Congresul controverselor la Chişinău cu Dodon, patriarhul Kiril I şi un oligarh rus

Igor Dodon anunţa, la 18 iulie 2018, că a prezidat o şedinţă de lucru cu privire la modul în care decurg acţiunile de organizare a Congresului Mondial al Familiei, care va avea loc în această toamnă la Chişinău, sub egida sa. La eveniment, vor fi prezenţi patriarhul Kiril I al Rusiei, precum şi un reprezentant al Vaticanului. Unul dintre organizatori este cunoscut pentru controverse privind legăturile sale cu Rusia, dar şi pentru atitudinea anti-feministă, anti-avort şi anti-LGBT, iar co-organizator al evenimentului este Fundaţia „Din Suflet”, a soţiei lui Igor Dodon, fundaţie care aşa şi nu a prezentat vreun raport financiar şi care, conform actelor, este condusă de un oarecare Iaroslav Ţurcan.

Congresul Mondial al Familiei este preconizat să se desfăşoare în zilele de 13-16 septembrie 2018, perioadă apropiată de electoralele care ar urma să aibă loc aproape de sfârşitul acestui an. Sunt cunoscute deja locaţiile, precum şi preţurile pe care urmează să le suporte participanţii la eveniment.

Partea I: Organizatorii

Evenimentul este organizat în susţinerea a ceea ce preşedintele ales, cât şi organizatorii numesc familie tradiţională. Pe pagina oficială a evenimentului se spune că, „potrivit tradiţiei, cele mai importante scopuri ale căsătoriei sunt naşterea şi educarea copiilor, ajutorul reciproc, completarea reciprocă, fundamentată pe înţelegere, respect şi interzicerea negării viziunilor bisericeşti asupra conceptului de familie”.

Sponsorii evenimentului sunt Fundaţia Galinei Dodon – „Din suflet”, Congresul Mondial al Familiilor (World Congress of Families) şi Organizaţia Internaţională pentru Familie (International Organization for the Family).

Astfel, deşi Fundaţia Galinei Dodon „Din suflet” se numără printre sponsori, aceasta menţionează că va accepta şi donaţii „pentru nevoile legate de desfăşurarea Congresului Mondial al Familiilor din 2018 în R. Moldova şi în sprijinul promovării valorilor familiale”. Anterior, Fundaţia s-a lăudat cu ajutoare oferite instituţiilor de învăţământ, deşi Ministerul Educaţiei spunea că la niciuna dintre entităţi nu au ajuns bani de la fundaţie. Niciun raport financiar al acesteia nu este făcut public.

Potrivit Registrului de Stat al Organizaţiilor Necomerciale, fundaţia primei-doamne a fost înregistrată pe 8 februarie 2017, propunându-şi acordarea ajutorului material şi moral copiilor şi persoanelor din păturile social-vulnerabile. Aceasta este înregistrată pe str. Onisifor Ghibu, 7/4 din Chişinău, în apropierea locuinţei lui Igor Dodon. Funcţia de preşedinte al fundaţiei ar deţine-o un oarecare Iaroslav Ţurcan.

Din Consiliul de Administrare al Congresului Mondial al Familiilor face parte, printre alţii, Alexei Komov, din Federaţia Rusă. Acesta este asociatul lui Konstantin Malofeev, un oligarh rus despre care, anterior, mass-media din SUA, şi anume splcenter.org, a scris că s-ar fi întâlnit cu Igor Dodon în Grecia. Acesta din urmă i-ar fi cerut să finanţeze evenimentul, Malofeev fiind un conservator ce are legături strânse cu Kremlinul şi care finanţează iniţiativele ortodoxe-creştine prietenoase Rusiei în fostele ţări sovietice şi în Vest, potrivit aceleiaşi surse.

Stopfake.org a scris anterior că Malofeev mai este cunoscut pentru oferirea asistenţei financiare pentru extremiştii pro-ruşi în Ucraina de Est – motiv pentru care acesta a primit sancţiuni din partea UE, Norvegiei şi Elveţiei.

Congresul Mondial al Familiilor ocupă un loc în lista organizaţiilor desemnate de Southern Poverty Law Center din SUA ca şi grup anti-LGBT de ură, pentru implicarea sa în Legea ce interzice propaganda homosexuală în Rusia, din 2013, şi pentru că se opune drepturilor LGBT pe plan internaţional.

Cel de-al treilea sponsor al evenimentului din septembrie este Organizaţia Internaţională pentru Familie (OIF). Potrivit paginii oficiale, aceasta se ocupă de „promovarea familiei naturale” şi este condusă de Brian Brown. În mai, curent, Igor Dodon declara că a primit o invitaţie oficială din partea Congresului Mondial al Familiei, în persoana lui Brian Brown, de a efectua o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii, în perioada 1–8 iulie. Ulterior, aceasta a fost anulată. Totuşi, cei doi au ţinut împreună o conferinţă de presă în luna mai. În contextul acesteia, Dodon a spus că statul R. Moldova nu va cheltui niciun ban pentru Congres şi că bugetul final pentru eveniment depinde de ţările care-şi confirmă participarea la el. Tot atunci, Dodon a menţionat interesul manifestat faţă de eveniment de către Fondul Vasile cel Mare, din Federaţia Rusă. Fondator al acestuia este acelaşi Konstantin Malofeev.

Partea II: Costuri, participanţi, locaţii

Potrivit paginii oficiale a evenimentului, pe lângă înregistrarea de bază, pachetele de participare la Congresul Familiei pornesc de la 180 de dolari şi ajung la 420 de dolari pentru o singură persoană. Acestea includ transferul de la aeroport spre hotel şi tururi la Cricova şi Orheiul Vechi.

Totodată, potrivit Preşedinţiei, la eveniment şi-ar fi confirmat prezenţa reprezentanţi ai 42 de state, inclusiv din Franţa, Italia, Marea Britanie, Canada, SUA, Rusia, Elveţia, Namibia, Nigeria, Kenia, Belarus, Spania, Ţările de Jos, Portugalia, Georgia, Slovacia, Filipine, Costa Rica, Uzbekistan, Gambia, România, Ghana, Ecuador, Tanzania. Potrivit aceleiaşi surse, la eveniment este preconizată participarea a circa 2000 de persoane, printre care experţi şi formatori de opinie din peste 50 de state, Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii, Kiril, şi un reprezentant al Vaticanului.

Programul Congresului include, pe lângă sesiunile plenare, o sesiune festivă a Congresului cu participarea preşedintelui Igor Dodon şi a Patriarhului Kiril I al Rusiei la Palatul Republicii, precum şi o recepţie festivă oferită de Dodon în cinstea oaspeţilor Congresului la Castel MIMI. Acesta va culmina, după cum spun organizatorii, cu un eveniment dedicat familiei şi valorilor familiale în parcul Catedralei Mitropolitane.

Anterior, Congresul Mondial al Familiilor şi-a ţinut lucrările la Tbilisi, în 2016, iar în anul 2017 – la Budapesta.

Partea III: Homofobia, sărăcia, violenţa în familie

Între timp. Potrivit unui sondaj realizat de Institutul de Politici Publice în 2014, în care respondenţii erau solicitaţi să spună ce le vine prioritar în minte atunci când aud cuvintele homosexual sau lesbiană, 7,9% dintre cetăţenii R. Moldova au răspuns „boală psihică”, 6,3 % – „anormal”, iar 6,1 % – „persoane bolnave”.

Potrivit UNDP, 6% dintre moldoveni sunt foarte săraci şi cheltuie zilnic până la 2,5 dolari, adică 50 de lei, iar violenţa bazată pe gen este încă larg răspândită, în timp ce lipsesc mecanisme eficiente de combatere şi prevenire a violenţei domestice şi sisteme de suport pentru victime. Şase din zece femei au suferit un anumit tip de violenţă (psihologică, fizică sau sexuală) din partea soţului/partenerului în timpul vieţii sale, iar una din zece femei a suferit în urma violenţei economice, cel puţin o dată în timpul vieţii sale.