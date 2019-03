Radiografia declaraţiilor de avere ale deputaţilor la final de mandat

Mandatul de parlamentar a fost de bun augur pentru mai mulţi aleşi ai poporului. De când au ajuns în Legislativ, în 2014, şi până în prezent, declaraţiile de avere ale acestora s-au schimbat constant, în ele făcându-şi loc imobile de lux, automobile scumpe sau cadouri valoroase.

La 14 decembrie, curent, a avut loc ultima şedinţă a legislaturii a XX-a a Parlamentului R. Moldova. ZdG a analizat cum s-au modificat declaraţiile de avere şi interese personale ale deputaţilor pe durata celor patru ani de mandat.

Preşedintele Parlamentului s-a mutat la casă nouă

În 2014, la venirea în funcţie, preşedintele Legislativului, Andrian Candu, locuia într-un apartament de 85 m.p., pe care îl deţinea în proprietate. Imobilul era amplasat în sectorul Râşcani. Situaţia s-a schimbat în 2016 când, conform declaraţiei, speakerul a trecut cu traiul într-un apartament de 243 m.p., amplasat pe str. Bulgară, acolo unde are viză de reşedinţă şi naşul său, liderul Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vladimir Plahotniuc. Atunci, Candu a declarat pentru ZdG că a primit apartamentul în folosinţă gratuită de la familia Plahotniuc: „Familia mea a crescut, motiv din care ne-am mutat într-un apartament mai mare. După cum reiese din documentul la care faceţi referinţă, locuim în acest apartament în baza unui contract de comodat”.

În 2017, Candu a primit în dar un ceas de mână în valoare de 8 mii USD. Anterior, şeful Legislativului a mai primit un ceas de mână, tot Zenith, de 11 mii USD, un ceas Corum de 3,4 mii USD şi un alt ceas Mont Blanc de 5,8 mii USD.

Constantin Ţuţu şi cartierul cu acces interzis

De când a devenit deputat, au crescut şi averile lui Constantin Ţuţu. În 2014, când a ajuns în Legislativ, Constantin Ţuţu declara că a primit, din activităţi sportive, 145 mii de euro (echivalentul a aproape 3 milioane de lei). El declara şi un teren la Băcioi, mun. Chişinău, două automobile deţinute în comodat, un Mercedes CL 63, fabricat în 2009 şi dobândit în 2014, care valora 60 de mii de euro, şi un Mercedes ML 320, care valora 15 mii de euro. În declaraţia pe care a depus-o la CEC în calitate de candidat la funcţia de deputat, Ţuţu indica un alt automobil, Skoda, fabricat în 2009.

După trei ani de aflare în Legislativ, în ultima sa declaraţie de avere şi interese, cea pentru 2017, Constantin Ţuţu a indicat mai multe tranzacţii şi firme. Alesul poporului a declarat că a vândut un Mercedes-Benz SL55, fabricat în 2006, cu doar 20 de mii de lei, mult sub preţul de piaţă al maşinii. Totodată, Ţuţu a declarat că a vândut un Mercedes-Benz S350 (anul fabricaţiei 2014) cu 80 de mii de euro (1,6 milioane de lei), pe care îl obţinuse în 2017 cu 75 de mii de euro. Alte 15 mii de euro Constantin Ţuţu i-ar fi primit cu titlul de donaţie, la un „eveniment de familie”.

În 2017, Ţuţu a devenit proprietarul unei case de lux, cu o suprafaţă de 302 m.p, construită în orăşelul Codru, mun. Chişinău. Accesul în zona rezidenţială este interzis, cartierul fiind înconjurat de un gard metalic. Intrarea e posibilă prin intermediul unei porţi, păzită de un agent de pază. „Cei care vin în ospeţie sună şi anunţă persoana la care vin, pentru a li se permite accesul”, le-a spus unul dintre paznici reporterilor ZdG.

Din 2016, deputatul are în „uz” un apartament de 82 m.p. Tot în perioada deputăţiei, Constantin Ţuţu s-a lansat şi în afaceri, fondând, în februarie 2016, firma „Constant Petrol” SRL.

Townhouse şi Jaguar pentru deputatul Creangă

Lista deputaţilor care îşi încheie mandatul având averi mai mari decât cele înregistrate la venirea în funcţie este continuată de Ştefan Creangă.

În 2014, acesta declara o casă de 52 m.p şi două automobile: Dacia Logan şi Skoda Octavia. Ulterior, în 2015, Creangă a înstrăinat cele două autoturisme şi a cumpărat un Volvo XC 60 în valoare de 534 mii lei.

În 2016, în urma unui contract de schimb, Creangă a devenit proprietarul unei case de tip townhouse de 1,3 milioane de lei, amplasată într-o zonă de elită din Chişinău. În lista achiziţiilor mai intră şi o motocicletă Honda de 8000 euro. În 2017, la averea lui Ştefan Creangă s-a mai adăugat un spaţiu comercial de 190 m.p. Tot în acelaşi an, deputatul a vândut automobilul Volvo XC 60 şi şi-a achiziţionat o maşină de lux Jaguar F-Pace, cu o valoare de 48 mii euro.

Naşa lui Plahotniuc, vecină cu Ţuţu

Raisa Apolschi, deputată din partea PDM, despre care presa scria că ar fi naşa de cununie a lui Vladimir Plahotniuc, la sfârşit de mandat, s-a ales cu un apartament de 110 m.p. Recent, aceasta a fost numită de Parlament în funcţia de judecătoare la Curtea Constituţională, de rând cu alt democrat, Artur Reşenticov, şi cu fostul procuror general, Corneliu Gurin.

Potrivit declaraţiei de avere pentru 2014, Apolschi a venit în Parlament având în proprietate un teren de 0,12 ha, un apartament de 55 m.p. şi o casă de 58 m.p. Tot din 2014, Apolschi deţine un automobil Toyota RAV 4, estimat la 13 mii de euro. În 2017, din funcţia de deputată, a ridicat un salariu anual de 171 mii de lei. Conform unei anchete a Centrului de Investigaţii Jurnalistice, noua locuinţă a Raisei Apolschi se află într-un bloc din vecinătatea casei de lux a deputatului Ţuţu.

Case noi pentru democraţi

Topul deputaţilor cu averi noi, dobândite în ultimul mandat, este continuat de Violeta Ivanov. Aceasta a ajuns pentru prima dată în Parlament în 2009, pe listele PCRM, în 2014 fiind realeasă. În 2015, în cadrul grupului celor 14 deputaţi transfugi, aderă la PDM. Potrivit declaraţiei de avere din 2014, Violeta Ivanov a venit în Legislativ având în proprietate doar un apartament de 73 m.p, pe care îl dobândise în 1995. Tot în 2014, însă, deputata a început construcţia unui imobil în locul unei case vechi ce aparţinea unui membru al familiei sale. În decembrie 2017, ZdG scria că imobilul de lux cu două nivele al deputatei Ivanov era aproape finalizat.

Potrivit declaraţiei de avere şi interese personale, în 2017, Violeta Ivanov a mai devenit proprietara unui apartament de 98 m.p. din centrul Chişinăului, în valoare de 445 mii lei.

Sergiu Sîrbu a venit în Parlament având în posesie un apartament de 68 m.p. dobândit în 2012, o vilă de 54 m.p., obţinută în 1998, şi două terenuri extravilane. Conform declaraţiei de avere din 2014, Sergiu Sîrbu conducea un BMW 320d, iar soţia acestuia – o Toyota RAV 4. Din activitatea sa parlamentară, Sîrbu a ridicat, în 2014, un salariu de 163 mii lei, iar la ceremoniile de familie a mai câştigat 394 mii lei.

În 2015, printr-un contract de donaţie, Sergiu Sîrbu a devenit proprietar al unui apartament de 194 m.p., a cărui valoare este estimată la 809 mii de lei. În acelaşi an, deputatul a vândut automobilul BMW 320d cu 40 mii de lei, iar în 2016, familia Sîrbu utilizează prin comodat un Renault Megane şi un BMW X5.

În 2015, deputatul democrat Nae-Simion Pleşca a cumpărat o construcţie abia începută, de 32 m.p., iar la scurt timp, pe temelia acesteia, a demarat construcţia unei case cu parter, etaj şi mansardă. În iunie 2017, ZdG scria că această construcţie cu trei etaje a servit motiv de litigiu. Galina Deliu, care locuieşte în casa vecină construcţiei, l-a acţionat în judecată pe deputat, cerând demolarea casei pe care o construia, deoarece este la mai puţin de 4 metri de locuinţa sa, ceea ce, spunea femeia, ar fi contrar legii. Potrivit hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 18 septembrie 2017, litigiul a fost soluţionat în favoarea deputatului Pleşca, cererea de demolare a construcţiei şi de încasare a prejudiciului moral fiind declarată nefondată.

Alexandr Bannicov, fost comunist, acum deputat PDM, a venit în Parlament cu o casă de 135 m.p., două apartamente de 66 m.p. şi 50 m.p. şi două maşini: un Mercedes 210D. fabricat în 1999, şi un Dodge Grand Caravan. Pleacă din Legislativ cu un autoturism Acura MDX, produs şi achiziţionat în 2017, cu o valoare de 1,1 milioane de lei. De asemenea, familia deputatului a mai achiziţionat, în 2017, o Toyota RAV4 de 612 mii de lei. În acelaşi an, Bannicov a donat două apartamente.

Achiziţiile socialiştilor

Şi deputaţii socialişti s-au remarcat prin achiziţii impresionante în cei 4 ani de activitate parlamentară. Bogdan Ţîrdea deţinea, în 2014, două apartamente. Unul de 67 m.p. şi altul de 77 m.p. În aceeaşi declaraţie, deputatul includea un automobil Toyota RAV4, în valoare de 23 500 euro. În 2017, din declaraţia de avere şi interese personale dispare apartamentul de 77 m.p., fiind înscrisă o casă de locuit cu o suprafaţă de 93 m.p., care aparţine familiei deputatului în proporţie de 2/3. De asemenea, Ţîrdea a achiziţionat şi o Mazda CX5, de 22 mii de euro.

Mandatul de ales al poporului a fost benefic şi pentru alţi deputaţi socialişti. În 2017, Vladimir Ţurcan a devenit proprietarul unui apartament de 103 m.p. Valoarea bunului este estimată la 662 mii de lei. Cu un an mai devreme, un alt membru al familiei sale luase prin ipotecă un apartament de 87 m.p., evaluat la 400 mii de lei. Printr-un contract de schimb, familia deputatului Ţurcan a obţinut un Lexus RX 200t, cu doar 10 mii de euro, preţul de piaţă fiind mult mai mare.

Vlad Bătrâncea a primit drept donaţie 1/3 dintr-un apartament de 90 m.p. Familia deputatului Corneliu Furculiţă s-a ales, în 2017, cu două maşini Skoda Kodiaq, produse în acelaşi an. În funcţie de dotări, preţul unui astfel de automobil în saloanele auto începe de la 23 mii euro şi poate trece de 30 mii de euro.

Achiziţiile liberalilor şi deputaţilor neafiliaţi

Şi deputaţii PL părăsesc Parlamentul cu mai multe averi la activ. În 2016, familia lui Valerian Bejan a intrat în posesia mai multor terenuri agricole şi a unei case de locuit de 162 m.p. În acelaşi an, deputatul a achiziţionat o Skoda în valoare de 585 mii lei.

Preşedintele de onoare al PL, Mihai Ghimpu, a cumpărat, în 2014, un apartament de 160 m.p., apreciat la 1,4 milioane de lei. Deputatul PL, Petru Cosoi, a achiziţionat, în 2017, un automobil Toyota Prius de 96 mii de lei. Cu un autoturism s-a ales şi liberala Alina Zotea, care, în 2014, a achiziţionat un Mercedes GLK de 15 mii euro.

Familia deputatul neafiliat Iurie Dîrda, fost liberal, a achiziţionat, în 2016, un Mercedes-Benz şi un BMW X6 în valoare de 1,1 milioane de lei fiecare. Deputatul deţine o cotă 70% din firma de construcţii „Dansicons”, care-i aduce anual dividende de milioane de lei. În 2015, acesta a obţinut 15 milioane lei, în 2016 – 11 milioane lei şi în 2017 – 9 milioane lei. Tot în 2017, familia deputatului a intrat în posesia unui apartament de 110 m.p, care valorează 55 mii euro.

Averi pe patru roţi

Pasiunea pentru maşini îi uneşte pe mai mulţi deputaţi. Din 2014 până în prezent, aleşii poporului au schimbat diferite autoturisme, preţul cărora se ridică la zeci de mii de euro.

Artur Reşetnicov, deputat PDM, recent numit judecător la Curtea Constituţională, conduce un automobil Land Rover Discovery Sport, valoarea căruia e de aproape un milion de lei. Reşetnicov a intrat în posesia automobilului în 2015. Achiziţii similare a făcut şi colegul său de partid, Vladimir Andronachi, care, din 2014 şi până în prezent, a schimbat mai multe maşini de lux. Conform declaraţiei de venit pentru 2014, acesta a luat în leasing un Land Rover de 62 miide euro şi un BMW 730e în valoare de 54 mii de euro. În 2015, declara că deţine prin comodat un Land Rover de 1,6 milioane de lei, fabricat în acelaşi an. În 2016, automobilul a intrat în posesia unui membru al familiei, iar Andronachi a declarat un Hyundai Santa Fe, produs în acelaşi an, la preţ de 688 mii de lei. Pe lângă automobilul Hyundai Santa Fe, în 2017, familia Andronachi a intrat în posesia unui nou automobil – Land Rover, produs în acelaşi an, valorând 1,1 milioane de lei.

În 2017, Corneliu Dudnic, deputat PDM, a luat în leasing un automobil Skoda, fabricat în acelaşi an, având un preţ de 30 mii de euro. Familia Valentinei Stratan a deţinut o Skoda Superb în valoare de 19 mii euro. În 2016, familia deputatei a achiziţionat o Toyota Rav4. În acelaşi an şi acelaşi model de maşină şi-a cumpărat şi Octavian Grama, deputat, Partidul Popular European. În 2014-2016, Marian Lupu nu a declarat nici un automobil. În 2017, însă, familia Lupu a cumpărat un Hyundai Creta de 14 mii de euro. Corneliu Padnevici, deputat PDM, a luat în leasing o Skoda Superb de 19 mii euro.

Deputatul socialist, Petru Corduneanu, a inclus în declaraţia sa de avere şi interese pentru 2017 un automobil Skoda Superb, fabricat în 2010, care ar fi costat doar 10 mii de lei. Vladimir Golovatiuc, din PSRM, a cumpărat, în 2017, un Renault Kadjar plătind 16 900 de euro. Anterior, acesta a vândut cu 6000 de euro un Mitsubishi Lancer.