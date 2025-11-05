Guvernul va extinde programul de burse pentru sportivi. Elevii și tinerii care obțin performanțe la nivel european și mondial vor putea beneficia de indemnizații financiare lunare

Guvernul a decis să extindă programul de burse pentru sportivi, astfel încât elevii și tinerii care obțin performanțe la nivel european și mondial să beneficieze de indemnizații financiare lunare. Până acum, bursele erau acordate doar sportivilor din categoriile seniori, juniori (18-20 de ani) și cadeți (16-17 ani). Acum de indemnizații vor putea beneficia și elevii cu vârste între 13 și 15 ani, precum și tinerii între 21 și 23 de ani, se arată în comunicatul de presă emis de Ministerul Educației și Cercetării (MEC).

Conform sursei citate, suma burselor va depinde de nivelul competiției și de rezultatul obținut de fiecare sportiv în parte. Astfel, suma indemnizației lunare pentru o medalie de aur la Jocurile Olimpice va constitui până la cinci salarii medii pe economie, iar pentru performanțele elevilor la Campionatele Europene, valoarea minimă a bursei lunare va fi de un sfert din salariul mediu pe economie.

Noile reglementări vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026, iar costurile estimate pentru implementarea programului se ridică la aproximativ 59,1 milioane de lei.

„Prin această inițiativă, Guvernul și Ministerul Educației și Cercetării își reafirmă angajamentul de a susține sportivii de performanță și de a crea un sistem echitabil și transparent de recompensare a rezultatelor”, a declarat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun.

În 2025, pentru plata indemnizațiilor lunare sportivilor de performanță au fost alocate peste 47 de milioane de lei.

Conform MEC, în anul 2024, sportivii moldoveni au obținut un număr record de 731 de medalii la competiții olimpice, paralimpice și neolimpice. De asemenea, mai mulți sportivi au reprezentat cu succes țara la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, cucerind o medalie de argint și cinci medalii de bronz.