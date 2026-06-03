Citiți joi în ZdG: Retragerea Înaltpreasfințitului Petru de la conducerea Mitropoliei Basarabiei pe fondul unui scandal cu tentă sexuală și Povestea unui om cu sindrom Down care ne învață despre iubire necondiționată și acceptare

Într-o nouă ediție a Ziarului de Gardă, citiți la rubrica Dosar despre retragerea Înaltpreasfințitului Petru de la conducerea Mitropoliei Basarabiei, după apariția în spațiul public a unui video în care acesta pare să fie surprins în ipostaze intime alături de un alt bărbat. Întrucât autenticitatea imaginilor nu a fost deocamdată confirmată, Mitropolia Basarabiei afirmă că așteaptă rezultatele unei expertize înainte de a veni cu un comunicat oficial. Aflați în rubrică cine va asigura conducerea instituției până la alegerea unui nou mitropolit.

Tot în această ediție, cunoașteți povestea lui Ghenadie Guțu din satul Ermoclia, raionul Ștefan Vodă, căruia cei apropiați îi spun „Badea Ghena” și care, pe 28 mai, a împlinit 51 de ani. Născut cu sindrom Down, el a crescut într-o societate care nu a fost întotdeauna pregătită să-l accepte, însă dragostea, grija familiei și a celor apropiați l-au ajutat să rămână un om cald, sincer și plin de lumină. Aflați în rubrică cum povestea lui a depășit granițele satului natal și a devenit o sursă de inspirație pentru o comunitate tot mai mare de urmăritori.

În această ediție, la rubrica Exclusiv, citiți interviul cu Dan Perciun, ministrul Educației și Cercetării, invitat la Podcastul ZdCe. Ministrul explică de ce dorește lichidarea direcțiilor raionale și municipale de învățământ și trecerea școlilor în subordinea directă a Ministerului. De asemenea, Dan Perciun vorbește despre majorarea salariilor pentru pedagogi, care ar urma să aibă loc în septembrie 2026, și explică de ce a fost nevoie de achiziționarea unui program antiplagiat pentru universități.

Viorel Glib, fiul interpretului de muzică populară Nicolae Glib, este stabilit de aproape 20 de ani în Chicago, SUA. Departe de țara natală, acesta îmbină activitatea profesională din domeniul transportului auto cu pasiunea pentru muzică și rămâne implicat activ în viața comunității diasporei moldovenești din Statele Unite. ZdG vă invită să cunoașteți povestea lui Viorel Glib la rubrica Oameni.

Acestea, dar și alte materiale jurnalistice pot fi citite mâine, în cea de-a 20-a ediție a Ziarului de Gardă din acest an.

ACTUAL: Încălcarea secretului de vot și transportarea alegătorilor: cum a decurs turul II al alegerilor locale noi din 31 mai și cine sunt alegătorii

OPINII:

Alina Radu: Moldova a pierdut alegerile

EDITORIALE:

Olga Bulat: Ultimul sunet între pace, război și propagandă

DOSAR: Retragerea Înaltpreasfințitului Petru de la conducerea Mitropoliei Basarabiei, pe fundalul unui scandal cu tentă sexuală. „Personal, nu am cunoscut despre aceste imagini înainte să fie publicate”/ Scandalul din jurul Mitropolitului Petru, exploatat online: De la acuzații individuale la atacuri asupra Mitropoliei Basarabiei

JUSTIȚIE: Curtea de Apel menține achitarea finului de cununie al lui Plahotniuc în dosarul de șantaj. Acuzarea vs. apărarea lui Dorin Damir

TRĂIND DE GARDĂ: Ana Cotruță din Selemet păstrează toată istoria satului prin prosoapele sale: „Păcat că totul pare să se termine: oamenii pleacă, copiii satului se duc în alte țări, iar bătrânii rămân tot mai singuri”

CITITORUL DE GARDĂ: Impact: ce urmează după ce ZdG scrie despre problemele cu care se confruntă oamenii simpli

VIAȚA REDACȚIEI: Jurnaliștii ZdG, cu „Armata digitală a Kremlinului”, au obținut două premii la Gala „Superscrieri” din România

REPORTER SPECIAL: Badea Ghena, la 51 de ani: povestea unui om cu sindrom Down care ne învață despre iubire necondiționată și acceptare

EXCLUSIV: Fără direcții raionale și municipale de învățământ. Salariile pedagogilor. Plagiatul, inteligența artificială și rețelele sociale. Interviu cu Dan Perciun, ministrul Educației și Cercetării

REALITATEA: O aniversare în tăcere, live pe rețelele sociale. Interpreta Dara a marcat 33 de ani cu 33 de ore de introspecție și solidaritate

LA MARGINEA EUROPEI: Date oficiale: aproape o treime din populația R. Moldova trăiește în sărăcie. Inegalități accentuate între sate și orașe

ZdGust: Indemnizații mai mari, copii tot mai puțini: scade numărul nou-născuților, al copiilor din grădinițe și al elevilor

UTIL: Două concursuri naționale lansate de Ziua Copilului: lectură pentru vară și activități cu bunicii despre Europa. Câștigătorii vor vizita o capitală europeană sau vor discuta cu președinta

OAMENI: „«Să nu dai cinstea pe rușine» – aceste cuvinte mi-au rămas întipărite în minte pentru tot restul vieții”. Istoria lui Viorel Glib în SUA, unde îmbină munca și pasiunea pentru muzica moștenită de la tatăl său