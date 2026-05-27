Citiți joi în ZdG: De ce a ajuns R. Moldova să „importe” forță de muncă din Asia și Cum pot elevii să gestioneze stresul în perioada examenelor

În ultima ediție tipărită a Ziarului de Gardă din această primăvară, vă prezintăm un material despre muncitorii străini care au ales în ultimii ani R. Moldova drept loc de muncă. ZdG a discutat cu lucrători străini despre motivele pentru care au venit să muncească în R. Moldova, cu angajatori despre criza forței de muncă, dar și cu experți despre falsurile și mesajele manipulative distribuite pe rețelele de socializare, potrivit cărora străinii ar urma să ocupe locurile de muncă și să înlocuiască populația băștinașă. Materialul îl găsiți la rubrica Reporter Special.

Tot în această ediție, în contextul perioadei examenelor de absolvire, care se apropie pentru elevii claselor a XII-a și a IX-a, la rubrica ZdGust găsiți câteva tehnici practice care i-ar putea ajuta pe elevi să gestioneze stresul într-un mod sănătos și să facă față presiunii din timpul examenelor.

Eugen Osmochescu, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, vorbește, într-un interviu oferit pentru ZdG, despre economia subterană, măsurile pe care autoritățile le întreprind pentru a combate acest fenomen, dar și despre revizuirea în scădere a prognozei de creștere economică pentru 2026. Ministrul atenționează că prețurile vor mai crește până la sfârșitul acestui an și menționează că autoritățile iau în considerare o eventuală reducere a numărului de sărbători oficiale, pe motiv că acestea ar fi prea multe.

În ultima perioadă, pe teritoriul R. Moldova se înregistrează o creștere alarmantă a tentativelor de fraudă. Practic zilnic, Poliția R. Moldova anunță că cetățenii pierd sume de ordinul milioanelor de lei după interacțiunea cu escrocii. Astfel, la rubrica Util, găsiți sfaturile autorităților pentru a nu cădea în capcana escrocilor.

Acestea, dar și alte materiale jurnalistice pot fi citite mâine, în cea de-a 19-a ediție a Ziarului de Gardă din acest an.

ACTUAL: O lege de 11,6 milioane de euro. „CNA devine (fără voia sa) instituția principală responsabilă de investigarea fraudelor cu fonduri europene”/ Dmitri Vartic, pus sub acuzare pentru două episoade infracționale. Bărbatul are interdicție de a părăsi țara

Alina Radu: Ai cui cetățeni sunt locuitorii transnistreni?

ANALIZĂ: „Pașaportul rusesc” vs. realitatea din stângaNistrului. Propaganda de pe Telegram contrastează cu percepțiile locuitorilor din regiunea transnistreană

ANCHETĂ: „Unul dintre cei mai periculoși impostori români”. Un fost șef Antidrog de la București, despre care presa a scris că și-a plagiat doctoratele, invitat la evenimente de „prevenire a consumului de droguri” în școlile din Chișinău

DOSAR: Acuzații între foști prieteni, inculpații Ciochină și Andronache: „M-am lăsat folosit fără să știu” vs „El e așa de fricos, că nici pe frate-su nu era să-l ajute, nu tocmai pe mine”. Ultimul cuvânt în dosarul accidentului de la Boldurești

JUSTIȚIE: „Comoara” din beciul familiei procurorului general și argumentele Comisiei de Evaluare

CITITORUL DE GARDĂ: Cazul „Intercapital”: 44 de reclamanți au câștigat la CtEDO, dar, în lipsa informării, nu au ajuns să-și ridice banii acordați drept pagubă morală

VIAȚA REDACȚIEI: „Cel mai bun mod de a lupta împotriva corupției este să vorbim mereu despre ea”. Lansarea expoziției anticorupție la Comrat

REPORTER SPECIAL: Muncitori migranți într-o țară a emigranților: cum și de ce a ajuns R. Moldova să „importe” forță de muncă din Asia

EXCLUSIV: Economia în cea mai săracă țară din Europa. Prețuri mari, bani europeni, „prea multe sărbători”. Interviu cu Eugeniu Osmochescu, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării

TRĂIND DE GARDĂ: De la o simplă audiție online — la Cannes: Vanessa Ceban, tânăra din R. Moldova, care joacă în filmul lui Cristian Mungiu, distins cu Palme d’Or

UTIL: Protejați-vă datele personale pentru a vă salva banii! Sfaturi de la autorități pentru a nu cădea în capcana escrocilor

SĂNĂTATE: Cum recunoști starea de preinfarct: simptomele care nu trebuie ignorate

ZdGust: Cum pot elevii să țină anxietatea sub control în perioada examenelor. Tehnici practice pentru reducerea stresului

OAMENI: Gabi Conac, originară din Șoldănești, stabilită de 13 ani în Canada: „Trebuie să trăiești frumos acolo unde ești fizic. Dacă te vei gândi doar la neajunsuri, vei intra în depresie”