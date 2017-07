Mă tot agit în jurul câtor­va clă­diri din cen­trul capi­ta­lei în încer­ca­rea de a găsi Gale­ria „Bun­cher”. Când sunt aproa­pe gata să cedez şi să revin la birou, iese cine­va şi îmi ara­tă calea spre acea încă­pe­re, pe care, de alt­fel, înţe­leg că nici nu aveam cum să o găsesc de una sin­gu­ră. Până la urmă, într-o came­ră de sub­sol o des­co­păr pe Eli­se Wilk, care vine din Româ­nia şi este dra­ma­turg şi jur­na­list de pro­fe­sie.

Eli­se Wilk face şi tra­du­ceri, dar ţine să sub­li­ni­e­ze că este în pri­mul rând dra­ma­turg. A venit la Chi­şi­nău pen­tru a învă­ţa câţi­va tineri să scrie tex­te dra­ma­ti­ce. Îşi amin­teş­te că şi anul tre­cut, cam tot în aceas­tă peri­oa­dă, a fost la Chi­şi­nău. „Era la fel de fru­mos. E un oraş care are un acel ceva”, cre­de Wilk.

Să spui o poveste. Asta se caută

Încă­pe­rea în care stăm are pereţii daţi cu var şi e răco­roa­să. Eli­se poar­tă o blu­ză, jeanşi şi con­ti­nuă să vor­beas­că în fra­ze scur­te. Des­pre scri­sul tex­te­lor dra­ma­ti­ce spu­ne că tot ce se poa­te învă­ţa sunt câte­va teh­nici, dar că „nu poţi să înveţi după o reţe­tă, nu exis­tă o reţe­tă de suc­ces. Totu­şi, cred că este foar­te impor­tant să spui mult în cuvin­te puţi­ne. În tea­tru, asta con­tea­ză enorm. În rest, tre­bu­ie să te gân­deşti că tot ceea ce scrii se vor­beş­te pe sce­nă şi este puţin dife­rit decât atunci când scrii pro­ză”.

Wilk susţi­ne că o pie­să de tea­tru ar tre­bui să conţi­nă per­so­na­je foar­te puter­ni­ce şi că tre­bu­ie să spu­nă o poves­te, „pen­tru că oame­nii mereu vor să audă una, indi­fe­rent de modul în care e spu­să. Asta se cau­tă”.

Eli­se afir­mă, tot­o­da­tă, că fap­tul că e şi jur­na­lis­tă a influ­enţat în bine ceea ce a scris. „Fiind jur­na­list, cunoşti foar­te mul­te tipo­lo­gii de oameni şi te poţi inspi­ra din poveş­ti­le lor. În al doi­lea rând, eşti foar­te conec­tat la ceea ce se întâm­plă în lume, iar tea­trul tre­bu­ie să fie actu­al”, ada­u­gă ea.

„Spectatorul ar trebui să plece puţin altfel de la teatru”

Român­ca cu nume ger­man visa încă din copi­lă­rie să scrie. Pre­fe­rinţa pen­tru tea­tru a apă­rut când era la liceu. „Pri­me­le scri­eri erau, evi­dent, influ­enţa­te, pen­tru că atunci citeam mult Ione­s­co, mă pre­gă­team pen­tru tru­pa lice­u­lui, eram influ­enţa­tă de dra­ma­tur­gia lui Ione­s­co, de tea­trul absur­du­lui. Mer­geam mai mult pe acea dire­cţie”, spu­ne Eli­se, care pre­fe­ră să lucre­ze iar­na. „Vara nu prea reu­şesc să mă adun. Cred că poţi scrie ori­un­de, dacă eşti inspi­rat. Poţi scrie şi într-un aero­port sau într-un tren, sau într-un bar, dar şi aca­să. Sunt peri­oa­de des­tul de mari în care nu scriu nimic, dar în aces­te peri­oa­de mă gân­desc la ceea ce urmea­ză să scriu. Apoi, pro­ce­sul este des­tul de scurt — de câte­va săp­tămâni”, rele­vă Wilk.

Acum cinci ani, a scris un text numit „Pisi­ca ver­de”, pen­tru şase actori foar­te tineri. S-a gân­dit atunci că ar tre­bui să cre­e­ze niş­te per­so­na­je care să fie apro­pi­a­te de vâr­sta lor. Aşa că s-a axat pe acest subiect. „Mi s-a părut că în Româ­nia, pe atunci, nu prea exis­tau tex­te care să vor­beas­că des­pre pro­ble­me­le ado­les­cenţi­lor, iar ulte­ri­or, după ce am văzut impac­tul pe care îl are acest text, m-am gân­dit că tre­bu­ie să con­ti­nui. Aşa, am scris o tri­lo­gie. Cred că este foar­te impor­tant pen­tru tea­tre să-şi cul­ti­ve şi să-şi cre­as­că publi­cul. Cum­va, acest seg­ment de vâr­stă a fost igno­rat de tea­tre. Mi-am zis că numai aşa poţi să-i apro­pii de tea­tru — oferindu-le poveşti din lumea lor”, com­ple­tea­ză Eli­se.

Ea ada­u­gă că „spec­ta­to­rul ar tre­bui să ple­ce de la tea­tru puţin alt­fel decât a venit, puţin schim­bat. Spec­ta­co­lul ar tre­bui să nu-l lase indi­fe­rent. Dacă omul iese din tea­tru la fel, înseam­nă că totul a fos degea­ba. Tea­trul ar tre­bui măcar să-i pună pe gân­duri pe oameni, dacă nu să-i schim­be puţin”, opi­nea­ză Wilk.

Cum prind viaţă textele

Eli­se a scris un sin­gur text pen­tru copii, la care spu­ne că i-a făcut mare plă­ce­re să lucre­ze. „Cred că ceea ce e impor­tant e să fii foar­te concis şi scurt, pen­tru că spec­ta­co­lul nu poa­te dura mai mult de o oră, alt­fel copi­ii se plic­ti­sesc, nu mai pot fi atenţi. Aşa­dar, poves­tea tre­bu­ie să o spui foar­te alert”, mai spu­ne autoa­rea.

Wilk con­si­de­ră că sunt impor­tan­te şi dis­cu­ţi­i­le cu regi­zo­rii, mai ales dacă este vor­ba de pri­ma monta­re a unui text: „Poa­te să fie doar bene­fic ca dra­ma­tur­gul să asis­te la repe­ti­ţii, la pri­me­le lec­turi mai ales, pen­tru că aco­lo îşi aude tex­tul şi îşi poa­te da sea­ma dacă une­le lucruri sunt în plus şi ar tre­bui tăi­a­te sau schim­ba­te”.

Nu dă sfa­turi des­pre cum să joa­ce acto­ri­lor, doar le răs­pun­de, dacă e cazul, la între­bă­ri­le des­pre un anu­me per­so­naj. Ada­u­gă că se poa­te trăi din scris, dar mai greu, şi atunci este cu sigu­ranţă mai bine să mai ai un post de mun­că pe lân­gă asta. „Îmi pare că un post de mun­că îţi dă şi o anu­mi­tă dis­ci­pli­nă, să te tre­zeşti la o anu­mi­tă oră, să faci anu­mi­te lucruri după orar”, ada­u­gă autoa­rea. Spu­ne că, după ce tex­te­le sunt monta­te de un regi­zor, apoi de altul, ele încep să exis­te cum­va inde­pen­dent de regi­zor şi să cape­te o via­ţă pro­prie. Şi mă gân­desc, în final, că poa­te asta e cea mai bună cale de a învă­ţa bucu­ria lucru­ri­lor efe­me­re.