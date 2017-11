Între 6-8 noiembrie vor avea loc întreruperi de energie electrică. Vezi care adrese vor rămâne fără electricitate

În perioada 6-8 noiembrie, curent, vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în or. Chișinău, dar și în alte localități din țară. Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă adresele care vor rămâne luni, 6 noiembrie, fără lumină:



1. Chişinău, sectorul Botanica, or. Sîngera:

str. M. Sadoveanu, Orheiului, Ştefan cel Mare, Tighina – parţial în intervalul de timp între 09:30 – 17:00

2. Chişinău, sectorul Buiucani:

str. Alba Iulia 75/8, 75/22, 77/5, 77/6 – în intervalul de timp între 15:00 – 18:00

str. Calea Ieşilor 9/3, 11/2, 11/4, 13, 15, 15/2, 17, 19, 19/2, 43, Călăraşi 1-21, 2-20, Drumul Crucii 2-10, 5-17, str-la Drumul Crucii 1, str. Florile Dalbe 3, 5, 8, Milano 1, 2-50, 9001, Trei Crai 1-7, 6, 3A, Truşeni 5-11, 12-18, 16/1, Ţărînei 1-9, 2-8, 2/1, 2/2 – în intervalul de timp între 09:30 – 17:00

3. Chişinău, sectorul Buiucani, com. Ghidighici:

str. Ştefan Neaga, Em. Bucov, P. Bulgaru, Valea Cînepii – parţial în intervalul de timp între 09:30 – 11:00

str. Ştefan Neaga, Em. Bucov, Valea Cînepii, Viilor, Doina, Ponoarelor – parţial în intervalul de timp între 11:00- 17:00

4. Chişinău, sectorul Centru:

. Drumul Viilor 30-34, 67-97, Frumoasa 43-71, 56-88, şos. Hînceşti 53-58, Valea Dicescu 107-119, 144-160, V. Docuceaev 13-31, 26-42 – pîn intervalul de timp între 09:20 – 18:00

Chişinău str. Grenoble 136, 136/1 – în intervalul de timp între 09:00 – 15:00

5. Chişinău, sectorul Centru, or. Codru:

str. Grenoble 136, 136/3, 136/4, 136/7, 136/9, 136/16 – parţial în intervalul de timp între 09:00 – 15:00

6. Chişinău, sectorul Ciocana:

str. A. Izbaş 4-38, 9-47, Tîrgovişte 6,7,8, 40-46, Vadul lui Vodă 155 – în intervalul de timp între 10:00 – 17:00(1ora)

7. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Budeşti:

str. Alecu Russo, Budeşti, Clopotnitei, Columna, Decebal, Florilor, Mitropolit Varlaam, Pintea Pavel, Velicico – parţial în intervalul de timp între 09:00 – 17:00

8. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Tohatin:

str. Tohatin 9999 – parţial în intervalul de timp între 09:10 – 17:30

9. Chişinău, sectorul Ciocana, s. Buneţi:

str. Lavanda, Buneţi, Ştefan cel Mare, V. Micle – parţial în intervalul de timp între 09:10 – 17:30

10. Chişinău, sectorul Rîşcani:

bd. Moscovei 20, 22, 23/1, 24, 26, 26/2, 28, 28/1, 28/2, 9001, 9002, Studenţilor 9, 9999 – în intervalul de timp între 09:00 – 17:00

str. Vasile Badiu 4-10, 22, Calea Orheiului 95, 97, Magda Isanos 14/1 – în intervalul de timp între 09:30 – 17:00

11. Chişinău, sectorul Rîşcani, com. Grătieşti:

str. Andrei Mureşanu, Catalan, Constantin Brîncuşi, Mureşanu, Nicolae Moroşanu, Prieteniei, Sf.Treime – parţial în intervalul de timp între 10:00 – 17:00(1ora)

12. Anenii Noi:

s. Bulboaca, s. Roşcani – parţial în intervalul de timp între 09:00 – 17:00

s. Chirca – parţial în intervalul de timp între 11:30 – 13:30

s. Hîrbovăţ – parţial în intervalul de timp între 09:30 – 18:00

s. Mereni: str. 8 Martie, Cucoarelor, Hotinului, Mereni, Mihai Eminescu, Prieteniei, Vasile Lupu, Ştefan cel Mare şi Sfînt – parţial în intervalul de timp între 09:55 – 17:55

s. Ţînţăreni – parţial în intervalul de timp între 09:00 – 11:00

13. Cahul:

s. Alexandrfield: str. 8 Martie – parţial în intervalul de timp între 09:30 – 16:30

s. Andruşul de Sus – parţial în intervalul de timp între 09:30 – 19:00

s. Giurgiuleşti: str. Chişinevscaea, Comsomoliscaea, Cosmonavtov, Dunaiscaea, Independentei, Mecanizatorilor, Mihail Koţiubinschi, Moldavii, Molodejnaea, Novaea, Octeabriscaea, Per.Plotnicova, Plotnicova, Pogranicinaea, S.Djurjulesti, Sadovaea, Sadoveanu Mihai, Serghei Lazo, Sov.Armii, Sov.Moldavii, Sovetscaea, Sportivnaea, Trandafirilor – parţial în intervalul de timp între 09:30 – 18:30

14. Cantemir:

s. Cîrpeşti – parţial în intervalul de timp între 10:30 – 14:00

s. Lărguţa – parţial în intervalul de timp între 11:30 – 15:00

s. Lingura – parţial în intervalul de timp între 11:00 – 13:00

15. Comrat (UTA Găgăuzia):

or. Ceadîr-Lunga: str. Lenin, Nicolai Gogol, Nicolai Gogol str-lă, Polevaia – parţial în intervalul de timp între 13:00 – 14:30

s. Tomai: str. 1Maea, 28 Iunie, Alexandru Puşkin, Calinina, Carl Marx, Carl Marx, Chirova, Ciapaeva, Comsomoliscaea, Cosmonavtov, Cotovscogo, Cuibîşeva, E.Dimcioglo, Iurie Gagarin, Jucova, Lenina, Lesnaea, Lomonosova, Malinovschi, Maxim Gorki, Miciurina, Mihail Frunze, Mira, Molodejnaea, Novaea, Octeabriscaea, Per Comsomolischii, Pobedî, Priozernaea, Promislennaea, Sadovaea, Şcolinaea, Serghei Lazo, Sovetscaea, Stepnaea, Sverdlova, Tomai, Vîsoţcogo, Voinov-Internaţialis, Voroşilova, Zarecinaea – parţial în intervalul de timp între 09:00 – 17:00

s. Cioc-Maidan: str. 28 Iunie, Colhoznaea, Comsomoliscaea, Cotovscogo, Dimova, Maxim Gorki, Mihail Frunze, Molodejnaea, Octeabriscaea, Serghei Lazo – parţial în intervalul de timp între 09:45 – 16:45

s. Congaz: str. Pobeda – parţial în intervalul de timp între 09:00 – 10:00

or. Vulcăneşti: str. Cahul, Rumeanţeva – parţial în intervalul de timp între 09:30 – 18:30

16. Călăraşi:

str. Mihail Sadoveanu, Mihail Sadoveanu 1 str-la, Mihail Sadoveanu str-la 2, Mitropolit Varlaam, Mitropolit Varlaam 1 str-la, Mitropolit Varlaam 2 str-la, Petru Rareş, Păcii, Păcii 1 str-la, Tineretului – parţial în intervalul de timp între 11:00 – 18:00

s. Bravicea – parţial în intervalul de timp între 10:00 – 17:00

s. Hirova – parţial în intervalul de timp între 09:30 – 16:30

s. Sipoteni: str. 1 Mai, 31 August 1989, Alecu Russo, Andries, Constantin Negruzzi, Ion Creangă, Lupu Vasile, Mihai Eminescu, Serghei Lazo, Sipoteni, Timoşenco, Vasile Alecsandri, Ştefan Cel Mare şi Sfînt – parţial în intervalul de timp între 09:00 – 17:00

17. Căuşeni:

str. 1 Mai, str-la 1 Mai, Alba Iulia, Ana şi Alexandru, A. Ghidirim, I. Gagarin, M. Eminescu, Unirii – parţial în intervalul de timp între 09:20 – 17:00

s. Tocuz – parţial în intervalul de timp între 13:30 – 18:00

s. Zaim – parţial în intervalul de timp între 10:00 – 18:00

s. Hagimus – în intervalul de timp între 09:00 – 10:00

s. Chircăieşti – în intervalul de timp între 12:20 – 14:20

18. Cimişlia:

str. Luceafărul, Mihai Eminescu 1 str-la, Nicolae Bălcescu – parţial în intervalul de timp între 09:00 – 10:00

or. Basarabeasca: str. Krupskaia Jd, Vladimir Maiacovski Jd, Voczalinaia Jd, Vokzalnaia – în intervalul de timp între 10:30 – 11:30

or. Basarabeasca: str. Novaia, Solnecinaia – în intervalul de timp între 13:00 – 14:00

19. Criuleni:

s. Cimişeni – parţial în intervalul de timp între 09:30 – 17:00

s. Coşerniţa – parţial în intervalul de timp între 09:30 – 17:00

20. Hînceşti:

str. A. Mateevici, Gagarin, Necrasov, O. Coşevoi, Osipenco, Şleahul Mereşenilor, Tricolorului, Pionerilor, str-la Pionerilor, Ion Neculce, Gura Cotului, Ştefan Vodă – parţial în intervalul de timp între 09:00 – 18:30

str. Alecu Ruso, Constantin Stamati, Dimitrie Cantemir, Iachir Ion, Gavriil Musicescu, Gribova, Mitropolit Varlaam, Mănăstirea Căpriana, Petru Rareş, Prof. Ion Dumeniuk,Putna, Sleahul Meresenilor, Studentilor, Tineretului, Vatra Str-La, Viteazul Mihai, Ştefan Cel Mare şi Sfînt St-La – parţial în intervalul de timp între 09:00 – 18:30

str. Baştina, Boris Glavan, Codrilor, Gheorghe Asachi, Haiducului, Ion Neculcea, Mihail Frunze, Moraru M., Nagornaea, Negruzzi, Pionerschii str-la, Prietenia, Păcii, Romanova, Ştefan Vodă, Ştefan Vodă str-la – parţial în intervalul de timp între 09:00 – 18:30

s. Bozieni – parţial în intervalul de timp între 09:15 – 17:15

s. Nemţeni – parţial în intervalul de timp între 13:00 – 14:30

21. Ialoveni:

str. Ştefănucă Petru, Ştefan cel Mare, Florilor, A. Hîjdău, 27 August – parţial în intervalul de timp între 09:30 – 17:30

s. Bardar – parţial în intervalul de timp între 14:00 – 16:00

s. Cărbuna – parţial în intervalul de timp între 09:20 – 19:00

s. Horodca – parţial în intervalul de timp între 09:00 – 18:00

s. Piatra Albă – parţial în intervalul de timp între 09:20 – 19:00

s. Puhoi – parţial în intervalul de timp între 09:40 – 17:00

s. Ulmu – parţial în intervalul de timp între 10:00 – 19:00

s. Văratic – parţial în intervalul de timp între 09:40 – 18:40

s. Văsieni – parţial în intervalul de timp între 09:00 – 18:00

s. Mileştii Mici – în intervalul de timp între 15:00 – 17:005:00 – 16:00

22. Leova:

s. Tomaiul Nou – parţial în intervalul de timp între 09:00 – 17:30

23. Orhei:

str. Ciobanu Tamara, Constantin Negruzzi, Constantin Stamati, Pelivan Ion, Privighetorilor, Roman Tudose, Sadoveanu Mihail, Stere Constantin, Unirii, Şoimarul – parţial în intervalul de timp între 10:00 – 17:00

s. Berezlogi – parţial în intervalul de timp între 10:00 – 17:00

s. Brăviceni – parţial în intervalul de timp între 09:00 – 17:00

s. Morozeni – parţial în intervalul de timp între 09:00 – 17:00

s. Piatra – parţial în intervalul de timp între 08:00 – 17:30

24. Străşeni:

s. Scoreni – parţial în intervalul de timp între 10:00 – 17:15

s. Vorniceni – parţial în intervalul de timp între 09:45 – 17:30

s. Sireţi – parţial în intervalul de timp între 09:00 – 11:00

s. Vorniceni – parţial în intervalul de timp între 12:00 – 14:00

25. Ştefan Vodă:

s. Brezoia: str. Comsomoliscaia, Lenin, Nadrecinaia – parţial în intervalul de timp între 10:00 – 18:00

s. Caplani: str. M. Eminescu – parţial în intervalul de timp între 10:00 – 18:00

s. Copceac: str. Bolgarscaea, Ciapaeva, Molodejnaea, Vinogradnaea. S. Lazo – parţial în intervalul de timp între 08:30 – 19:00

s. Copceac: str. S. Lazo – parţial în intervalul de timp între 10:00 – 19:00

s. Ermoclia: str. Căuşeni, Cantemir, Creangă, Proletarilor, Gurienco – parţial în intervalul de timp între 12:20 – 16:20

s. Slobozia: str. Alexandru Donici, Alexandru Puşkin, Alexei Mateevici, Colhoznaea, Cotovscogo, Dimitrie Cantemir Str-La, Iurie Gagarin, Jucovschi, Miciurina, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Per. Oseni, Primăverii, Raisa Varan, S.Slobozia, Selişte Str-La, Ştefan Cel Mare, Ştefan-Vodă, Tinereţii, Trandafirilor, Vostocinaea, s. Răscăieţii Noi – parţial în intervalul de timp între 09:50 – 17:50

s. Talmaza: str. 27 August, Duca Vodă, Komarov, Kutizov, Eminescu, Suvorov, – parţial în intervalul de timp între 09:30 – 11:30

26. Taraclia:

s. Aluatu: str. Bulgară, Mihai Eminescu – parţial în intervalul de timp între 09:30 – 13:30

s. Musaitu – parţial în intervalul de timp între 14:00 – 18:00

27. Teleneşti:

str. Dm. Cantemir, I. Soltîs, M. Costin, S. Lazo, T. Vladimirescu – parţial în intervalul de timp între 10:00 – 16:00

s. Mihalaşa – parţial în intervalul de timp între 10:00 – 16:00

