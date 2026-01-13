„ORA DOSARELOR”, cu Măriuța Nistor. Ziarul de Gardă lansează un nou produs jurnalistic

Ziarul de Gardă pornește pe urmele (in)justiției într-un nou proiect jurnalistic dedicat marilor dosare, examinate în al 13-lea ceas – „ORA DOSARELOR”.

Începând din februarie 2026, pe data de 13 a fiecărei luni, urmăriți „ORA DOSARELOR”, cu Măriuța Nistor, pe toate platformele Ziarului de Gardă!

Prin proiectul „ORA DOSARELOR”, Ziarul de Gardă își propune să explice marile dosare, care sunt examinate în al 13-lea ceas, care sunt tergiversate în instanță sau care trenează la faza de urmărire penală.

În următoarele 13 luni, ZdG vă promite 13 ediții în care vom scoate la lumină dosarele foștilor sau actualilor demnitari și funcționari, politicieni sau oameni de afaceri.

Gazda emisiunii, Măriuța Nistor, este jurnalistă de investigații la Ziarul de Gardă din iunie 2023. În acest timp, a documentat subiecte despre corupție, bani publici, justiție sau interferența rusă în politica internă a R. Moldova.

În 2025, a vizitat Penitenciarul nr. 13 din capitală, instituție care, de-a lungul anilor, a fost loc de detenție pentru mai mulți politicieni de rang înalt, printre care Vlad Filat, Veaceslav Platon și, mai nou, Vladimir Plahotniuc, Constantin Țuțu sau Evghenia Guțul. Atunci, v-a arătat în ce condiții sunt sau au fost aceștia deținuți. Începând cu 2026, prin intermediul emisiunii „ORA DOSARELOR”, Măriuța Nistor își propune să explice cum au ajuns după gratii unii dintre deținuții „VIP”.

Măriuța Nistor este deținătoarea mai multor premii jurnalistice, printre care „European Press Prize”, ediția 2025, la categoria „Investigație” (Italia, Bari), „Superscrierea anului”, ediția 2025 (București, România), Bursa „Ion Rațiu” pentru Jurnalism de Investigație, 2025 (București, România) sau „Premiul Tudor Iașcenco”, 2025 (Chișinău, R. Moldova).

