvernul minte. Hoție peste tot. Corupție peste tot. Banul e la putere. Toate se vând, totul se cumpără. Şi, în situația asta, nu știu dacă tineretul e mai altfel decât bătrânii. Avem tineri treji la minte, dar și tineri care se vând pentru o funcție. Nu vârsta e problema. Educația. Avem bătrâni depășiți de timp, dar şi tineri depășiți de timp. La noi politică poate face oricine. Unde s-a văzut ca un criminal ca Şor, condamnat la 7 ani, în loc să stea la pușcărie umblă și dă din coate să ajungă în parlament. Cine are nevoie de așa parlament? Alegerile trebuiesc boicotate.