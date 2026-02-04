Citiți joi în ZdG: Prima sentință în dosarul „Metalferos”. Cazul Nicolae Pelin: de la spălare de bani la evaziune fiscală și eliberare de pedeapsă și Șase tineri decedați într-un accident rutier și patru ani de luptă pentru dreptate

ZdG dezvăluie, într-o nouă ediție a ziarului tipărit, detalii din prima sentință din dosarul „Metalferos”, pronunțată pe numele lui Nicolae Pelin într-un anonimat total, în vara anului 2025, de Judecătoria Chișinău. La rubrica Anchetă, aflați cum a ajuns inculpatul să fie eliberat de pedeapsă și detalii despre persoanele menționate de martorii audiați în instanță ca fiind implicate în activitatea întreprinderii „Metalferos”.

Un accident fatal produs în 2021 a luat viața a șase tineri. Inculpatul, însă, a fugit din țară și este dat în căutare internațională. Ziarul de Gardă vă prezintă, la rubrica Reporter Special, o radiografie a cazului care a lăsat orfani trei copii de ambii părinți.

Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului, urmează să-și afle sentința pe 27 februarie. Ziarul de Gardă a fost prezent la ultima ședință înainte de pronunțarea sentinței. Cum a decurs aceasta și care a fost ultimul cuvânt al fostului primar în fața instanței aflați în rubrica Dosar.

Examinarea dosarului „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, se apropie de final. Instanța a solicitat prezența lui Vladimir Plahotniuc la ședința din 5 februarie 2026 pentru a depune declarații. În rubrica Dosar, aflați care este prejudiciul solicitat de Ministerul Finanțelor, pentru a fi încasat din contul lui Vladimir Plahotniuc.

Într-un interviu pentru Ziarul de Gardă, în rubrica Exclusiv, jurnalista ucraineană Natalia Gumeniuk explică modul în care propaganda rusă încearcă să submineze coeziunea internă a Ucrainei și să erodeze încrederea în armată.

Acestea, dar și alte materiale jurnalistice pot fi citite mâine, în cea de-a patra ediție a Ziarului de Gardă din acest an.

ACTUAL: Dosarul Epstein: Trump, Putin, infracțiuni sexuale și femei din R. Moldova

OPINII:

Alina Radu: Cine (și cum) stinge lumina în Republica Moldova

EDITORIALE:

Oxana Roșca: Speranța cu care scriem: cum am documentat un caz de dublu omor, rezolvat după două decenii, când dreptatea părea imposibilă

ANCHETĂ: Prima sentință în dosarul „Metalferos”. Cazul Nicolae Pelin: de la spălare de bani la evaziune fiscală și eliberare de pedeapsă. Mărturii despre implicarea lui Plahotniuc, Andronachi, Iaralov, Dodon și Voronin

DOSAR: Inculpatul Ciochină, ultimul cuvânt: „Învinuirea mea se bazează pe aberații difuzate de Ziarul de Gardă…”

JUSTIȚIE: Dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, tot mai aproape de final. Inculpatul, așteptat în fața instanței pentru a depune declarații

CITITORUL DE GARDĂ: Violență în familie. Ambii soți se declară victime. „Greșeala mea e că deseori când se întâmplau abuzuri, de rușine, nu chemam poliția”

VIAȚA REDACȚIEI: Ziua mulțumirii poștașului: premii pentru cei mai buni factori poștali

REPORTER SPECIAL: Șase tineri decedați într-un accident rutier și patru ani de luptă pentru dreptate: „Eu aș vrea să o văd pe mama măcar în vis”/ Vladimir Andronachi – eliberat din arest. Cine este responsabil?

EXCLUSIV: Natalia Gumeniuk, jurnalistă ucraineană: „Propaganda rusă caută mereu punctele dureroase și lovește exact acolo”/ Platforma EVO și serviciile digitale oferite de stat

REALITATEA: Viața alături de pacienții cu probleme de sănătate mintală care nu acceptă tratamentul: „Nu mai avem puteri să facem față mizeriei lăsate de vecina noastră”

RĂZBOI: „Copilul striga: «Mamă, mamă!», dar mama nu răspundea” Istoria unui cuplu ucis într-un atac aerian ruses

ZDGust: Prevenția este sănătate: tot ce trebuie să știi de la Cristina Ipati, doctoriță colposcopistă, pentru a preveni cancerul de col uterin

OAMENI: Trupa „Emforia”, simpatia publicului la Eurovision Moldova: „Tot ce am făcut și continuăm să facem pornește din pasiune și din dorința sinceră de a urca pe scenă și de a cânta”